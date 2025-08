Mafia The Old Country: Wie steht es um 60 FPS auf PS5 & Xbox Series X? Hangar 13 schafft Klarheit

Mafia The Old Country:

Kurz vor dem Release sprach Hangar 13 über die technische Umsetzung von "Mafia: The Old Country" auf den Konsolen. Dabei verriet das Studio auch, wie es um einen möglichen 60-FPS-Modus auf PS5 und Xbox Series X steht.

In der kommenden Woche erscheint mit „Mafia: The Old Country“ der neueste Ableger der beliebten Reihe für PC und Konsolen. Wie bereits mehrfach betont, setzt Hangar 13 dieses Mal auf eine kompaktere Spielerfahrung und verzichtet bewusst auf die offene Welt des Vorgängers.

Bezüglich der technischen Umsetzung auf den Konsolen hielt sich Hangar 13 bislang jedoch vornehm zurück. Dies sorgte bei einem Teil der Spielerschaft für die Befürchtung, dass „Mafia: The Old Country“ auf Konsolen möglicherweise nur mit 30 Bildern pro Sekunde laufen und keinen 60-FPS-Modus bieten könnte.

Um entsprechenden Gerüchten gar nicht erst Vorschub zu leisten, enthüllte das Studio kurz vor dem Release nicht nur die Hardwareanforderungen der PC-Version. Darüber hinaus gab Hangar 13 bekannt, dass Spieler auf der PS5 und der Xbox Series X je nach persönlicher Präferenz zwischen zwei Grafikmodi wählen können.

Diese Grafikmodi warten auf PS5 und Xbox Series X

Spieler, die Wert auf die bestmögliche Grafik beziehungsweise eine höhere Auflösung legen und bereit sind, dafür eine niedrigere Framerate in Kauf zu nehmen, sollten laut Hangar 13 den Qualitätsmodus wählen. Konkrete Zahlen nannte das Studio zwar noch nicht, allerdings dürfte das Team hier eine Darstellung mit 30 Bildern pro Sekunde anvisieren.

Hinzu kommt der Performancemodus, der laut dem Studio auf eine durchschnittliche Bildrate von 60 FPS abzielt. „Spieler, die Wert auf eine höhere Auflösung und Bildtreue legen, sollten den Qualitätsmodus auswählen, während Spieler, die Wert auf die Bildrate legen, den Leistungsmodus wählen sollten“, erklärte das Studio.

Wie groß die grafischen Abstriche im Performancemodus ausfallen, bleibt abzuwarten. Hier dürften die obligatorischen Performance-Analysen für Klarheit sorgen, die bei großen Triple-A-Titeln meist pünktlich zum Release oder kurz darauf veröffentlicht werden. Zur Xbox Series S äußerten sich die Entwickler nicht. Ob auch hier ein Performancemodus angeboten wird, bleibt also offen.

„Mafia: The Old Country“ erscheint am 8. August 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Die Standard Edition bietet 2K Games im PlayStation Store für 49,99 Euro an.

Hinzu kommt die 59,99 Euro teure Deluxe Edition, die diverse Extras enthält – darunter den offiziellen Soundtrack und ein digitales Artbook.