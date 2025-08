Battlefield 6: Überdrehte Skins wie bei Fortnite? Entwickler äußern sich

“Battlefield 6” soll auf moderne militärische Authentizität setzen. Doch was bedeutet das für Crossover-Kosmetika, wie sie in anderen Shootern zum Geschäft gehören?

Der Launch von „Battlefield 6“ nähert sich. Während inzwischen recht viele Details zu Inhalten, Spielmodi und Plattformen bekannt sind, äußerten sich führende Entwickler zur Frage kosmetischer Anpassungen. Es ist ein Thema, das in anderen Spielen oft für hitzige Diskussionen sorgt.

Authentizität im Mittelpunkt der Spielgestaltung

In einem Interview mit Eurogamer.net sprachen Vince Zampella, Studioleiter von Respawn und der “Battlefield”-Studios, sowie Byron Beede, General Manager bei “Battlefield”, über die stilistische Ausrichtung von “Battlefield 6”. Beide versicherten, dass eine stimmige, militärisch geprägte Ästhetik im Vordergrund stehe.

„Ich denke, das ist es, worauf wir uns konzentriert haben“, erklärte Zampella. „Wir wollen Battlefield treu bleiben. Wir wollen, dass diese Fantasie sich so anfühlt, wie man es von Battlefield erwartet. Und darauf haben wir uns konzentriert.“

Authentizität stehe demnach im Mittelpunkt der Gestaltung von „Battlefield 6“. Zwar sollen spielerische Freiheiten im Bereich kosmetischer Anpassung nicht vollständig ausgeschlossen werden, doch übertrieben wirkende Designs, wie sie etwa in anderen Titeln durch Kooperationen mit Film- oder Comicfiguren Einzug halten, scheinen nicht vorgesehen zu sein.

Offenbar kein Fortnite-Effekt geplant

Bei anderen Spielen war in den vergangenen Jahren ein gegenläufiger Trend zu beobachten: Viele Multiplayer-Shooter setzen auf auffällige Crossover-Skins, die oft stark vom Spielkontext abweichen.

Beede, der zuvor an der “Call of Duty”-Reihe beteiligt war, bezeichnete das als einen Balanceakt. In Bezug auf themenfremde Skins, wie beispielsweise Charaktere aus Animationsserien, äußerte er sich zwar zurückhaltend, ließ jedoch durchblicken, dass solche Inhalte nicht Teil der aktuellen Pläne sind.

„Das ist schwer zu beantworten, oder? Man muss Dinge tun, damit sich die Leute unterscheiden und einzigartig sein können. Also geht es darum, wie man das macht, ohne zu weit zu gehen. Darüber müssen wir uns im Moment keine Gedanken machen“, so seine Worte.

Auch an anderer Stelle gab es Hinweise auf den Ansatz der Entwickler. Auf dem Kurznachrichtendienst X wurde ein Entwicklerzitat veröffentlicht, das in Bezug auf die Frage nach Skins und Kosmetika in dieselbe Richtung geht: „Wir können sagen, dass wir ein Militär-Shooter in der modernen Zeit sind.“

Erste Blicke auf die zu erwartenden Skins von „Battlefield 6“ lieferte bereits ein vorangegangener Leak, den wir in der folgenden Meldung behandeln. Inbegriffen waren einige Screenshots:

Ob und in welchem Ausmaß kosmetische Erweiterungen später doch noch zu Diskussionen in der Community führen werden, bleibt abzuwarten. Zunächst richtet sich der Blick auf den bevorstehenden Release von “Battlefield 6”. Heute wurde der offizielle Termin bestätigt. Auch die Termine für die Beta-Phasen stehen mittlerweile fest.