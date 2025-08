PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Auch an diesem Wochenende versorgen wir euch wieder mit Klatsch, Tratsch und Sales. Hier kommen unsere Tipps und Erinnerungen der Woche.

Am Donnerstagabend stellten Electronic Arts und DICE das kommende „Battlefield 6“ vor. Der Titel erscheint am 10. Oktober 2025 und wird unter anderem einen Battle-Royale-Modus an Bord haben.

Doch damit nicht genug, denn die Fans können den Shooter bereits in wenigen Tagen testen. Am 7. und 8. August findet die Early-Access-Testphase statt, während sich alle Spieler vom 9. bis 10. August sowie vom 14. bis 17. August ein Bild von „Battlefield 6“ machen können. Weitere Informationen zu den Editionen, den Inhalten sowie den Preisen haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst.

Das könnte euch auch interessieren

Kurz vor Electronic Arts hatte schon Nintendo eins seiner Streaming-Events ausgestrahlt. Bei dem Nintendo Direct standen Third-Party-Partner im Mittelpunkt, die ihre Spiele jedoch nicht nur für die Switch und die Nintendo Switch 2, sondern auch für andere Plattformen veröffentlichen.

So wurde etwa mit „Octopath Traveler 0“ ein neuer Teil der Rollenspielreihe von Square Enix vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Prequel, das vor den Ereignissen von „Octopath Traveler“ aus 2018 spielt und am 4. Dezember für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch und Switch 2 sowie den PC erscheint. Ebenfalls angekündigt wurden „Once Upon a Katamari“, „The Adventures of Elliot: The Millennium Tales“ sowie „Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection“.

Im PlayStation Store geht der große Summer-Sale weiter. Dabei wurden die Angebote deutlich erweitert. Mit dabei sind unter anderem „Grounded“, „The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition“ oder auch „Final Fantasy 7 Rebirth“.

Auch auf Steam ist in dieser Woche wieder einiges los. Auf der Spieleplattform wird noch bis zum 4. August um 19 Uhr deutscher Zeit das „Festival der Rennspiele“ gefeiert. Dabei wurden eine ganze Reihe an Renntiteln im Preis gesenkt. Dazu gibt es erneut Gratisgegenstände im Steam-Punkteshop.

Was hat euch in dieser Woche beschäftigt und welche Titel spielt ihr gerade? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar mit euren Empfehlungen!