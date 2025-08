PS6 und Handheld: So leistungsstark sollen die neuen PlayStation-Geräte sein – Leak enthüllt vermeintliche Specs

Erst vor wenigen Tagen wurden die Codenamen für die APU der PS6 und für einen vermeintlich geplanten Handheld enthüllt. Nun hat ein Leaker auch die mutmaßlichen Spezifikationen von „Orion“ und „Canis“ verraten. Demnach soll die Next-Gen-Konsole dreimal so leistungsstark wie die PS5 sein, der Handheld hingegen nur halb so stark.

Anfang der Woche enthüllte der bekannte Hardware-Insider Moore’s Law is Dead die Codenamen für die APU der PS6 („Orion“) und für den neuen PlayStation-Handheld („Canis“), der sich Berichten zufolge in der Entwicklung befinden soll und etwa zeitgleich mit der Next-Gen-Konsole erscheinen könnte.

Und jetzt hat sich der Leaker in seinem neuesten Video erneut zu den beiden Prozessoren der kommenden PlayStation-Geräte geäußert und die vermeintlichen Spezifikationen enthüllt, die verraten, wie leistungsstark die PS6 und der Handheld sein könnten.

PS6 dreifach stärker, Handheld halb so stark wie PS5

Wie der Moore’s Law is Dead in seinem Video (via Wccftech) verrät, stammen die durchgesickerten Daten aus einer Präsentation von Chiphersteller AMD aus dem Jahr 2023. Daher sollte bedacht werden, dass es sich höchstwahrscheinlich nicht um die finalen Spezifikationen handelt und sich bestimmte Details bereits geändert haben könnten oder aber noch ändern werden.

Zusammengefasst lässt sich anhand der Daten abschätzen, dass die Leistung der PS6 etwa dreimal so hoch wie die der PS5 ausfallen könnte. Der Handheld würde hingegen – wie erwartet – nicht so leistungsstark sein und etwa halb so viel Performance bieten wie eine Basis-PS5. Die Leistung des ROG Ally soll jedoch übertroffen werden.

Die Kollegen von Insider Gaming haben sich die Mühe gemacht, die angeblichen Spezifikationen der PS6 und des Handhelds übersichtlich und „wortwörtlich“ zusammenzufassen:

PS6 („Orion“)

Chiplet-Design: Das Design besteht aus mehreren Chips, wobei die Möglichkeit besteht, „Navi 5“ Desktop-Chiplets zu verwenden.

Das Design besteht aus mehreren Chips, wobei die Möglichkeit besteht, „Navi 5“ Desktop-Chiplets zu verwenden. Abwärtskompatibilität: Zur PS5- und PS4-Generation (PS3 wird nicht erwähnt).

Zur PS5- und PS4-Generation (PS3 wird nicht erwähnt). Kosten und Leistung: Es gibt einen starken Fokus auf Kosteneinsparungen und darauf, die Leistungsaufnahme geringer zu halten als bei der PS5.

Es gibt einen starken Fokus auf Kosteneinsparungen und darauf, die Leistungsaufnahme geringer zu halten als bei der PS5. Herstellung und Veröffentlichung: Die Fertigung ist für Mitte 2027 geplant, mit einer wahrscheinlichen Veröffentlichung im Herbst 2027 oder Anfang 2028.

Die Fertigung ist für Mitte 2027 geplant, mit einer wahrscheinlichen Veröffentlichung im Herbst 2027 oder Anfang 2028. Leistungsaufnahme: 160 Watt (TBP).

160 Watt (TBP). CPU: 8 x Zen 6 (oder neuere) Kerne.

8 x Zen 6 (oder neuere) Kerne. GPU: 40 bis 48 RDNA 5 Compute Units mit über 3 GHz Taktfrequenz.

40 bis 48 RDNA 5 Compute Units mit über 3 GHz Taktfrequenz. Arbeitsspeicher: 160- oder 192-Bit-Bus mit GDDR7@32GT/s.

160- oder 192-Bit-Bus mit GDDR7@32GT/s. Leistung: Die Rasterisierungs-Performance wird auf etwa das Dreifache der PS5 geschätzt (die Raytracing-Leistung soll voraussichtlich noch höher sein).

Die Rasterisierungs-Performance wird auf etwa das Dreifache der PS5 geschätzt (die Raytracing-Leistung soll voraussichtlich noch höher sein). Fertigungsprozess: Da die APUs von Canis und Magnus auf 3 nm gefertigt werden, wird davon ausgegangen, dass auch die PS6 auf diesem Prozess basiert.

