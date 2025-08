Dying Light The Beast: Der bisher beste Ableger? Techland verteidigt 70-Euro-Preisschild

Dying Light The Beast:

Trotz der kürzeren Kampagne handelt es sich bei "Dying Light: The Beast" um einen Vollpreistitel, der für 60 US-Dollar beziehungsweise 70 Euro veröffentlicht wird. In einem Interview verteidigte Franchise Director Tymon Smektala den Preis und verwies dabei auf die gebotenen Inhalte sowie die Qualität des Spiels.

Bereits im Rahmen der offiziellen Ankündigung im vergangenen Jahr wies Techland darauf hin, dass die Kampagne von „Dying Light: The Beast“ bewusst kompakt ausfällt.

Ihre Länge liegt bei 18 bis 20 Stunden. Somit kann die Kampagne auch von Spielern mit verhältnismäßig wenig Zeit abgeschlossen werden. Nachdem Techland kürzlich die Tatsache verteidigte, dass „Dying Light: The Beast“ trotz der kürzeren Kampagne zum Vollpreis erscheint, und sich einen Seitenhieb auf „Assassin’s Creed: Shadows“ nicht verkneifen konnte, griff Franchise Director Tymon Smektala die von manchen Spielern geäußerte Kritik am Preis noch einmal auf.

Im Gespräch mit TheThumbWars (via GamesRadar) wies Smektala darauf hin, dass er den Vollpreis von 60 US-Dollar beziehungsweise 70 Euro für gerechtfertigt hält. Vor allem, weil der Umfang von „Dying Light: The Beast“ in den vergangenen Monaten kontinuierlich anwuchs.

Umfang deutlich größer als ursprünglich angekündigt

Wie kürzlich bereits von Techland bestätigt, sorgen die Inhalte, die in den letzten Monaten ins Spiel eingeflossen sind, dafür, dass Spieler mit „Dying Light: The Beast“ problemlos bis zu 50 Stunden verbringen können. In diesem Zusammenhang betonte das Studio, dass die zusätzlichen Inhalte optional sind und abseits der Kampagne auf die Spieler warten.

Im Gespräch mit TheThumbWars erläuterte Smektala, dass der Preis des Spiels gerechtfertigt sei, da es im Vergleich zur ursprünglichen Planung deutlich gewachsen ist – insbesondere in den sechs Monaten gegen Ende des vergangenen Jahres und Anfang dieses Jahres.

Laut dem Franchise Director habe Techland kontinuierlich neue Inhalte hinzugefügt, Verbesserungen vorgenommen, technische Details optimiert und die zugrunde liegende Technologie weiterentwickelt. Intern sei man daher zur Überzeugung gelangt, dass es sich bei „The Beast“ um den bislang besten „Dying Light“-Titel handeln könnte.

„In jeder Hinsicht – sei es die Anzahl der Missionen, die Länge der Zwischensequenzen, die Vielfalt der Charaktere, neue Gegnertypen, zusätzliche Inhalte, Sammelobjekte, Geheimnisse oder Easter Eggs – begann Dying Light: The Beast in einem eher kleinen Rahmen“, führte Smektala aus.

„Aber inzwischen ist es größer, dichter und fortschrittlicher, als wir ursprünglich angenommen hatten“, erklärte er und forderte die Kritiker auf, erst das finale Produkt abzuwarten, ehe sie ihr Urteil über die Inhalte und den Preis fällen.

Nach einer kurzfristigen Verschiebung erscheint „Dying Light: The Beast“ am 19. September 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Die alten Konsolen PS4 und Xbox One werden zu einem späteren Zeitpunkt versorgt.