The Witcher Legacy: Neues Spiel angekündigt und ihr braucht keinen PS5-Controller

CD Projekt Red und Go On Board entwickeln mit „The Witcher: Legacy“ ein storybasiertes Brettspiel, das auf verzweigte Erzählungen, kooperatives Gameplay und exklusive Inhalte setzt.

Eine Erweiterung des Brettspiel-Portfolios rund um „The Witcher“ steht bevor. Nach dem Erfolg von „The Witcher: Old World“ haben CD Projekt Red und das polnische Studio Go On Board „The Witcher: Legacy“ angekündigt, das in der Welt der Hexer angesiedelt ist. Im Mittelpunkt steht eine Kampagne, die sowohl im Solo- als auch im Kooperationsmodus gespielt werden kann.

Kampagnenbasiertes Abenteuer mit verzweigter Handlung

„The Witcher: Legacy“ ist ein erzählerisch gestaltetes Brettspiel-Abenteuer für ein bis vier Personen. Spieler schlüpfen in die Rolle von Hexern der Wolfsschule, deren Festung nach einem verheerenden Angriff schwer beschädigt wurde. Fortan gilt es, gegen Monster zu kämpfen und einer größeren Verschwörung auf die Spur zu kommen. Der Schauplatz des Spiels ist das Königreich Kaedwen, eine weitläufige, gefährliche Region voller Geheimnisse.

„The Witcher: Legacy“ verläuft in mehrere Szenarien, deren Entscheidungen den Verlauf der Kampagne nachhaltig beeinflussen. Den Entwicklern zufolge erwartet die Spieler „eine weitläufige und verzweigte Erzählung“, die sich dynamisch durch ihre Handlungen weiterentwickelt. Konsequenzen einzelner Entscheidungen wirken dabei über mehrere Spielsitzungen hinweg fort.

Inhaltlich stehen Erkundung, Ressourcenmanagement, Charakterentwicklung und taktische Kämpfe gegen Monster im Mittelpunkt des Spielgeschehens. Ziel ist es, Hinweise zu sammeln, Fähigkeiten auszubauen und den Bedrohungen nachzugehen, die weit über die Hexerwelt hinausreichen.

Die Features von „The Witcher: Legacy“ im Überblick:

Storybasiertes Brettspiel für 1-4 Personen

Altersempfehlung: 14+

Spielbar im Solo- oder Koop-Modus

30+ Stunden Content für die Hautstory

Eine Spielsitzung dauert zwischen 120 und 240 Minuten

Szenarien mit verzweigten Entscheidungen und langfristigen Konsequenzen

Setting: Königreich Kaedwen

Fokus auf Erkundung, Kampf, Ressourcenmanagement und Charakterentwicklung

Laut Entwickler wurden bislang allein für die Hauptgeschichte mehr als 700 Textseiten geschrieben. In die Entwicklung von „The Witcher: Legacy“ flossen bislang 3,5 Jahre.

Gamefound-Kampagne mit exklusivem Bonus

Die Crowdfunding-Kampagne zu „The Witcher: Legacy“ wird über die Plattform Gamefound realisiert. Die Projektseite ist bereits online. Wer das Projekt frühzeitig verfolgt und später unterstützt, erhält eine exklusive Miniatur: ein Gorgon-Monster, das laut den Entwicklern „noch nie zuvor in einem Witcher-Videospiel aufgetaucht ist“.

Für CD Projekt Red und Go On Board ist es bereits die dritte Zusammenarbeit im Bereich der Brettspiele. Der Vorgänger „The Witcher: Old World“ erschien 2022 und gehört mit über 192.000 verkauften Exemplaren laut aktueller Pressemeldung zu den zehn erfolgreichsten Brettspiel-Crowdfunding-Kampagnen weltweit.