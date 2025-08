Switch und Zubehör für Switch 2: Preiserhöhungen angekündigt – Deutschland kann vorerst aufatmen

Nintendo passt in einem weiteren Land die Preise für die Switch-Familie an. Auch einige Zubehörteile der Switch 2 sind betroffen. Die Preisänderungen erfolgen laut Nintendo abhängig von der "Marktlage".

Es hatte sich bereits angedeutet, als in den vergangenen Monaten Unsicherheiten bezüglich des Switch-2-Preises aufkamen: Nintendo dreht in den USA an der Preisschraube. Hauptsächlich betroffen ist das Vorgängermodell, doch auch die im Juni veröffentlichte Nachfolgekonsole kommt nicht ungeschoren davon.

Preisanpassungen betreffen alle Switch-Modelle

Nintendo of America teilte mit, dass alle drei Varianten der ursprünglichen Switch-Familie von der Preisänderung betroffen sind. Die neuen Preise gelten ab dem 3. August 2025. Konkrete Beträge nannte das japanische Unternehmen nicht. Allerdings begannen erste Händler damit, ihre Produktseiten anzupassen.

Dazu gehört der Einzelhändler Target, der fortan die folgenden Beträge verlangt:

Switch OLED-Modell: 399,99 US-Dollar (zuvor 349,99 US-Dollar)

Switch: 339,99 US-Dollar (zuvor 299,99 US-Dollar)

Switch Lite: 229,99 US-Dollar (zuvor 199,99 US-Dollar)

Neben den Konsolen werden auch Zubehörprodukte wie Controller, amiibo-Figuren und der Nintendo-Wecker „Alarmo“ im Preis erhöht. Er kostet künftig 109,99 US-Dollar, rund zehn US-Dollar mehr als bisher. Der Preis des Joy-Con-Controller-Duos steigt ebenfalls, und zwar von 94,99 US-Dollar auf 99,99 US-Dollar.

Auch Zubehör der Switch 2 teilweise betroffen

Auch wenn die Switch 2 als Konsole selbst von den Preisänderungen unberührt bleibt, bestätigte Nintendo, dass ausgewähltes Zubehör für das neue Modell teurer wird. Die betroffenen Produkte wurden nicht näher benannt.

Nicht betroffen von der aktuellen Preisrunde sind hingegen physische und digitale Spiele für Switch und Switch 2 sowie die Mitgliedschaften für Nintendo Switch Online. Allerdings wies Nintendo darauf hin, dass künftig auch hier Preisänderungen möglich sein könnten.

Die aktuelle Maßnahme in den USA folgt auf eine vergleichbare Preisanpassung, die Nintendo im Juli 2025 in Kanada vorgenommen hatte. In beiden Fällen nennt das Unternehmen „Marktbedingungen“ als Begründung für die Veränderungen.

Die neuesten Preiserhöhungen gelten zunächst für den US-amerikanischen Markt. Details zu den genauen Hintergründen oder zu geplanten Preisanpassungen in anderen Regionen nannte Nintendo bislang nicht.