China Hero Project: Neue PS5-Hits aus dem Reich der Mitte? Sony weitet Initiative aus

Auf einer Pressekonferenz in Shanghai kündigte Sony Interactive Entertainment die vierte Runde der "China Hero Project"-Initiative an. Neben den Erfahrungen aus der Vergangenheit werden auch neue Partner eine entscheidende Rolle spielen.

Seit mehreren Jahren unterhält Sony Interactive Entertainment das „China Hero Project“. Das von den PlayStation-Machern verfolgte Ziel: vielversprechende Entwickler in China zu finden und ihnen zu ermöglichen, ihre Titel einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Zu den aktuellen Spielen des „China Hero Projects“ gehören das Ende März veröffentlichte „AI Limit“ sowie das von UltiZero Games entwickelte Action-Rollenspiel „Lost Soul Aside“, das noch in diesem Monat für PC und PS5 erscheint. Bei diesen Spielen aus China wird es jedoch nicht bleiben.

Wie Sony Interactive Entertainment auf einer Pressekonferenz (via Insider Gaming) bekannt gab, geht das „China Hero Project“ in Kürze in seine vierte Runde und soll im Vergleich zu den Vorjahren spürbar ausgebaut werden.

PlayStation Studios holen Virtuos und Visual Arts ins Boot

Auf einer Pressekonferenz in Shanghai kündigte Sony Interactive Entertainment an, dass die vierte Phase des „China Hero Projects“ nicht nur deutlich umfangreicher ausfallen wird als die bisherigen Initiativen. Darüber hinaus möchten die PlayStation Studios auf ihren bisherigen Erfahrungen mit dem „China Hero Project“ aufbauen.

Zu den bislang bestätigten Titeln, die PlayStation im Rahmen der vierten Phase unterstützt und für die PS5 veröffentlicht, gehören „Daba: Land of Water“, „Scar“ und „Exiledge“. Um den chinesischen Entwicklern die bestmögliche Unterstützung zu bieten, sind in der neuen Phase des „China Hero Projects“ mehrere namhafte Partner mit an Bord.

Virtuos, das Studio hinter dem Remaster von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“, wird bei ausgewählten Titeln der erweiterten Initiative als Co-Entwickler auftreten und die chinesischen Studios bei der Entwicklung ihrer Spiele unterstützen.

Während RichTap eine erweiterte Integration haptischer Rückmeldungen beisteuert, wird PlayStations eigenes Studio Visual Arts bei der Gestaltung der Nutzeroberflächen behilflich sein, um hohe Produktionsstandards sicherzustellen.

Mit dem „China Hero Project“ trägt Sony Interactive Entertainment nicht nur dem Umstand Rechnung, dass chinesische Spiele wie „Black Myth: Wukong“ auf dem westlichen Markt zunehmend beliebter werden. Gleichzeitig möchten die PlayStation-Macher ihre Position auf dem chinesischen Videospielmarkt ausbauen.

Dieser wird weiterhin vom PC sowie von den Mobile-Plattformen dominiert, während Konsolen kaum eine Rolle spielen.