Ready or Not: Trotz Zensurvorwürfen – Konsolenversion mit beeindruckenden Verkaufszahlen

Ready or Not:

Kurz vor dem Release für die Konsolen kündigte Void Interactive an, dass der Taktik-Shooter „Ready or Not“ für den Release auf PS5 und Xbox Series X/S inhaltlich überarbeitet wird.

Unter anderem fuhren die Entwickler die Gore-Effekte zurück und reduzierten zudem die Gewaltszenen mit Kindern. Da diese Änderungen auch auf die PC-Version übertragen wurden, führte dies zu Zensurvorwürfen und einem Review-Bombing seitens der PC-Community. Dem Erfolg auf den Konsolen tat das Ganze jedoch keinen Abbruch, wie aktuelle Zahlen belegen.

Wie Void Interactive auf LinkedIn bekannt gab, verkaufte sich „Ready or Not“ auf PS5 und Xbox Series X/S mittlerweile mehr als zwei Millionen Mal. Ein Meilenstein, für den der Shooter auf den Konsolen gerade einmal etwas mehr als zwei Wochen benötigte.

Shooter auf den Konsolen von Anfang an ein Erfolg

Nachdem „Ready or Not“ im Dezember 2023 für den PC erschienen war, reichte Void Interactive die Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X/S am 15. Juli 2025 nach. Trotz aller Kritik und Zensurvorwürfen im Vorfeld der Veröffentlichung standen die Zeichen für „Ready or Not“ auf den Konsolen von Beginn an auf Erfolg.

Bereits nach vier Tagen erreichte der Shooter auf PS5 und Xbox Series X/S die Marke von einer Million verkauften Einheiten. Wie die aktuellen Zahlen zeigen, verkauft sich die Konsolenversion auch weiterhin auf hohem Niveau.

Kurz vor dem Release für die Konsolen gingen die Verantwortlichen von Void Interactive auf die Kritik an den inhaltlichen Anpassungen ein und wiesen darauf hin, dass das Studio die Kritik an diesen für überzogen hielt. In der Praxis sollen die Änderungen nämlich so gering ausfallen, dass sie die meisten Spieler lediglich bemerken, da die Entwickler diese offen kommunizierten.

„Die Änderungen an der Konsolenversion sind so gering, dass die meisten Leute hier nichts bemerken würden, wenn wir nichts sagen würden. Wir möchten aber transparent sein“, schrieb das Studio zu diesem Thema.

Wie Void Interactive anlässlich des neuen Verkaufszahlenmeilensteins versprach, dürfen sich die Spieler auf den Konsolen in den nächsten Wochen auf weitere Verbesserungen freuen, die in Form von Updates Einzug halten.

Handfeste Informationen oder einen konkreten Terminplan zu den Updates stehen aber noch aus.