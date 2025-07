The Adventures of Elliot: Neues HD-2D-RPG von Square Enix angekündigt, auch für PS5

The Adventures of Elliot:

Square Enix hat „The Adventures of Elliot: The Millennium Tales“ angekündigt. Der Titel erschein für Konsolen und PC. Switch-2-Besitzer können schon ab heute hineinschnuppern.

Im Rahmen der neuesten Nintendo-Partner-Direct hat Square Enix ein neues Projekt angekündigt, das insbesondere Fans von HD-2D-Spielen ansprechen dürfte. Dabei handelt es sich um „The Adventures of Elliot: The Millennium Tales“, das nicht nur für die Nintendo Switch 2, sondern auch für weitere Plattformen wie die PlayStation 5 erscheinen wird. Eine spielbare Demo ist ab heute exklusiv im eShop der Nintendo Switch 2 verfügbar.

Verantwortlich für die Produktion ist Team Asano, das bereits Rollenspiele wie „Bravely Default“, „Octopath Traveler“ und „Triangle Strategy“ entwickelt hat. Mit „The Adventures of Elliot“ wagt sich das Team an ein Echtzeit-Action-RPG mit Top-Down-Perspektive.

Mit Elliot und Feenbegleiterin Faie in Philabieldia unterwegs

In „The Adventures of Elliot: The Millennium Tales“ schlüpfen Spieler in die Rolle des jungen Abenteurers Elliot, der gemeinsam mit seiner Feenbegleiterin Faie das geheimnisvolle Land Philabieldia erkundet. Im Mittelpunkt der Geschichte steht das Königreich Huther, das durch Magie vor Angriffen feindlicher Stämme geschützt wird.

Elliot erhält den Auftrag, eine neu entdeckte Ruinenstätte außerhalb der Stadtgrenzen zu untersuchen. Es ist der Beginn einer Reise, die laut Square Enix „durch Zeit und Raum“ führen wird.

Echtzeit-Kämpfe, Waffenvielfalt und Koop

Im Gegensatz zu früheren HD-2D-Titeln setzt „The Adventures of Elliot“ auf actionorientierte Echtzeitkämpfe. Insgesamt stehen sieben Waffenarten zur Verfügung, darunter Schwerter, Bögen, Sicheln und Ketten. Diese lassen sich mithilfe sogenannter Magicite-Kristalle modifizieren, wodurch verschiedene Angriffseffekte und strategische Varianten entstehen, etwa Flächenschaden oder Kettenreaktionen bei Fernangriffen.

Faie, Elliots Feenbegleiterin, kann aktiv in Kämpfe eingreifen, Gegenstände aufsammeln oder sogar von einem zweiten Spieler übernommen werden. Der optionale Koop-Modus richtet sich an Spieler, die das Abenteuer gemeinsam erleben möchten.

Die Spielwelt von „The Adventures of Elliot: The Millennium Tales“ umfasst laut Entwickler offene Areale wie Ebenen, Höhlen und Ruinen. Neben zahlreichen Gegnern warten optionale Herausforderungen, etwa die sogenannten „Schreine des Lebens“. Interaktive Elemente wie zerstörbare Wände und versteckte Schatzrouten sollen zusätzlich zur Spieltiefe beitragen.

Neben der Nintendo Switch 2 sind auch Versionen für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC bestätigt. Der Launch erfolgt irgendwann 2026. Die heute veröffentlichte „Debüt-Demo“ bietet einen ersten Einblick in die Spielmechaniken sowie das Design der Welt. Square Enix bittet Spieler darum, nach dem Test an einer Online-Umfrage teilzunehmen, um Rückmeldungen für die Weiterentwicklung zu sammeln.

Parallel zur Ankündigung von „The Adventures of Elliot“ wurde auch „Octopath Traveler 0“ enthüllt. Es ist ein klassisches rundenbasiertes RPG, das am 4. Dezember 2025 für PS5, PS4, Xbox Series, Switch 2, Switch und PC erscheinen wird.