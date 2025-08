BioShock 4: Projektleitung aufgrund problematischer Entwicklung ausgetauscht? – Bericht

„BioShock 4“ scheint weiterhin tief in der Entwicklungshölle zu stecken: Neuesten Berichten sei Publisher 2K Games dermaßen unzufrieden, sodass personelle Veränderungen in der Führung bei Entwickler Cloud Chamber veranlasst wurden. Zusätzlich sollen Teile des Spiels überarbeitet werden.

Ende 2019 wurde die Entwicklung des nächsten Spiels der „BioShock“-Reihe von Take-Two Interactives Publishing-Label 2K Games offiziell bestätigt. Verantwortlich für das vermeintliche „BioShock 4“ ist das damals frisch gegründete Studio Cloud Chamber. Allerdings verliefen die Arbeiten am Projekt alles andere als reibungslos.

Berichten zufolge wurde die Entwicklung in den letzten Jahren bereits mehrfach neu gestartet, während es mehrfach zu personellen Veränderungen kam. Und während der Release ursprünglich für das Geschäftsjahr 2025 geplant war, scheint die Veröffentlichung nach wie vor in weiter Ferne zu liegen. Neusten Berichten zufolge scheint sich „BioShock 4“ noch immer nicht aus der Entwicklungshölle befreit zu haben.

Turbulente Entwicklung von BioShock 4 soll sich fortsetzen

Wie der bekannte Bloomberg-Journalist Jason Schreier jetzt nämlich in seinem neuesten Bericht (via Insider Gaming) enthüllte, scheint der langwierige Entwicklungsprozess auch weiterhin von Schwierigkeiten begleitet zu werden. So soll „BioShock 4“ kürzlich einer Prüfung durch Publisher 2K Games unterzogen worden sein, die sich jedoch überhaupt nicht zufrieden zeigten.

Die Folge: „Take-Two Interactive Software Inc. überarbeitet Teile des nächsten BioShock-Spiels und tauscht die Führungsriege aus. Dies geschieht, weil leitende Angestellte laut Insidern mit der bisherigen Entwicklung unzufrieden waren“, schrieb Schreier in seinem Artikel. Wie IGN berichtet, soll Studioleiter Kelley Gilmore entlassen worden sein, während Creative Director Hogarth de la Plante in eine Verlagsfunktion versetzt wurde.

Allerdings befürchten die Mitarbeiter von Cloud Chamber, dass es in Zukunft zu weiteren Entlassungen kommen könnte, nachdem ihnen vom Management mitgeteilt wurde, sie müssten „agiler und effizienter“ arbeiten.

In einer Stellungnahme gegenüber Bloomberg erklärte 2K Games: „Wir arbeiten intensiv daran, BioShock die bestmögliche Zukunft zu ermöglichen. Im Moment haben wir ein gutes Spiel, aber unser Ziel ist es, ein großartiges Spiel abzuliefern. Wir arbeiten eng mit der Studioleitung zusammen, um diesen Weg zu definieren.“

Was ist zu BioShock 4 bekannt?

Offizielle Details zu „BioShock 4“, das angeblich den Titel „BioShock Isolation“ tragen könnte, sind bislang nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll das Spiel jedoch weder in den bekannten Städten Rapture noch Columbia spielen. Stattdessen könnte es die Spieler in den 1960er-Jahren in eine neue Stadt namens Borealis in der Antarktis führen. Der Artstyle und das Grafikdesign sollen zudem an Titel wie „Deathloop“ erinnern.

Darüber hinaus soll „BioShock 4“ angeblich eine offene Spielwelt bieten, mit Haupt- und Nebenquests, was auch zu mehreren unterschiedlichen Enden führen könnte. Außerdem sollen Spieler in die Rolle einer weiblichen Protagonistin schlüpfen.

Für die Handlung scheint Berichten zufolge Liz Albl verantwortlich zu sein, die in der Vergangenheit bereits die Geschichte von „Ghost of Tsushima“ schrieb und bei Ubisoft an Titeln wie „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ und „Far Cry 5“ arbeitete.