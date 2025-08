Battlefield 6: Release-Termin, Trailer und reichlich Multiplayer-Gameplay

“Battlefield 6” erscheint am 10. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X/S sowie PC über Steam und den Epic Games Store, wie Electronic Arts nach vorangegangenen Gerüchten und Leaks offiziell bekanntgab.

Bestätigt wurde der Termin während eines Enthüllungsevents, bei dem der Publisher zentrale Elemente des Shooters vorstellte. Besonders in den Fokus rückte der Multiplayer-Modus des „Call of Duty“-Konkurrenten.

Multiplayer-Gefechte in Kairo, Gibraltar, Brooklyn und New York

Die Handlung von „Battlefield 6“ ist im Jahr 2027 angesiedelt: Nach einem Attentat zerfällt das politische Gleichgewicht. Mehrere europäische Staaten treten aus der NATO aus, während ein privat finanzierter Militärkonzern – die PAX ARMATA – beginnt, das entstehende Machtvakuum zu füllen. Diese Hintergrundgeschichte bildet die Basis für die Einzelspieler-Kampagne und die Online-Gefechte.

Der Trailer gewährt actionreiche Einblicke in die Multiplayer-Gefechte.

Während der Multiplayer-Gefechte kommen verschiedene Gameplay-Mechaniken zum Einsatz: Das sogenannte Kinesthetic Combat System etwa ist eine der zentralen spielmechanischen Neuerungen. Es soll laut EA „ein beispielloses Maß an Mobilität“ ermöglichen. Spieler können Waffen an Wänden fixieren, um Rückstoß zu kontrollieren, oder verletzte Kameraden aus der Gefahrenzone ziehen. Solche Elemente sollen sowohl strategische Tiefe als auch Teamorientierung fördern.

Neben der Rückkehr klassischer Modi wie Eroberung, Durchbruch und Rush beinhaltet “Battlefield 6” auch neue Spielmodi. Im Modus “Eskalation” kämpfen Teams um die Kontrolle über strategische Punkte. Hinzu kommen weitere bekannte Formate wie King of the Hill, Domination, Squad-Deathmatch und Payload.

Multiplayer-Karten führen Spieler an diverse Orte rund um den Globus, darunter Kairo, Gibraltar, Brooklyn und New York. Jede Karte ist laut Publisher in mehrere Kampfzonen unterteilt und auf die jeweiligen Spielmodi angepasst.

Portal in überarbeiteter Version

Ein weiteres zentrales Feature ist der Ausbau von “Battlefield Portal”. Das kreative Toolset von „Battlefield 6“ erlaubt es Nutzern, eigene Modi zu entwerfen, Umgebungen anzupassen und Regeln zu definieren. Neu sind Werkzeuge zur Erstellung von NPC-Verhalten, ein überarbeitetes Interface sowie die Möglichkeit, Inhalte in einem Bewertungssystem zu veröffentlichen. Inhalte mit hoher Bewertung könnten laut EA als offizielle Modi ins Spiel übernommen werden.

Maps, Modis und das Portal werden in einem separaten Video behandelt.

Vince Zampella, Executive Vice President von Battlefield Studios, zeigte sich selbstbewusst: „Ich habe im Laufe der Jahre an vielen Titeln gearbeitet und kann mit Sicherheit sagen, dass Battlefield 6 etwas Besonderes ist.“

Mit “Battlefield 6” setzt EA auf eine Kombination aus traditionellen Elementen der Reihe und neu entwickelten Spielmechaniken. Die Rückkehr einer vollständigen Kampagne und die globale Ausrichtung des Multiplayer-Angebots sollen das Franchise technisch und inhaltlich weiterentwickeln. Electronic Arts kündigte außerdem eine offene Beta an, die zeitnah vor der Veröffentlichung stattfinden soll.

Die Entwicklung von “Battlefield 6” erfolgt unter der Leitung von vier Studios: Criterion, DICE, Motive und Ripple Effect. Sie arbeiten laut EA erstmals als einheitliches Entwicklerteam unter dem Namen “Battlefield Studios”.

Nachfolgend können sich Fans das gesamte Event noch einmal zu Gemüte führen. Es umfasst jede Menge Multiplayer-Gameplay.