Silent Hill f: Geisteszustand und Waffenhaltbarkeit – Neue Details zu Kampf und Rätsel

Ende Oktober wird mit „Silent Hill f“ der nächste Teil von Konamis langjähriger Survival-Horror-Reihe erscheinen. Somit findet die lange Wartezeit von mehr als einem Jahrzehnt auf ein neues Spiel schon bald ein Ende. Ausgewählte Vertreter der Gaming-Presse hatten aber schon jetzt die Möglichkeit, das Grusel-Abenteuer im Japan der 60er-Jahre anhand einer Demo selbst auszuprobieren.

Die Previews liefern aber nicht nur jede Menge Eindrücke zu „Silent Hill f“, sondern darüber hinaus auch neue Details zu den verschiedenen Spielmechaniken. So verrät ein Angespielt-Bericht des offiziellen PlayStation Blogs jetzt frische Infos zum Kampfsystem und den Rätseln.

Kopfnüsse der japanischen Art

Demnach werden in den engen und fast schon labyrinthartigen Straßen von Ebisugaoka zahlreiche Denkaufgaben auf die Spieler warten: Rätsel sind seit jeher ein elementarer Bestandteil der Reihe, doch in „Silent Hill f“ sind die Kopfnüsse „besonders prominent vertreten“. Und viele der Rätsel sind – natürlich auch aufgrund des gewählten Settings – „von der japanischen Kultur inspiriert“.

So müssen etwa die richtigen Ema gefunden werden: kleine, bemalte Holztafeln, die in Japan in fast jedem Schrein oder Tempel zu finden sind und genutzt werden, um eine Botschaft an die Götter oder die Buddhas zu übermitteln. In einem anderen Rätsel müssen hingegen die richtigen Vogelscheuchen ausfindig gemacht werden, „die bestimmten Kriterien entsprechen“.

Dabei stehen viele der Rätsel in „Silent Hill f“ auch in enger Verbindung mit den Charakteren des Spiels, die von Autor Ryukishi07 erschaffen wurden. Dadurch sei es besonders „faszinierend“ gewesen, „herauszufinden, wie sie mit den Emotionen und der Identität der Charaktere zusammenspielen“.

Stets wachsam: So funktioniert der Kampf in Silent Hill f

Wenn es weiter durch die schmalen Straßen von Ebisugaoka geht, gilt es, besonders aufmerksam zu sein: Im Vergleich zu „Silent Hill 2“, in dem ein Radio vor herannahenden Feinden warnen konnte, muss man in „Silent Hill f“ „stets wachsam bleiben und auf jedes Geräusch achten“. Und wenn sich Feinde nähern, geht es ordentlich zur Sache. Protagonistin Hinako stürzt sich nämlich ausschließlich in den Nahkampf – Schusswaffen stehen nicht zur Verfügung.

Stattdessen verlässt sich die Schülerin auf Eisenrohre, Sicheln, Dolche oder eine Naginata-Stangenwaffe. Doch abgesehen vom Dolch oder der Naginata halten nicht alle Waffen ewig und verfügen über unterschiedliche Haltbarkeitsstufen. Werden sie zu oft eingesetzt, können sie kaputtgehen. Reparaturen sind jedoch möglich, während sich bis zu drei Waffen ausrüsten lassen.

Neben der Haltbarkeit der Waffen muss man aufgrund der neuen Sanity-Mechanik aber auch Hinakos Geisteszustand im Auge behalten. Ihr mentaler Zustand verschlechtert sich, wenn man bestimmte Aktionen im Kampf ausführt. Dazu zählt zum Beispiel der Fokusmodus, um die Zeit zu verlangsamen, sodass sich Konter leichter ausführen lassen, oder aber „mächtige Fokusangriffe“. Aber auch andere Dinge im Spiel können Einfluss auf Hinakos Angst nehmen, etwa bestimmte Manöver von Bossgegnern.

Am 25. September 2025 wird „Silent Hill f“ für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Vorbestellungen sind bereits möglich und wer sich für die Deluxe Edition entscheidet, darf sich dank Early Access bereits 48 Stunden früher ins Horror-Abenteuer mit Hinako stürzen.