Plants vs. Zombies Replanted: Der kultige Vorgarten-Kampf kehrt zurück – Neuauflage offiziell enthüllt

Nachdem bereits im März dieses Jahres erstmals Hinweise auf eine Neuauflage von „Plants vs. Zombies“ auftauchten, lieferte der bekannte Insider Billbil-kun in der vergangenen Woche einen entsprechenden Leak und enthüllte „Plants vs. Zombies: Replanted“ bereits vorzeitig.

Doch nun haben Electronic Arts und das verantwortliche Entwicklerstudio die Rückkehr des beliebten Tower-Defense-Klassikers aus dem Jahr 2009 im Rahmen der heutigen Nintendo Direct auch offiziell gemacht: „Plants vs. Zombies: Replanted“ wird am 23. Oktober 2025 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 1, Switch 2, den PC und für die EA-App erscheinen. Ein erster Trailer wurde ebenfalls veröffentlicht.

Tower-Defense-Klassiker im neuen Gewandt

Nachdem „Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia“ im letzten Jahr – ebenso wie der 2013 veröffentlichte zweite Teil – nicht an die Erfolge des Erstlings anknüpfen konnte, liefert „Plants vs. Zombies: Replanted“ das originale und unveränderte Spielerlebnis in aufbereitet Form – natürlich mit verbesserter HD-Grafik und neuen Features.

So können sich Spieler unter anderem auf „brandneue Spielmodi mit nie zuvor gesehenen Elementen“ freuen. „Erlebe die epischen Vorgarten-Duelle, an die du dich erinnerst, dieses Mal mit neuen Levels, frischen Wendungen und 15 Jahren noch nie dagewesener Franchise-Geschichte zum Greifen nah“, heißt es seitens der Verantwortlichen.

„Nach Jahren auf Crazy Daves Dachboden ist der ursprüngliche Kampf zwischen Pflanzen und Zombies wieder da – größer, heller und verrückter als je zuvor! Erlebe das Spiel, mit dem alles begann, jetzt remastered mit hochskalierter HD-Grafik und vollgepackt mit neuen Geheimnissen, die es zu entdecken gilt.“

Das hat die Neuauflage zu bieten

Zu den Highlights dürfte außerdem der neue lokale Koop-Modus zählen, sodass die Vorgarten-Kämpfe auch gemeinsam mit einem Freund bestritten werden können. Alternativ kann man im PvP-Modus auch gegeneinander antreten und ein „chaotisches, unvergessliches Abenteuer“ erleben.

Wer nach einer Herausforderung sucht, kann sich zudem im neuen „Cloudy Day“-Modus versuchen, in dem Sonnenlicht und Fähigkeiten der Pflanzen eingeschränkt sind. Aber auch die klassischen Minispiele sind wieder mit an Bord. Folgende Features von „Plants vs. Zombies: Replanted“ heben die Entwickler hervor:

Erlebe das originale Plants vs. Zombies-Spiel, komplett remastered in atemberaubender HD-Grafik .

. Wehre Wellen von Zombies im ursprünglichen Lane-Defense-Modus ab, jetzt mit zusätzlichen Bonus-Levels und neuen Inhalten!

ab, jetzt mit zusätzlichen und neuen Inhalten! Verbünde dich mit einem Freund im lokalen Koop-Modus , um den Vorgarten gemeinsam zu verteidigen – jetzt mit 100 Prozent mehr BUTTER!

, um den Vorgarten gemeinsam zu verteidigen – jetzt mit 100 Prozent mehr BUTTER! Tritt im lokalen Spieler-gegen-Spieler-Modus Kopf an Kopf an, indem du die Kontrolle über die Zombies übernimmst.

Kopf an Kopf an, indem du die Kontrolle über die Zombies übernimmst. Schalte visuelle Optionen über den Baum der Weisheit frei, aktualisiert mit praktischen Ein-/Ausschaltoptionen.

frei, aktualisiert mit praktischen Ein-/Ausschaltoptionen. Erlebe klassische Minispiele wie Wall-Nut Bowling neu – jetzt mit HD-Glanz und noch chaotischerem Spaß!

neu – jetzt mit HD-Glanz und noch chaotischerem Spaß! Teste deine Fähigkeiten im „Cloudy Day Mode “, einem brandneuen Spiel-Feature, bei dem Sonnenlicht begrenzt ist und das Pflanzen zu einer taktischen Herausforderung wird!

“, einem brandneuen Spiel-Feature, bei dem Sonnenlicht begrenzt ist und das Pflanzen zu einer taktischen Herausforderung wird! Überlebe in unserem brandneuen Hardcore-Modus „Rest in Peace “, einer Permadeath-Option für den Abenteuer-Modus, bei der ein Fehler dich direkt zurück an den Anfang schicken könnte.

“, einer Permadeath-Option für den Abenteuer-Modus, bei der ein Fehler dich direkt zurück an den Anfang schicken könnte. Entdecke eine neue Kunst- und Konzeptbibliothek mit nie zuvor gesehenen Vorproduktionsskizzen und der Spielgeschichte.

Wer „Plants vs. Zombies: Replanted“ noch vor dem Release im Oktober vorbestellen möchte, hat unter anderen im PS Store die Gelegenheit dazu. Dort ist die Neuauflage für die PS5 und PS4 für 19,99 Euro erhältlich. Abonnenten von EA Play können zudem 10 Prozent sparen und zahlen so nur noch 17,99 Euro. Vorbesteller freuen sich zudem über einen Retro-Skin für die Erbsenkanone als Pre-Order-Bonus.