Da die APUs von Canis und Magnus auf 3 nm gefertigt werden, wird davon ausgegangen, dass auch die PS6 auf diesem Prozess basiert. Design-Details: Es ist wahrscheinlich, dass das PS6-Design „Orion“ als Chiplet-Design begann, das einem RDNA-3-Layout ähnelte. Es ist jedoch auch klar, dass AMD versucht hat, Sony zu überzeugen, Desktop-Chiplets zu verwenden. Daher ist es möglich, dass das endgültige Design AT3 oder AT nutzen könnte (wie bei der Xbox Magnus) und somit mehr als 48 Compute Units erhalten könnte, aber wahrscheinlich die gleiche oder weniger Anzahl als die Xbox.

PlayStation Handheld („Canis“)

Design und Fertigung: Monolithisches 3nm-Design (der Leaker konnte dies in aktuellen Dokumenten überprüfen).

Monolithisches 3nm-Design (der Leaker konnte dies in aktuellen Dokumenten überprüfen). Abwärtskompatibilität: Zur PS5- und PS4-Generation (PS3 wird nicht erwähnt).

Zur PS5- und PS4-Generation (PS3 wird nicht erwähnt). Ausstattung: Ein MicroSD-Steckplatz, ein M.2-SSD-Steckplatz, haptisches Feedback, zwei Mikrofone und ein Touchscreen. Ein Diagramm deutet speziell darauf hin, dass der USB-C-Anschluss Videoausgabe-Funktionen hat.

Ein MicroSD-Steckplatz, ein M.2-SSD-Steckplatz, haptisches Feedback, zwei Mikrofone und ein Touchscreen. Ein Diagramm deutet speziell darauf hin, dass der USB-C-Anschluss Videoausgabe-Funktionen hat. Herstellung und Veröffentlichung: Die Fertigung ist für Mitte 2027 geplant, mit einer wahrscheinlichen Veröffentlichung im Herbst 2027 oder Anfang 2028.

Die Fertigung ist für Mitte 2027 geplant, mit einer wahrscheinlichen Veröffentlichung im Herbst 2027 oder Anfang 2028. Leistungsaufnahme: 15 Watt (TBP).

15 Watt (TBP). CPU: 4 x Zen 6c Kerne.

4 x Zen 6c Kerne. GPU: 12 bis 20 RDNA 5 Compute Units mit 1,6 bis 2 GHz Taktfrequenz.

12 bis 20 RDNA 5 Compute Units mit 1,6 bis 2 GHz Taktfrequenz. Arbeitsspeicher: 128-Bit-Bus mit LPDDR5X-7500+.

128-Bit-Bus mit LPDDR5X-7500+. Leistung: Die Rasterisierungs-Performance wird auf etwa die Hälfte der PS5 geschätzt (die Raytracing-Leistung soll voraussichtlich höher sein).

Die Rasterisierungs-Performance wird auf etwa die Hälfte der PS5 geschätzt (die Raytracing-Leistung soll voraussichtlich höher sein). Vergleich: Canis soll die Leistung des ROG Ally übertreffen, wird aber nicht als „Leistungsmonster“ angesehen.

PS6-Launch womöglich später als gedacht

Bis offizielle Informationen zur PS6 und dem Handheld vorliegen, dürfte es hingegen noch dauern: Auch wenn eine Veröffentlichung im Jahr 2028 naheliegt, deuteten zuletzt sowohl Aussagen von PlayStation-Artchitekt Mark Cerny als auch von Insider Detective Seeds daraufhin, dass der Launch der Next-Gen-Konsole wohl eher später als früher erfolgen könnte.

So erklärte Cerny unlängst in einem Interview, dass sein „Zeitrahmen auf mehrere Jahre ausgelegt“ sei und man sich aktuell vor allem auf die Software-Seite konzentriert und gemeinsam mit AMD an der neuen Upscaling-Technologie „Amethyst“ arbeite, die im kommenden Jahr als „Drop-in-Ersatz für das aktuelle PSSR“ für die PS5 Pro verfügbar gemacht werden soll.

Und auch Detective Seeds erklärte, dass Sony die PS6 seinen Informationen zufolge erst im Jahr 2028 erstmals „ankündigen“ würde. Mit einem Launch sei dann im darauffolgenden Jahr zu rechnen, angeblich „im Spätherbst/Frühwinter 2029“. Die Dev-Kits sollen allerdings schon im Frühjahr 2026 verteilt werden – zusammen mit dem Upscaling-Upgrade für die PS5 Pro.