OD: Liebt es oder hasst es – Wie Kojima nach Death Stranding 2 konsequent neue Wege geht

Nach der Veröffentlichung von "Death Stranding 2: On the Beach" widmete sich Hideo Kojima seinen nächsten Projekten. Darunter dem Horrortitel "OD", mit dem er konsequent neue Wege beschreiten möchte.

Mit „Death Stranding 2: On the Beach“ veröffentlichten Hideo Kojima und sein Team im Juni nicht weniger als einen der besten Titel des Jahres 2025.

Während sich das Team nach dem Release des Nachfolgers erst einmal eine Auszeit gönnt, geht Kojima laut eigenen Angaben nahtlos zu den Arbeiten an seinen nächsten Projekten über. Neben dem geistigen „Metal Gear Solid“-Nachfolger „Physint“ befindet sich darunter auch der Ende 2023 angekündigte Horrortitel „OD“, den Kojima in Zusammenarbeit mit den Xbox Game Studios realisiert.

Im Interview mit Ssense verlor Kojima ein paar Worte über das Projekt und wies darauf hin, dass er nach der Veröffentlichung von „Death Stranding 2: On the Beach“ komplett neue Wege gehen möchte und dabei auch in Kauf nimmt, dass „OD“ von einem Teil der Spieler alles andere als positiv aufgenommen wird.

Einfluss auf die Gamesbranche erst in 20 Jahren absehbar?

Bezüglich des Konzepts, das er mit „OD“ verfolgt, ging Hideo Kojima zwar nicht näher ins Detail, sprach jedoch von einem Horrortitel, den man „entweder liebt oder hasst“, da ein Konzept geboten werden soll, wie es die Welt der Spiele bis dato noch nicht gesehen habe.

Zwar werde er das Feedback der Community zum Launch verfolgen, Tweets lesen oder sich YouTube-Videos zu „OD“ anschauen, doch die Reaktionen der Spielerschaft will sich Kojima nicht allzu sehr zu Herzen nehmen.

Stattdessen zeigte er sich selbstbewusst und betonte, dass das Vermächtnis seines Gesamtwerks erst viel später beurteilt werden könne. „Die wirkliche Bewertung kommt erst später. Vielleicht in 10 oder 20 Jahren“, erklärte der Kult-Designer zu „OD“ weiter.

Wann es neue Informationen oder erste handfeste Eindrücke zu „OD“ geben wird, ließ Kojima offen und strapaziert die Geduld der Spieler damit weiter. Schließlich ist es seit der offiziellen Ankündigung Ende 2023 auffallend ruhig um das Projekt geworden ist.

Abgesehen von einem ersten Teaser, der zumindest bestätigte, dass die Schauspieler Sophia Lillis, Hunter Schafer und Udo Kier mit von der Partie sein und tragende Rollen übernehmen werden, wurde bislang kaum etwas zum Spiel veröffentlicht.

Unklar ist auch weiterhin, wann und für welche Plattformen „OD“ erscheinen wird. Zwar wurde der Horrortitel ursprünglich als PC- und Xbox-exklusives Spiel angekündigt, doch angesichts der neuen Multiplattform-Strategie von Microsoft erscheint es durchaus möglich, dass auch die PS5 – oder, sollte sich der Release weiter verzögern, sogar die PS6 – versorgt wird.

Eine offizielle Bestätigung für eine Veröffentlichung auf den PlayStation-Konsolen steht jedoch noch aus.