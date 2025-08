Ready or Not: Wie steht es um einen physischen Release? VOID äußert sich zur Disc-Version

Ready or Not:

Seit dem 15. Juli ist „Ready or Not“ auch für Konsolen erhältlich - bislang allerdings nur in digitaler Form. Eine Disc-Version ist zwar geplant, doch wie Entwickler VOID Interactive jetzt bekannt gegeben hat, kommt es zu einer Verschiebung - allerdings nur in einer bestimmten Region.

Im Dezember 2021 startete „Ready or Not“ auf dem PC in den Early Access, während eine Umsetzung für die PS5 und Xbox Series X/S am 15. Juli dieses Jahres nachgereicht wurde. Und das mit Erfolg: In nur vier Tagen schaffte der Taktik-Shooter auf den Konsolen den Sprung zum Millionenseller – und damit zehnmal so schnell wie auf dem PC.

Bislang ist „Ready or Not“ für die PS5 und Xbox Series X/S allerdings nur digital erhältlich. Doch Entwickler VOID Interactive wird für alle Sammler von Videospielen in ihrer physischen Form auch noch eine Disc-Version nachliefern – und zwar bereits in Kürze. Vorerst aber nur in einer bestimmten Region. Andernorts wird es nämlich zu einer Verschiebung kommen.

VOID verschiebt physische Version von Ready or Not – aber nur in einer Region

Wie Entwickler VOID Interactive, die zeitgleich auch selbständig als Publisher fungieren, in einem neuen Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (via DualShockers) bekannt gegeben haben, wird die Disc-Version von „Ready or Not“ für die PS5 und Xbox Series X/S wie geplant am 8. August in Europa erscheinen. Hierzulande können die Fans also aufatmen. In den USA müssen die Spieler allerdings etwas mehr Geduld aufbringen.

„Für diejenigen in den USA, die eine physische Version spielen möchten, benötigen wir etwas mehr Zeit, um sie zu liefern. Sie wird am 26. September erscheinen. Für die Spieler in der Europäischen Union wird Ready or Not ab dem 8. August als physische Version erhältlich sein“, so die Verantwortlichen.

Außerdem zeigt sich VOID Interactive „überwältigt von der bisherigen Resonanz“, nachdem sich „Ready or Not“ auf den Konsolen in gerade einmal etwas mehr als zwei Wochen bereits mehr als 2 Millionen Mal verkaufen konnte. Und mit der kommenden Disc-Fassung dürften die Verkaufszahlen noch weiter ansteigen.

Zensur-Kritik vor dem Launch

Dabei kam es kurz vor dem Konsolen-Release von „Ready or Not“ noch zu kräftiger Kritik: So hatte VOID Interactive vor der Veröffentlichung auf der PS5 und Xbox Series X/S angekündigt, bestimmte Inhalte im Spiel zu ändern, um den Standard der Konsolenhersteller und auch gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden.

So wurden die Darstellung von Zerstückelung nach dem Tod, Nacktheit bei einigen Charakteren und die Präsenz von Kindern in Gewaltszenen angepasst – auch in der PC-Version. Und obwohl die Entwickler anmerkten, dass die Änderungen „so gering“ seien, dass sie nicht einmal auffallen würden, stiegen die Spieler auf die Barrikaden und straften „Ready or Not“ mit einem Review-Bombing auf Steam ab.

Nichtsdestotrotz entpuppte sich der Konsolen-Release als Erfolg. „Ich bin unglaublich stolz auf das Team und was wir gemeinsam erreicht haben. Es ist ein riesiger Moment – und einer, den wir nicht als selbstverständlich ansehen“, erklärte CEO Julio Rodriguez nach dem Launch.

Dass der Erfolg verdient ist, zeigte auch unser Test zu „Ready or Not“, in dem wir jede Menge Spaß mit dem Taktik-Shooter hatten – vor allem im Multiplayer-Modus mit einer eingespielten Gruppe.