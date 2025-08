Darksiders 4: Die Reiter der Apokalypse stürmen endlich wieder auf Konsolen und PC

Nach Jahren des Wartens und Hoffens ist es endlich offiziell: "Darksiders 4" befindet sich in Entwicklung! THQ Nordic hat die von vielen Fans sehnlichst erwartete Fortsetzung mit einem kurzen Teaser angekündigt. Wir fassen die ersten Details für euch zusammen.

Nach vielen Spekulationen und Gerüchten hat THQ Nordic vor einem Jahr bestätigt, dass sich ein neuer Teil der beliebten „Darksiders“-Reihe offiziell in Arbeit befindet. Im Rahmen seines jüngsten Showcase hat der Publisher nun offiziell verkündet, dass es sich hierbei tatsächlich um „Darksiders 4“ handelt. Die von vielen Fans heißerwartete Fortsetzung befindet sich somit tatsächlich in Entwicklung!

In einem kurzen Teaser Trailer sind alle Vier Reiter der Apokalypse vereint zu sehen, die am Ende des Videos gemeinsam losstürmen – und zwar sowohl auf Konsolen, genauer die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X|S, als auch auf den PC. Den beinahe eine Minute langen Announcement Teaser könnt ihr euch selbstverständlich wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

„Und ich hörte das erste der vier Lebewesen wie mit Donnerstimme rufen: Komm!“

Darüber hinaus lies es sich THQ Nordic im Zuge der Ankündigung nicht nehmen, ein paar Details zu „Darksiders 4“ zu veröffentlichen (via Gematsu). Der Publisher beschreibt den Titel als Third-Person-Action-Adventure, das euch massig Action, diverse Rätsel und die Erkundung einer reichhaltigen postapokalyptischen Spielwelt bieten soll. Somit fußt die Fortsetzung auf den Säulen der vorherigen Hauptteile.

Des Weiteren sollt ihr entscheiden können, mit welchem der Vier Reiter (Fury, Krieg, Strife, Tod) ihr losziehen möchtet. Jeder von ihnen soll mit einem einzigartigen Kampfstil und Waffenset daherkommen. Die Action selbst soll sowohl rasant als auch mitreißend sein und flüssige Fortbewegung mit übernatürlichen Fähigkeiten verbinden. Die Postapokalypse soll euch indes mit vielen Geheimnissen und Bossen locken.

„Darksiders 4“ entführt euch zurück in eine Welt, in der das Jüngste Gericht zu früh losgetreten wurde. Der Reiter des Krieges ist von finsteren Mächten hintergangen worden und soll für sein Fehlverhalten bestraft werden. Krieg selbst zieht daraufhin auf eigene Faust los, um die Wahrheit über all diese Geschehnisse aufzudecken. Parallel dazu versuchen auch seine Geschwister, den Namen ihres Bruders reinzuwaschen.

Gunfire Games arbeitet offiziell an „Darksiders 4“, das sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC in Entwicklung befindet. Ein Release-Zeitraum ist nicht bekannt.

Freut ihr euch auf „Darksiders 4“?