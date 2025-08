Cyberpunk 2077: Wie weit ist der Nachfolger? Stellenausschreibungen liefern Hinweis

Bekanntermaßen arbeitet CD Projekt aktuell an mehreren großen Projekten. Neben „The Witcher 4“ befindet sich darunter auch der Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“.

Da CD Projekt in den vergangenen Monaten mehrfach bestätigte, dass der interne Fokus zunächst auf „The Witcher 4“ liegt, arbeitet aktuell nur ein kleineres Team am Sequel zu „Cyberpunk 2077“. Ende Mai wies das Studio zudem darauf hin, dass das Projekt in die Vorproduktion gestartet ist.

Doch wie weit ist die Entwicklung des „Cyberpunk 2077“-Nachfolgers mittlerweile fortgeschritten? Aktuelle Stellenausschreibungen von CD Projekt liefern uns diesbezüglich einen Hinweis.

CD Projekt sucht nach Autoren für Project Orion

Auf Bluesky teilte Anna Megill, die leitende Autorin des Projekts, zwei Stellenangebote im Zusammenhang mit dem Spiel. Demnach sucht CD Projekt Red derzeit nach einem Expert Writer und einem Senior Writer für Vollzeitstellen.

In einem weiteren Beitrag stellte Megill klar, dass trotz der Bezeichnungen die Position des Senior Writers für weniger erfahrene Autoren gedacht ist, während sich die Jobanzeige für den Expert Writer an erfahrene Autoren richtet.

Die Stellenausschreibungen legen zum einen nahe, dass derzeit noch an der Geschichte des Nachfolgers gefeilt wird. Zudem wird in der Stellenausschreibung des Expert Writers hervorgehoben, das Bewerber an „innovativen Quests“ und „spannenden Dialogen“ arbeiten werden.

Dies deckt sich mit den letzten Aussagen des Studios. Im Rahmen eines Geschäftsberichts sprach CD Projekts CFO Piotr Nielubowicz Ende Mai über den groben Veröffentlichungszeitraum von „Project Orion“ und wies darauf hin, dass ein Release im Jahr 2030 oder erst 2031 durchaus realistisch erscheint.

„Ich kann in gewisser Weise wiederholen, was ich bereits in einem früheren Gespräch gesagt habe. Nämlich, dass unsere Reise von der Vorproduktion bis zur finalen Veröffentlichung im Durchschnitt vier bis fünf Jahre dauert“, sagte Nielubowicz. „Allerdings sollte man bedenken, dass jedes Projekt einzigartig ist und viele Variablen das Endergebnis beeinflussen.“

Diese Pläne verfolgt CD Projekt

Daher möchte sich CD Projekt noch nicht auf ein konkretes Veröffentlichungsjahr festlegen. Zu den wenigen bestätigten Details des Nachfolgers gehört das Vorhaben, die erzählerischen Grenzen mit sozialen Themen zu verschieben. Des Weiteren wies CD Projekt bereits im vergangenen Jahr darauf hin, dass sich das Studio bewusst dazu entschieden hat, den „Cyberpunk 2077“-Nachfolger in Nordamerika entwickeln zu lassen.

Da es sich bei „Cyberpunk 2077“ um eine typisch amerikanische Geschichte handelt, würde es laut Game Director Pawel Sasko aus kreativer Sicht Sinn ergeben, auf Entwickler aus Nordamerika zu setzen. Auch, um die typischen kleinen Details, die einen amerikanischen Schauplatz ausmachen, authentisch umzusetzen.

Bezüglich des Szenarios wissen wir bereits, dass wir uns unter anderem auf einen neuen Schauplatz einstellen dürfen, der an eine düstere Version der US-Metropole Chicago erinnern soll.