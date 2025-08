Battlefield 6: Battle-Royale-Modus bestätigt – Testphase beginnt in Kürze

EAs Hoffnungs-Shooter „Battlefield 6“ steht kurz vor der offenen Beta, über deren Termine wir am Vormittag berichteten. Mit der offiziellen Ankündigung der Testphase wurden vorherige Gerüchte bestätigt. Gleiches gilt mehr oder weniger für die Existenz einer Battle-Royale-Komponente.

Der Modus startet zunächst in „Battlefield Labs“, einer Testumgebung für neue Inhalte. In einem veröffentlichten Video sind Militärhubschrauber, Panzer und Infanterie in einem tropischen Szenario zu sehen, begleitet von einem enger werdenden Feuerring. Es ist ein Konzept, wie man es aus etablierten Battle-Royale-Spielen wie „Warzone“ kennt.

Battle Royale parallel zu klassischen Multiplayer-Schlachten

Während EA den Begriff „Battle Royale“ in den sozialen Netzwerken vermeidet, ist die Ausrichtung des neuen Spielmodus dank der gezeigten Szenen und weiterer Hinweise ziemlich eindeutig.

Zunächst dürfen Spieler über „Battlefield Labs“ hineinschnuppern.

Im Unterschied zu früheren Experimenten wie „Firestorm“ aus „Battlefield 5“ scheint der neue Ansatz umfassender auf den neuen Shooter aufzubauen. Auch wenn bislang nur begrenzte Informationen vorliegen, möchte Insider Gaming erfahren haben, dass die Free-to-Play-Komponente sowohl ein klassisches Battle-Royale-Erlebnis als auch einen kompetitiveren Modus mit dem Namen „Gauntlet“ bieten wird.

Angaben zu Spielerzahlen oder Kartenumfang liegen derzeit nicht vor. Allerdings könnte das Layout der Map in etwa feststehen.

Letztlich hat Electronic Art große Ziele, die nur mit einem kostenlos spielbaren Battle-Royale-Ansatz plausibel erscheinen:

Gleichzeitig bleibt der klassische Multiplayer-Kern erhalten. Laut offizieller Ankündigung umfasst „Battlefield 6“ zum Release eine Vielzahl klassischer Mehrspielerformate, darunter „Eroberung“, „Durchbruch“, „Rush“, „Team Deathmatch“, „Squad Deathmatch“, „Domination“ und „King of the Hill“. Ergänzt wird das Angebot durch den neuen Modus „Escalation“, in dem Teams um strategische Kontrollpunkte kämpfen.

Die Karten von „Battlefield 6“ sollen weltweit angesiedelt sein, unter anderem in Ägypten, Gibraltar und auf den Straßen von New York. Auch ein vollständiger Einzelspielermodus ist zum Release enthalten.

Betaphasen starten Anfang August

Am 7. und 8. August findet eine geschlossene Beta zum Multiplayer von „Battlefield 6“ statt. Direkt im Anschluss beginnt die offene Testphase mit zwei öffentlichen Betas: vom 9. bis 10. August sowie erneut vom 14. bis 17. August.

Weitere Details zu den Beta-Phasen werden im nachfolgend verlinkten Artikel behandelt:

Mit der Veröffentlichung am 10. Oktober 2025 liegt „Battlefield 6“ zeitlich vor dem nächsten Titel der Konkurrenzreihe „Call of Duty: Black Ops 7“, sofern sich die Release-Gerüchte bestätigen.