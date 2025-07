Octopath Traveler 0 und mehr: Diese Spiele werden auf der heutigen Nintendo Direct enthüllt – Bericht

Nachdem sich in den letzten Tagen und Wochen die Gerüchte über eine neue Nintendo Direct häuften, erfolgte am gestrigen Mittwoch auch die offizielle Ankündigung. Demnach wird das japanische Unternehmen am heutigen Donnerstagnachmittag, dem 31. Juli 2025, um 15 Uhr unserer Zeit eine neue und rund 25 Minuten lange Ausgabe des bekannten Präsentationsformats ausstrahlen.

Im Fokus stehen allerdings nicht die First-Party-Titel von Nintendo. Stattdessen rückt die heutige Direct die Publishing-Partner in den Mittelpunkt, was bedeutet, dass sich Zuschauer auf die Spiele der Third-Party-Hersteller freuen können – wodurch die Veranstaltung auch für Besitzer von anderen Konsolen interessant werden könnte.

Welche Titel höchstwahrscheinlich präsentiert werden könnten, fasste nun der bekannte und äußerst zuverlässige Insider und Leaker Billbil-kun zusammen.

Ein neues Octopath Traveler, Plants vs. Zombies Replanted, SpongeBob und Borderlands 4

Potenzielles Highlight der heutigen Nintendo Direct könnte demnach ein dritter Teil von Square Enix’ erfolgreicher „Octopath Traveler“-Reihe sein. Der Titel soll den Informationen des Insiders zufolge „Octopath Traveler 0“ lauten, sodass es sich höchstwahrscheinlich um ein Prequel handeln wird. Der Release soll neben der Switch und Switch 2 auch für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erfolgen, während der Preis bei 59,99 Euro liegen soll.

Ebenfalls enthüllt werden soll „Plants vs. Zombies Replanted“, eine Neuauflage des Tower-Defense-Klassikers von EA und PopCap Games aus dem Jahr 2009. Die ersten Infos hierzu gab Billbil-kun bereits in der letzten Woche bekannt. Demnach soll die modernisierte Version am 23. Oktober 2025 für 19,99 Euro als „ambitionierte Multiplattform-Veröffentlichung“ erscheinen.

Einen weiteren Auftritt soll „SpongeBob Schwammkopf: Titanen der Gezeiten“ bekommen – allerdings nur in Kurzform. Eine detaillierte Enthüllung soll am 1. August im Rahmen einer Präsentation von Publisher THQ Nordic erfolgen. Der Release sei für den 18. November 2025 zum Preis von 39,99 Euro geplant, während eine Ghostly Edition für 89,99 Euro erheblich sein soll.

Die letzte Nennung von Billbil-kun ist schließlich „Borderlands 4“: Die Switch 2-Version hat erst kürzlich einen Release-Termin bekommen, sodass heute der Startschuss für die Vorbestellungen fallen könnte. Preislich sollen für die Switch 2-Fassung 69,99 US-Dollar fällig werden, während auch eine physische Version angeboten werden soll – vermutlich in Form eines Game Keys.

NIS leakt The Garden of Honolulu – Weitere potenzielle Auftritte

Die Nennungen von Billbil-kun sind seiner Aussage nach zwar „spekulativ“, beruhen aber auch auf „konkreten Ergebnissen unserer jüngsten Untersuchungen“. Sollten die entsprechenden Ankündigungen nicht heute Nachmittag im Rahmen der Nintendo Direct erfolgen, sollten sie dennoch „unmittelbar bevorstehen“.

Währenddessen kam es aber auch zu einem Leak durch den Publisher NIS, der auf dem Kurznachrichtendienst X versehentlich die Ankündigung des neuen Farming-Spiels „The Garden of Honolulu“ bestätigte. Dabei handelt es sich um einen Ableger der bekannten „Yomawari“-Horrorreihe. Der entsprechende Beitrag wurde allerdings schnell wieder gelöscht.

Weitere potenzielle Kandidaten für die heutige Direct könnten außerdem die „Tarnished Edition“ von „Elden Ring“ sein, die bereits im April angekündigt wurde, für die ein Release-Termin aber noch aussteht. Fans hoffen zudem auf Neuigkeiten zu „Hollow Knight: Silksong“, das nächsten Monat auf der Gamescom 2025 spielbar sein wird, und zu „Professor Layton and the New World of Steam“ von Level-5.