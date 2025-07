Once Upon a Katamari: Nach 14 Jahren – neues Spiel mit Multiplayer angekündigt

Once Upon a Katamari:

Bei dem Nintendo Direct Partner Showcase wurde "Once Upon a Katamari" angekündigt. Dabei handelt es sich um das erste neue "Katamari"-Spiel für Konsolen seit 2011.

Bei dem Nintendo Direct Partner Showcase war auch Bandai Namco mit an Bord und hatte eine besondere Überraschung für alle Freunde von Prinzen und klebrigen Kugeln. Mit „Once Upon a Katamari“ wurde ein brandneuer „Katamari“-Titel angekündigt, der noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Die „Katamari“-Reihe besteht schon seit 2004 und ging ursprünglich aus einem Schulprojekt hervor. „Once Upon a Katamari“ soll bereits am 23. Oktober in Japan und am 24. Oktober weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch und PC via Steam erscheinen.

Neue Story und Multiplayer

In dem neuen Spiel muss der Prinz mal wieder hinter dem König des gesamten Kosmos herräumen. Denn der König spielte eines Tages mit einer Schriftrolle und zerstörte dabei versehentlich die Erde und die Sterne. Der Prinz muss nun verschiedene historische Epochen besuchen und Objekte sammeln, um den Nachthimmel wiederherzustellen.

In „Once Upon a Katamari“ dürfen die Spieler ein neues „Katamari Damacy“-Abenteuer erwarten, wie Bandai Namco erklärt. Neben neuen Leveln darf dabei auch ein neuer Soundtrack nicht fehlen. Die Fans sollen ein frisches Rollerlebnis mit noch nie dagewesenen Tools geboten bekommen, wie etwa einen Magneten, der nahe Objekte anzieht.

Darüber hinaus kann aus nicen 69 Charakteren gewählt werden. Der Prinz sowie 68 seiner liebsten Cousins und andere Verwandte stehen zum Spielen bereit. Der Spielercharakter kann zudem mit verschiedenen Farben und Gesichtern angepasst werden. Spieler, die Speicherdaten von „Katamari Damacy Reroll“ oder „We Love Katamari Reroll + Royal Reverie“ auf dem gleichen System besitzen, können außerdem den König in seiner Kindheitsform spielen.

„Once Upon a Katamari“ bringt mit „KatamariBall“ darüber hinaus auch einen Online-Multiplayer für bis zu vier Spieler mit. Der Modus kann aber auch offline gegen CPU-Gegner gespielt werden.

Erstes neues Spiel seit 14 Jahren

Wie Bandai Namco selbst angibt, handelt es sich bei dem kommenden „Once Upon a Katamari“ um den ersten neuen „Katamari“-Titel seit 14 Jahren. Zuletzt konnten sich die Fans ihre Zeit mit Remastern der ersten beiden Spiele der Reihe, „Katamari Damacy“ und „We Love Katamari“, ihre Zeit vertreiben.

„Katamari Damacy Reroll“ wurde 2018 für Nintendo Switch und den PC veröffentlicht und folgte 2020 auch für PlayStation 4 und Xbox One. „We Love Katamari Reroll + Royal Reverie“ erschien 2023 für alle Systeme. Zuletzt wurde „Katamari Damacy Rolling Live“ für Apple-Plattformen auf den Markt gebracht.

Quelle: Gematsu, Push Square