Lost Soul Aside: So wird gekämpft – Schwert, Sense & mehr im neuen Weapons-Trailer vorgestellt

„Lost Soul Aside“ zeigt sich im brandneuen Weapons-Trailer. Wie der Name schon vermuten lässt steht dieses Mal das Kampfsystem im Fokus und so werden unter anderem die vier Hauptwaffentypen, zwischen denen Protagonist Kaser fließend wechseln kann, etwas näher vorgestellt.

In diesem Monat soll mit „Lost Soul Aside“ ein weiteres Spiel aus Sonys China Hero Project erscheinen. Das Besondere: Das Action-Rollenspiel begann ursprünglich als Solo-Projekt des chinesischen Entwicklers Yang Bing, bis sich der PlayStation-Hersteller dazu entschied, das vielversprechende Projekt zu unterstützten. Es folgt die Gründung des Studios Ultizero Games in Shanghai.

Um weiter auf den bevorstehenden Release einzustimmen, steht ab sofort ein brandneuer Trailer zu „Lost Soul Aside“ bereit. Dabei gewährt das bewegte Bildmaterial weitere Einblicke in das Gameplay und rückt das Kampfsystem in den Mittelpunkt, sodass auch die vier Hauptwaffentypen etwas genauer vorgestellt werden.

Die Waffen und das Kampfsystem von Lost Soul Aside

Demnach wird Protagonist Kaser im Verlauf seines Abenteuers auf insgesamt vier verschiedene Waffengattungen zurückgreifen können: Ein Schwert für schnelle Angriffe, ein Großschwert für kraftvolle Hiebe, ein Poleblade für weitreichende Angriffe und eine Sense für präzise, kontrollierte Treffer. Dabei kann in den Kämpfen jederzeit fließend zwischen den Waffen gewechselt werden.

Die Flexibilität des Kampfsystems von „Lost Soul Aside“ wird auch im neuen Weapons-Trailer unterstrichen der verdeutlicht, wie man die Angriffe der verschiedenen Waffen nahtlos miteinander kombinieren kann, um verheerende Combos auszuführen.

„Simpel zu erlernen, aber schwer zu meistern. In Lost Soul Aside hast du die volle Freiheit, deinen eigenen Kampfstil zu entwickeln. Wechsle Waffen, kombiniere Angriffe und lerne die Bewegungen deiner Gegner in adrenalingeladenen Kämpfen, die von spektakulären visuellen Effekten begleitet werden“, heißt es von offizieller Seite aus.

Bayonetta, Devil May Cry und Ninja Gaiden als Inspiration

Für das Combo-lastige Kampfsystem haben sich die Entwickler von Titeln wie „Bayonetta“ inspirieren lassen, was sich in den kunstvollen Fähigkeiten zeigt, von „Ninja Gaiden“ für die Geschwindigkeit und von „Devil May Cry“ für das ausdrucksstarke Gameplay. Und ähnlich wie in Capcoms Action-Abenteuer können die Spieler ihren eigenen Spielstil finden – auch wenn sie das Combo-System nicht perfekt beherrschen.

Zudem haben die Entwickler das Kampfsystem im Verlauf der Entwicklung stetig verbessert und weiter optimiert. Vor allem das nötige Gefühl für Tiefe und Geschwindigkeit stand dabei im Fokus. Darüber hinaus spielt auch Kasers Gefährtin Arena eine wichtige Rolle in den Auseinandersetzungen, da sie für Schutz und Heilung sorgen sowie mächtige Fähigkeiten auslösen kann.

Erscheinen soll „Lost Soul Aside“ am 29. August 2025 für die PS5 und den PC. Im PS Store kann das Spiel bereits vorbestellt werden. Zur Verfügung stehen eine Standard und eine Deluxe Edition. Letztere winkt mit einigen Bonusinhalten, die den Einstieg ins Spiel erleichtern können sowie mit einem Skin für Arena. Zudem wird das Action-Rollenspiel auch als physische Version erhältlich sein.