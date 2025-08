Mass Effect 5: Mehrere Projekte geplant? Offenbar mehr als nur ein Spiel in Arbeit

BioWare hat offenbar mehrere „Spielerlebnisse“ innerhalb der „Mass Effect“-Reihe in Arbeit. Die Formulierung könnte auf die parallele Entwicklung mehrerer Projekte im bekannten Science-Fiction-Universum hindeuten.

Seit Jahren hoffen Fans auf Neuigkeiten zur Zukunft der „Mass Effect“-Reihe. Offizielle Informationen blieben bislang rar. Eine neue Stellenanzeige des kanadischen Studios BioWare scheint jedoch Hinweise auf die aktuelle Strategie hinter dem Science-Fiction-Franchise zu offenbaren.

BioWare sucht derzeit einen Lead Level Designer für die Arbeit an mindestens einem neuen Titel im “Mass Effect”-Universum. Die Aufgabenbeschreibung enthält Standardformulierungen wie die Gestaltung von Spielwelten “in allen Phasen, vom frühen Prototyping bis zum finalen Feinschliff”.

Formulierung in Jobanzeige lässt aufhorchen

Auffälliger ist eine Passage im Einführungstext zur Stelle: „Das Studio entwickelt zukünftige Spielerlebnisse für das Mass Effect-Franchise.“ Die Wortwahl lässt vermuten, dass sich nicht nur ein einzelnes Spiel in Entwicklung befindet.

Neben einem großen Haupttitel, nennen wir ihn einfach “Mass Effect 5”, könnten auch kleinere Projekte geplant sein, etwa mobile Ableger, Portierungen oder medienübergreifende Formate. Wie lange es bis zu einer Veröffentlichung der mutmaßlichen Projekte dauert, bleibt allerdings offen. Im Fall des nächsten Hauptteils müssen sich Fans aber offenbar noch eine ganze Weile gedulden.

In den vergangenen Jahren stand BioWare immer wieder in der Kritik. Die letzten drei Veröffentlichungen, darunter „Mass Effect: Andromeda“, „Anthem“ und „Dragon Age: The Veilguard“, erhielten nicht immer die besten Bewertungen oder erreichten die kommerziellen Ziele.

Es folgten umfangreiche interne Umstrukturierungen. Berichten zufolge wurde dabei rund die Hälfte der Belegschaft abgebaut, teils durch Versetzungen innerhalb von Electronic Arts.

Vor fast zwei Jahrzehnten erschien der erste Teil

Die „Mass Effect“-Reihe begann 2007 mit dem gleichnamigen Sci-Fi-Rollenspiel um Commander Shepard und den Kampf gegen die Reaper. Es folgten „Mass Effect 2“ (2010) mit verbessertem Gameplay und düsterer Erzählweise sowie „Mass Effect 3“ (2012), das die Trilogie abschloss.

Ein früher Mobile-Ableger „Mass Effect Galaxy“ (2009) blieb weitgehend bedeutungslos. Mit „Mass Effect: Andromeda“ wagte die Serie 2017 einen Neustart in einer neuen Galaxie, stieß jedoch auf gemischte Reaktionen. Die überarbeitete Trilogie erschien 2021 als „Mass Effect: Legendary Edition“. Danach kümmerte sich BioWare um „Dragon Age: The Veilguard“.

Was haltet ihr von einem neuen „Mass Effect“ aus dem Hause BioWare?