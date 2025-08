Half-Life 3: Entwicklung soll sich tatsächlich dem Ende nähern, so ein Insider

Die Hinweise auf eine baldige Ankündigung von „Half-Life 3“ verdichten sich weiter: Einem Insider zufolge sollen die Arbeiten am Ego-Shooter gute Fortschritte machen. Angeblich soll sich Valve sogar in der „letzten“ Phase der Entwicklung befinden.

Seit mehr als 20 Jahren warten Fans auf die Fortsetzung von Gordon Freemans Abenteuer, doch bislang hat Entwickler Valve „Half-Life 3“ nicht offiziell angekündigt. Dass sich der Ego-Shooter aber bereits unter dem Codenamen „HLX“ in der Entwicklung befindet, ist aufgrund zahlreicher Berichte und Leaks kein Geheimnis mehr.

Und neuesten Informationen zufolge könnte die lange Wartezeit auf eine Ankündigung von „Half-Life 3“ womöglich schon bald ein Ende finden. Denn wie ein Insider jetzt enthüllt hat, mache die Entwicklung sehr gute Fortschritte und Valve befinde sich bereits in der „letzten“ Phase.

Rückt die Ankündigung näher? Half-Life 3 angeblich „in gutem Zustand“

Die Infos stammen vom bekannten Leaker Gabe Follower, der einen Ruf als überaus zuverlässiger Valve-Insider genießt. Den Großteil seiner Erkenntnisse gewinnt er aus dem Code der Source Engine, die Valve bekanntlich für all seine Spiele nutzt. Und nachdem es kürzlich ein Update für „Counter-Strike 2“ gab, konnte der Leaker neue Details in Erfahrung bringen, die er jetzt in einem neuen Video (via TheGamer) teilte.

Demnach tauchte der Projektname „HLX“ auch in einigen Codezeilen des neuen „Counter-Strike 2“-Updates auf. Gabe Follower hebt unter anderem Zeilen hervor, die Ragdoll-Bewegungen oder die Elastizität und Dichte von Charaktermodellen betreffen.

Zusammengefasst lasse sich aber sagen: Die Entwicklung von „Half-Life 3“ schreitet problemlos voran und dem Insider zufolge befinde sich das Projekt „in gutem Zustand“. Demnach würden die Chancen auf eine zukünftige Ankündigung und sogar Veröffentlichung nicht allzu schlecht stehen.

Das letzte Spiel der Reihe?

Das eine Ankündigung von „Half-Life 3“ sogar relativ zeitnah erfolgen könnte, behauptete zuletzt auch schon ein weiterer Valve-Insider: Tyler McVicker erklärte bereits Anfang Mai, dass die Entwicklung des Shooters mittlerweile so weit fortgeschritten sei, dass er „von Anfang bis Ende spielbar“ sei. Anfang Juni meldete sich McVicker schließlich erneut zu Wort und ließ verlauten, dass eine Enthüllung des Spiels mittlerweile sogar „jeden Tag“ erfolgen könne.

Gerüchten zufolge könnte „Half-Life 3“ aber auch das letzte Abenteuer von Gordon Freeman sein: Ende Mai behauptete der Branchenkenner Daniel Richtman, dass Valve das Spiel als „letztes Kapitel des Franchise“ entworfen habe – es sei der finale Teil der Reihe. Gestützt werden die Aussagen von Gabe Follower, der schon im März deutlich machte, dass „Half-Life 3“ ein finales Ende ohne Cliffhanger bieten werde, sodass Gordon Freemans Reise ein Ende finden wird.