Battlefield 6: Offene Beta startet im August – Multiplayer-Modi und Maps bestätigt

Die Veröffentlichung von “Battlefield 6” rückt näher. Doch schon vor dem offiziellen Start im Oktober erhalten interessierte Spieler die Möglichkeit, sich einen eigenen Eindruck vom neuen Ego-Shooter zu verschaffen. EA hat Details zu den geplanten Betaphasen und zum Multiplayer-Inhalt des Spiels veröffentlicht.

Zwei offene Beta-Phasen im August geplant

Die offene Beta von “Battlefield 6” findet an zwei Terminen statt. Die erste Testphase beginnt am 9. August und endet am 10. August. Eine weitere offene Testphase läuft vom 14. bis zum 17. August. Bereits vor dem öffentlichen Start erhalten ausgewählte Spieler vorab Zugang: Am 7. und 8. August findet eine geschlossene Beta statt, die ausschließlich Teilnehmern der Battlefield-Labs-Spieltests, Empfängern von Twitch-Drops sowie ausgewählten Content-Erstellern offensteht.

Der Zugang zur offenen Beta ist unabhängig von einer Vorbestellung oder einem kostenpflichtigen Abonnement. Alle interessierten Spieler können im August teilnehmen, sofern sie über kompatible Hardware verfügen.

Beta-Zeiträume im Überblick:

Geschlossene Beta: 7. – 8. August

7. – 8. August Offene Beta (Phase 1): 9. – 10. August

9. – 10. August Offene Beta (Phase 2): 14. – 17. August

Konkrete Inhalte oder Modi, die während der Beta spielbar sein werden, wurden bislang nicht genannt. Hierbei dürfte es sich aber nicht zuletzt um mindestens einen Teil der Modi und Maps handeln, die bereits für die Veröffentlichung von „Battlefield 6“ bestätigt wurden.

Die Beta-Termine noch einmal hübscher verpackt.

Multiplayer mit acht Modi und vier Startkarten

Zum Launch umfasst “Battlefield 6” acht bestätigte Multiplayer-Modi. Neben bekannten Formaten wie Eroberung, Durchbruch und Team-Deathmatch gibt es mit Eskalation auch einen neuen Spielmodus. Hier kämpfen zwei Teams um die Kontrolle über strategische Punkte in abgegrenzten Kampfzonen. Diese Kampfzonen basieren auf Abschnitten größerer Karten und sollen taktisches Vorgehen auf kleinerem Raum ermöglichen.

Bestätigte Multiplayer-Modi in “Battlefield 6”:

Breakthrough

Conquest

Domination

Escalation

King of the Hill

Rush

Squad Deathmatch

Team Deathmatch

Zum Start von „Battlefield 6“ werden mindestens vier Karten verfügbar sein: Ägypten, Gibraltar, Tadschikistan und Brooklyn. Diese Areale bieten unterschiedliche Umgebungen und ermöglichen eine Kombination aus Infanterie-Gefechten, Fahrzeugschlachten und Luftunterstützung. Die Karten lassen sich für kleinere Modi in begrenzte Zonen unterteilen.

Schon im August können Spieler im Rahmen einer Beta allerlei Gegner ins Visier nehmen.

Darüber hinaus kehrt das traditionelle Klassensystem der Reihe zurück. Die vier spielbaren Klassen verfügen jeweils über spezialisierte Ausrüstung und Fähigkeiten. So ist der Engineer auf den Kampf gegen Fahrzeuge ausgelegt, während der Recon mit Präzisionswaffen und Aufklärungstechnologie agiert.

Auch eine Kampagne ist mit an Bord

Neben dem Mehrspieler-Angebot bringt “Battlefield 6” auch eine vollwertige Einzelspieler-Kampagne mit sich. Spieler übernehmen darin die Rolle von Mitgliedern der Einheit Dagger 1-3, die weltweit in Konflikte mit privaten Militärs verwickelt ist. Der Einzelspielermodus wird wie üblich nicht Teil der Beta sein, sondern ist erst zum Release verfügbar.

Ebenfalls wurden Angaben zu den zum Release verfügbaren Editionen gemacht:

“Battlefield 6” erscheint am 10. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Werdet ihr euch in diesem Jahr in den „Call of Duty“-Konkurrenten stürzen?