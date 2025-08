Gothic Classic: Trilogie erscheint als Komplettpaket für PS5, PS4 und weitere Systeme

Die traditionsreiche “Gothic”-Reihe kehrt in überarbeiteter Form zurück und erobert als „Gothic Classic-Trilogie“ mehrere Konsolenplattformen. Enthalten sind „Gothic Classic”, “Gothic 2 Complete Classic” und “Gothic 3 Classic”. Der Launch ist 2026 für PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One vorgesehen.

Damit werden die ursprünglich für PC entwickelten Rollenspiele erstmals vollständig für Konsolen umgesetzt. Die Spiele erhalten laut der jüngsten Ankündigung eine überarbeitete Steuerung sowie vollständige Gamepad-Unterstützung.

Enthalten sind keine Remakes

“Gothic Classic” wurde bereits im September 2023 für Nintendo Switch auf den Markt gebracht, gefolgt von “Gothic 2 Complete Classic” im November desselben Jahres. Im Juni 2024 erschien eine kombinierte Edition unter dem Titel “Gothic Classic Khorinis Saga”. Mit “Gothic 3 Classic” folgt nun auch der dritte Teil erstmals auf Konsolen.

Bei den im Paket enthaltenen Spielen handelt es sich nicht um Remakes, sondern um Originalversionen mit Anpassungen an Steuerung und Benutzeroberfläche. Das separat entwickelte Remake des ersten Teils wurde vor wenigen Stunden in das kommende Jahr verschoben. Als kleine Wiedergutmachung steht künftig auch für die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S eine Demo von „Gothic Remake“ zum Download bereit.

Das steckt in der Gothic-Classic-Trilogie

“Gothic Classic”, “Gothic 2 Complete Classic” und “Gothic 3 Classic” bringen umfangreiche Inhalte mit sich, die teilweise über 100 Stunden Spielzeit bieten. Laut THQ Nordic erwarten Spieler überarbeitete Menüs, angepasste Eingabemöglichkeiten und sämtliche Inhalte der ursprünglichen PC-Versionen.

Gothic Classic bietet:

Über 50 Stunden Rollenspiel-Inhalte

Ein charakterbasiertes Fortschrittssystem, das auf Lehrmeister im Spiel setzt

Auswahl zwischen drei verschiedenen Fraktionen mit eigenständigen Perspektiven

Dynamische Spielwelt mit simulierten Tagesabläufen für NPCs

Große Auswahl an Waffen und Zaubern

Gothic 2 Complete Classic enthält:

Das Erweiterungspaket “Nacht des Raben”

Mehr als 100 Quests in offener Spielwelt

Über 500 individuell gestaltete Charaktere mit eigenen Tagesabläufen

Mehr als 200 verschiedene Waffen und Zauber

Über 12 Stunden Sprachausgabe

“Gothic 3 Classic” wurde im Rahmen der Konsolen-Ankündigung neu vorgestellt. Details zu den Inhalten oder technischen Anpassungen dieser Version liegen bislang nicht vor.

Für alle drei Spiele gilt: Die überarbeitete Steuerung soll insgesamt eine flüssige Bedienung per Gamepad ermöglichen. Ziel sei eine authentische Spielerfahrung, die sich sowohl an neue als auch an erfahrene Nutzer richtet.

„Zum ersten Mal werden Gothic 1, 2 und 3 auf Konsolen verfügbar sein, mit überarbeiteter Steuerung und vollständiger Gamepad-Unterstützung“, heißt es in der Ankündigung. „Egal, ob du die Kolonie erneut besuchst oder Myrtana zum ersten Mal entdeckst, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, die Welt von Gothic (neu) zu erleben.“

Der nachfolgende Trailer gewährt erste Einblicke: