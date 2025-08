Sea of Stars: Sieben Mal erfolgreicher als gedacht – vor allem dank dieser Plattform

Mit „Sea of Stars“ veröffentlichte das Indie-Studio Sabotage im Sommer 2023 ein Rollenspiel, das im Bereich der rundenbasierten Kämpfe neue Wege beschritt und nach dem Launch eine umfangreiche Post-Launch-Unterstützung erhielt.

Zuletzt erschien im Mai der kostenlose DLC „Throes of the Watchmaker“, der neben neuen Geschichten auch zusätzliche Klassen und Fähigkeiten für die Helden mitbrachte. Im Interview mit Game Informer sprach Thierry Boulanger von den Sabotage Studios ausführlich über „Sea of Stars“ und den Erfolg des Indie-Rollenspiels.

Wie der Game Director erklärte, war „Sea of Stars“ insgesamt sieben Mal erfolgreicher, als es die Entwickler ursprünglich prognostiziert hatten. Da das Rollenspiel zum Launch über Abodienste wie PlayStation Plus und den Xbox Game Pass angeboten wurde, konnte Boulanger keine konkreten Verkaufszahlen nennen.

Er wies jedoch darauf hin, dass „Sea of Stars“ mittlerweile von mehr als sechs Millionen Spielerinnen und Spielern gespielt wurde.

Welche Plattform hatte den größten Anteil am Erfolg?

Auch wenn das Studio von der Qualität des RPGs überzeugt war, rechnete es laut Boulanger nie mit einem derart großen Erfolg. „Man rechnet ja nicht unbedingt mit solchen Zahlen, wie sie manche AAA-Spiele erreichen“, so der Game Director.

„Für uns fühlte es sich nicht unbedingt so an, als wäre es ein deutlich besseres Spiel als der Vorgänger. […] Ich hatte eher mit einem ähnlichen Rahmen gerechnet. Und außerdem: Diesmal haben wir ja keinen großen Publisher an unserer Seite.“

Ohne konkrete Verkaufszahlen zu nennen, bestätigte Boulanger im Anschluss, dass der Großteil der Spielerschaft über die PlayStation-Plattformen beziehungsweise PlayStation Plus erreicht wurde.

„Also idealerweise würde ich mir das noch mal genauer anschauen. Vielleicht können wir uns später noch mal mit mehr Details bei euch melden. Aber ich würde sagen, auf der PlayStation und im PS Plus-Katalog hat es sich richtig gut geschlagen. Das ist ja ein etwas kleinerer Katalog, oder?“, führte Boulanger aus.

„Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass er stärker kuratiert ist. Es ist ja nicht so, dass Game Pass nur auf Quantität statt Qualität setzt. Aber sie haben einfach mehr. Ihre Strategie ist eben, möglichst viel anzubieten. PlayStation dagegen hält das Ganze etwas kompakter.“

Entwickler sehen in Sea of Stars ein Konsolenspiel

Anschließend erklärte Boulanger, dass sich „Sea of Stars“ auf Steam zwar solide, jedoch keineswegs so erfolgreich wie auf den PlayStation-Systemen geschlagen habe. Aus diesem Grund sehen die Entwickler „Sea of Stars“ in erster Linie als Konsolenspiel.

Bezüglich einer möglichen Portierung auf die Switch 2 ergänzte Boulanger, dass das Team eine solche Umsetzung nicht für zwingend notwendig halte. Zum einen ist „Sea of Stars“ bereits für die originale Switch erhältlich und somit auch auf der Switch 2 spielbar. Zum anderen würde das Rollenspiel aufgrund seines Retro-Pixel-Looks kaum von der leistungsstärkeren Hardware der neuen Nintendo-Konsole profitieren.

„Sea of Stars“ ist für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Switch erhältlich.