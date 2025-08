Helldivers 2 nur der Anfang?: Insider spricht über weitere PlayStation-Spiele für Xbox Series X/S

Spätestens mit der PS5-Veröffentlichung von „Forza Horizon 5“ machte Microsoft deutlich, dass es im Rahmen der neuen Multiplattform-Strategie wie bereits von Phil Spencer angekündigt keine roten Linien mehr gibt. Es gilt daher als sicher, dass Umsetzungen weiterer großer Xbox-Marken für die PS5 nur noch eine Frage der Zeit sind.

Deutlich überraschender war hingegen die Ankündigung von „Helldivers 2“ für die Xbox Series X/S. Schließlich handelt es sich bei dem Koop-Shooter um den mit Abstand erfolgreichsten Live-Service-Titel von PlayStation, der laut Entwicklerstudio Arrowhead wöchentlich noch immer mehr als zwei Millionen aktive Spieler verzeichnet.

Nachdem PlayStation-Fans kurz nach der Ankündigung die Sorge äußerten, dass langfristig weitere Exklusivtitel folgen könnten, gießt ein bekannter Insider kurz vor dem Wochenende zusätzliches Öl ins Feuer.

Insider stimmt auf weitere PS5-Titel für die Xbox-Konsolen ein

Die Rede ist von „Nate the Hate“, der sich in der Vergangenheit als verlässliche Quelle einen Namen gemacht hat. Auf Nachfrage eines Nutzers ging der Insider zunächst auf das Gerücht ein, dass es sich bei „LEGO Horizon Adventures“ um den nächsten PlayStation-Titel handeln könnte, der für die Xbox-Konsolen erscheint.

Ein Gerücht, das „Nate the Hate“ weder bestätigen noch dementieren konnte. Allerdings ist er der Meinung, dass sich ohnehin nur die wenigsten Xbox-Spieler für „LEGO Horizon Adventures“ interessieren dürften. Anders sehe es hingegen bei anderen Titeln der PlayStation Studios aus.

Wie „Nate the Hate“ anschließend andeutete, sind weitere Xbox-Ankündigungen durch Sony Interactive Entertainment lediglich eine Frage der Zeit. Konkrete Namen konnte oder wollte der Insider aber nicht nennen. Stattdessen schrieb „Nate the Hate“ lediglich: „Ja, es werden mehr Sony-Spiele auf die Xbox kommen.“

Zu den bereits für die Xbox-Konsolen bestätigten Titeln der PlayStation-Studios gehört neben den jährlichen „MLB: The Show“-Ablegern Bungies Multiplayer-Shooter „Marathon“. Doch wie könnte es danach weiter gehen?

God of War und The Last of Us für die Xbox? Eher nicht

Auch wenn bekannte PlayStation-Marken wie „God of War“ oder „The Last of Us“ in der Vergangenheit den Weg auf den PC fanden, ist angesichts der direkten Konkurrenzsituation auf dem Konsolenmarkt nicht damit zu rechnen, dass sich Sony Interactive Entertainment in ähnlicher Weise für andere Plattformen öffnet, wie es Microsoft im vergangenen Jahr tat.

Stattdessen dürften für mögliche Xbox-Umsetzungen vor allem Live-Service-Titel wie „Fairgames“ infrage kommen, die von einer möglichst großen Spielerbasis profitieren. Auch Portierungen von Spielen, die von externen Studios entwickelt und von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht wurden, erscheinen durchaus realistisch.

Hier denken wir vor allem an Werke wie „Stellar Blade“. Bestätigt wurde diesbezüglich bisher allerdings nichts.