Nintendo Switch 2: Verkaufszahlen enthüllt, Mario Kart World dominiert – Geschäftsbericht

Nintendo hat mit der Switch 2 einen der erfolgreichsten Produktstarts der Unternehmensgeschichte hingelegt. Der aktuelle Geschäftsbericht der Japaner liefert konkrete Zahlen zum bisherigen Erfolg.

Bis zum Ende des vergangenen Geschäftsquartals am 30. Juni 2025 und somit innerhalb von dreieinhalb Wochen nach ihrem Marktstart wurden demnach 5,82 Millionen Einheiten der Switch-2-Konsole abgesetzt.

6-Millionen-Marke ebenfalls geknackt

Mittlerweile ist selbst der Juli beendet und laut einer gesonderten Erwähnung im Geschäftsbericht von Nintendo liegt der Absatz der Switch 2 inzwischen bei über 6 Millionen durchverkauften Geräten, also Konsolen, die tatsächlich bei Endkunden angekommen sind. Dieser Wert wurde innerhalb von sieben Wochen erreicht.

Mit dem jüngsten Erfolg übertrifft Nintendo frühere Konsolenveröffentlichungen. Zum Vergleich: Die PS5 kam in den ersten sieben Wochen auf 4,5 Millionen ausgelieferte Einheiten, hatte allerdings mit erheblichen Lieferschwierigkeiten zu kämpfen.

Doch auch Nintendo bleibt von derartigen Herausforderungen nicht verschont: „Derzeit übersteigt die Nachfrage nach der Nintendo Switch 2 in vielen Ländern das Angebot“, heißt es im neusten Geschäftsbericht. „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die sich daraus für unsere Kunden ergeben. Wir werden unsere Produktions- und Lieferketten weiterhin stärken, um so viele Nintendo-Switch-2-Konsolen wie möglich bereitstellen zu können.“

In den sozialen Netzwerken wird darauf hingewiesen, dass der Start der Switch 2 mit 5,82 Millionen verkauften Einheiten in etwa doppelt so stark ausfiel wie das Debüt der ersten Switch-Generation. Diese kam in einem vergleichbaren Zeitraum auf 2,74 Millionen Einheiten.

Doch auch die „alte“ Switch verkauft sich weiterhin, wenn auch mit einem Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal von 53,5 Prozent: Im ersten Quartal wurden parallel zur neuen Konsole noch 0,98 Millionen Einheiten des Originalmodells abgesetzt. Damit beläuft sich die Gesamtstückzahl aller Switch-Versionen nun auf 153,1 Millionen Geräte, nur knapp hinter dem bisherigen Rekordhalter Nintendo DS mit 154,02 Millionen verkauften Exemplaren.

Mario Kart World rockt die Spieleverkäufe

Das schafft wohl nur Nintendo: Das Launch-Spiel „Mario Kart World“ hat sich sich im ersten Monat 5,63 Millionen Mal verkauft, also fast so oft wie die Konsole selbst. Der Fun-Racer war Bestandteil von Hardware-Bundles und erreichte laut Nintendo den zweitstärksten Launch eines Titels der gesamten „Mario Kart“-Reihe. Nur „Mario Kart Wii“ war zum Launch noch erfolgreicher.

Die Softwareverkäufe für die Nintendo Switch 2 lagen im vergangenen Quartal bei 8,67 Millionen Spielen. Dies sei hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass viele Geräte wie erwähnt im Bundle mit „Mario Kart World“ verkauft wurden und es eine breite Auswahl an Titeln von Drittanbietern gab.

Die Softwareverkäufe für die ursprüngliche Nintendo Switch sanken im Jahresvergleich um 20,4 Prozent auf 24,40 Millionen Einheiten. Hier ist zu beachten: Da die Nintendo Switch 2 auch Switch-Spiele abspielen kann, kaufen Switch-2-Besitzer weiterhin Titel, die einst für die ursprüngliche Switch-Plattform veröffentlicht wurden.

Trotz des außergewöhnlich starken Starts hält Nintendo an der bisherigen Prognose fest: Bis März 2026 sollen insgesamt 15 Millionen Switch-2-Konsolen verkauft werden. Durch den gesamten Geschäftsbericht von Nintendo können sich Interessenten hier wühlen.