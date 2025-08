Mortal Kombat: Legacy Collection erscheint physisch, samt Deluxe- und Kollektors Edition

Die “Mortal Kombat: Legacy Collection” erscheint auch in einer physischen Version. Atari und Digital Eclipse veröffentlichen das Retro-Spielpaket in drei Editionen - inklusive der “Mortal Kombat Trilogy”.

Der Publisher Atari und das auf Neuauflagen spezialisierte Studio Digital Eclipse bringen die „Mortal Kombat: Legacy Collection“ am 12. Dezember 2025 als physische Edition auf den Markt. Die Sammlung erscheint für PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 sowie PC (letzteres via Steam-Code in physischer Verpackung).

Mortal Kombat: Legacy Collection in drei Editionen

Das Paket umfasst alle Versionen der ersten vier „Mortal Kombat“-Titel sowie die „Mortal Kombat Trilogy“, eine 1996 erschienene Kompilation aus den Inhalten der ersten drei Spiele. Letztere ist mit dieser Collection erstmals auf modernen Konsolen spielbar.

Die folgenden drei Editionen werden angeboten:

Standard Edition

Preis: 49,99 US-Dollar (PS5, Xbox Series/One, Switch), 59,99 US-Dollar (Switch 2)

Inhalte: Spiel mit interaktiver Dokumentation, exklusives Vorbesteller-Cover (Standard- oder Ninja-Designs exklusiv über Atari.com)

Deluxe Edition

Preis: 69,99 US-Dollar (PS5, Switch), 79,99 US-Dollar (Switch 2)

Zusatzinhalte: SteelBook-Hülle, Poster, Magnet, Lentikularkarte, Arcade-Flyer

Kollector’s Edition

Preis: 149,99 US-Dollar (PS5, Xbox Series/One, Switch, Switch 2, PC)

Zusatzinhalte: Individuell nummerierte Sammlerbox Goro-Controller-Statue mit Controller-Halter-Funktion Arcade-Token Hardcover-Artbook mit Illustrationen und Hintergrundinformationen Zusätzliche Sammlerobjekte



Im Atari-Shop werden die hierzulande gültigen Beträge momentan mit 43,85 Euro für die Standardversion, 61,39 Euro für die Deluxe-Edition und 131,57 Euro für die Kollektors Edition angegeben. Im Fall der Switch-2-Version sind es 52,62 Euro für die Standardversion und 70,19 Euro für die Deluxe-Edition. Der Preis der Kollektors Edition bleibt identisch.

Das alles steckt im teuersten Paket.

Vorbestellungen, Plattformen und zeitliche Verfügbarkeit

Vorbestellungen der „Mortal Kombat: Legacy Collection“ werden bereits angenommen. Die Standard- und Deluxe-Editionen sind über den Atari Store und ausgewählte Händler erhältlich. Die Kollector’s Edition wird exklusiv von Limited Run Games und Atari vertrieben und kann nur bis zum 31. August 2025 vorbestellt werden.

Neben den bekannten Konsolen wird auch die Nintendo Switch 2 mit einer physischen Version bedacht. Für diese Plattform liegt das Spiel auf einer Karte bei, was zu einem leicht erhöhten Preis der jeweiligen Editionen führt.

Die „Mortal Kombat: Legacy Kollection“ wurde im Juni vorgestellt. Die noch unvollständige Liste der Spiele umfasst „Mortal Kombat“ (1992), „Mortal Kombat 2“ (1993), „Mortal Kombat 3“ (1995), „Ultimate Mortal Kombat 3“ (1995), „Mortal Kombat 4“ (1997), „Mortal Kombat Advance“ (2001), „Mortal Kombat: Deadly Alliance“ (2002) und „Mortal Kombat: Tournament Edition“ (2003).

Die “Mortal Kombat: Legacy Collection” enthält neben den genannten Titel eine interaktive Dokumentation. Dieses von Digital Eclipse entwickelte Format verbindet klassische Spielinhalte mit historischen Materialien und Archivdokumenten.

Weitere Details zur „Kollection“ hält der folgende Artikel bereit:

Die Entwickler kündigten zudem an, dass im weiteren Verlauf noch weitere Titel zur „Kollection“ hinzugefügt werden könnten. Offizielle Bestätigungen darüber hinaus stehen allerdings noch aus.

Der heutige Trailer zeigt einige Features der „Mortal Kombat: Legacy Kollection“, darunter den Online-Multiplayer mit Rollback-Netcode, der ein reibungsloses Spielerlebnis ohne störende Eingabeverzögerungen ermöglichen soll. Außerdem gewährt er einen Blick auf klassische Titel der Reihe: