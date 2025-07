PS5 & PS4: Mafia The Old Country & mehr – Neuerscheinungen im August in der Übersicht

Der August ist endlich da und das bedeutet nicht nur Gamescom-Zeit mit allerlei Ankündigungen und Hands-on-Premieren, sondern natürlich auch diverse Neuerscheinungen für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. In den nachfolgenden Zeilen stellen wir euch ein paar Potentielle Highlight unter den Neuerscheinungen vor, die für die PS4 und die PS5 im Handel erscheinen werden.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 (PS4, PS5)

Release: 5. August 2025

Nach den Ereignissen an Bord des Mugen Train ist Tanjiro und seinen Freunden nur eine kurze Verschnaufpause vergönnt. Sie schließen sich der Klangsäule Tengen Uzui, einem der stärksten Kämpfer der „Demon Slayer“ an, um zwei gefährlichen Teufeln das Handwerk zu legen. Nach diesem kräftezehrenden Showdown warten allerdings noch mehr Abenteuer auf unsere Helden, etwa im Dorf der Schwertschmiede.

Tanjiro (unten links) muss sich im neuen „Demon Slayer“-Game mit mächtigen Teufeln messen.

Mit „Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2“ erscheint eine von vielen Anime-Fans heißerwartete Fortsetzung endlich für die PS4 und die PS5. Neben neuen Story-Inhalten verspricht das Team von CyberConnect2 ebenfalls verschiedene Gameplay-Neuerungen, um die krachenden Kämpfe im Arena-Fighter noch packender zu machen. Wie uns das Spiel gefallen hat, erfahrt ihr übrigens hier:

Mafia: The Old Country (PS5)

Release: 8. August 2025

Enzo Favara hat es wirklich nicht einfach, denn jeder Tag ist für ihn ein erbitterter Überlebenskampf. Um dies zu ändern, will er sich im Sizilien des frühen 20. Jahrhunderts einem Mafiaclan gegenüber beweisen und dessen Vertrauen gewinnen. Nach einem schweren Schicksalsschlag erhält Enzo tatsächlich eine solche Chance, um seinem bisherigen Dasein zu entrinnen. Kann er ein besseres Leben bekommen?

In „Mafia: The Old Country“ erkundet ihr Sizilien im frühen 20. Jahrhundert.

Entwicklerteam Hangar 13 entführt uns mit dem Action-Adventure „Mafia: The Old Country“ in die Vergangenheit und liefert somit ein Prequel zur beliebten Spielereihe ab. Das Motto der Verantwortlichen lautet hierbei klar „Back to the Roots“: Einmal soll die Atmosphäre an die der ersten beiden Teile erinnern, während die Inszenierung der Action und Story noch filmreifer daherzukommen scheinen.

Lost Soul Aside (PS5)

Release: 29. August 2025

Obwohl vor zehn Jahren erst ein verheerender Krieg sein Ende gefunden hatte, sollten die wahren Probleme erst danach beginnen. Kurz danach sind gewaltige Bestien erschienen. Um diese blutrünstigen Monster zurückzuschlagen, könnte Protagonist Kazer eine Schlüsselrolle zukommen. Er scheint nämlich eine Verbindung zu einer uralten Rasse zu entwickeln. Ob das reichen wird, um die Welt zu retten?

Könnt ihr in „Lost Soul Aside“ die Welt retten?

Mit dem baldigen Release von „Lost Soul Aside“ nähert sich eine waschechte Odyssee langsam ihrem Ende, immerhin sollte das Actionspiel ursprünglich bereits vor mehr als einem Jahr erscheinen. Spielerisch erwartet euch hier ein dynamisches Kampfsystem im Stile eines „Devil May Cry“, das das kleine Team von Ultizero Games mit einer aufregenden Open-World und einer stylischen Optik verbinden möchte.

Weitere Neuerscheinungen im August

Freitag, 1. August 2025

Esophaguys (PS4, PS5)

Dienstag, 5. August 2025

Hello Kitty Island Adventure (PS4, PS5)

Mittwoch, 6. August 2025

Alien Breakout (PS4, PS5)

Donnerstag, 7. August 2025

Chained Echoes: Ashes of Elrant (PS4, PS5)

Gradius ORIGINS (PS5)

Slopecrashers (PS4, PS5)

Freitag, 8. August 2025

Battle Mythic Maidens Arena (PS4, PS5)

Dienstag, 12. August 2025

Age of Wonders 4: Archon Prophecy (PS5)

Echoes of the End (PS5)

Ra Ra Boom (PS4, PS5)

Senua’s Saga: Hellblade 2 (PS5)

Mittwoch, 13. August 2025

Faye Falling (PS4, PS5)

Donnerstag, 14. August 2025

Dorfromantik (PS4, PS5)

EA SPORTS Madden NFL 26 (PS5)

Midnight Murder Club (PS5)

Toaplan Arcade Collection Vol. 1 & 2 (PS4, PS5)

Freitag, 15. August 2025

Bendy: Lone Wolf (PS4, PS5)

Dienstag, 19. August 2025

Delta Force (PS4, PS5)

Shantae Advance: Risky Revolution (PS4, PS5)

Sword of the Sea (PS5)

Mittwoch, 20. August 2025

CORE.SYS (PS4, PS5)

Donnerstag, 21. August 2025

Discounty (PS5)

Grit & Valor: 1949 (PS5, PSVR 2)

Sengoku Dynasty (PS5)

Montag, 25. August 2025

Vlad Circus: Curse of Asmodeus (PS4, PS5)

Dienstag, 26. August 2025

Gears of War: Reloaded (PS5)

Space Adventure Cobra (PS5)

Mittwoch, 27. August 2025

Makis Adventure (PS4, PS5)

Donnerstag, 28. August 2025

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PS5)

Super Robot Wars Y (PS5)

The Knightling (PS5)

Varlet (PS5)

Freitag, 29. August 2025

Goosebumps: Terror in Little Creek (PS5)

Shinobi: Art of Vengeance (PS4, PS5)

Möchtet ihr euch eines der neuen PS4-/PS5-Spiele im August holen?