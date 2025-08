Yu-Gi-Oh!: K9 mischt die Meta auf – Das sind die besten Karten im neuen Set Justice Hunters

Mit dem brandneuen Deck-Build-Set "Yu-Gi-Oh! Justice Hunters" feiern gleich drei neue Themen ihre Premiere. Eines davon, das K9-Thema, wird von vielen Spielern besonders aufmerksam beäugt, immerhin dürfte es frischen Wind in die Meta bringen. Wir stellen euch die besten Karten des Sets vor.

Hinter deutschen „Yu-Gi-Oh!“-Fans liegt inzwischen eine kleine Durststrecke, immerhin wurde zuletzt das Set „Battles of Legend: Monster Mayhem“ kurzfristig verschoben. Doch nun ist mit dem Deck-Build-Set „Justice Hunters“ endlich neues Futter da und das hat es so richtig in sich!

Gleich drei neue Themen sind beim 60 Karten umfassenden Set mit an Bord und K9 dürfte die TCG-Meta bald so richtig aufmischen. Nachfolgend werfen wir gemeinsam mit euch einen Blick auf die besten Karten, die das brandneue Set zu bieten hat und die ihr unbedingt genauer im Blick behalten solltet.

K9 als neues Tier-1-Meta-Thema

Die für viele Fans sicherlich interessantesten neuen Karten drehen sich um das brandneue K9-Thema. Die Schlüsselkarten, Izuna und Lupis, können sich selbst auf das Spielfeld beschwören, wenn euer Gegner einen Effekt von der Hand oder im Friedhof aktiviert. Lupis kann im gegnerischen Zug eine XYZ-Beschwörung triggern, was euch, falls ihr als Zweiter startet, einige neue taktische Möglichkeiten eröffnet.

K9-X „Werewolf“ ist das Bossmonster des neuen K9-Themas.

Das Ziel des K9-Themas ist es, mächtige Rang-5-XYZ-Monster auf das Spielfeld zu rufen, deren Effekte triggern, wenn euer Gegner Effekte aktiviert. Das Bossmonster ist K9-X „Werewolf“, das unter anderem eine Karte aus der Hand eures Gegners verbannen kann. Passend zu ihrem Thema, das auf den englischen Begriff „K9“ (Polizeihund) anspielt, spüren sie quasi die Aktionen eures Gegners auf. Eine gute Synergie hat das K9-Thema mit anderen Stufe-5-/Rang-5-Themen, etwa Crystron sowie Bezwingerseele.

Die besten K9-Karten in „Yu-Gi-Oh! Justice Hunters“ sind:

K9-17 Izuna

K9-ØØ Lupis

K9-17 „Ripper“

Ein Fall für K9

Drachoschwanz gibt Hexern und Drachen einen Push

Ebenfalls große Hoffnungen dürften so manche „Yu-Gi-Oh!“-Fans in das neue Drachoschwanz-Thema setzen, das in „Justice Hunters“ ebenfalls seine Premiere feiert. Die Schlüsselkarten dieses Themas sind klar Faimena, Lukias und Mululu. Ebenfalls wichtig sind die Zauberkarten Ketu-Drachoschwanz und Rahu-Drachenschwanz. Das Ziel mit Drachoschwanz ist es, starke Fusionsmonster zu rufen.

Drachoschwanz Feimena gehört zu den besten Karten, die ihr in „Yu-Gi-Oh! Justice Hunters“ ziehen könnt.

Die Effekte eurer Drachoschwanz-Monster sind jedoch nicht nur darauf ausgerichtet, Fusionsmonster zu beschwören, sondern diese mit ihren Effekten sogar noch zusätzlich zu pushen. Jedes Drachoschwanz-Monster hat darüber hinaus einen speziellen Effekt, der euch zusätzliche Vorteile gewährt, etwa eine Fusionsbeschwörung im gegnerischen Zug oder die Annullierung eines Effekts. Eine starke spielerische Synergie hat das Thema natürlich mit anderen Themen, die auf Fusionen setzen, etwa Markierte sowie Urerz.

Die besten Drachoschwanz-Karten in „Yu-Gi-Oh! Justice Hunters“ sind:

Drachoschwanz Faimena

Drachoschwanz Lukias

Drachoschwanz Mululu

Ketu-Drachoschwanz

Rahu-Drachoschwanz

Ein bisschen unter dem Radar fliegt in „Justice Hunters“ das neue Lecker-Themendeck. Dieses besteht aus Monstern, die gewissermaßen Cosplays tragen, mit denen sie sich als leckere Desserts verkleiden. Das Ziel besteht darin, Stufe-2-Synchromonster auf das Feld zu rufen. Für diese Strategie nutzt das Lecker-Thema sogar Link-1-Monster, indem es diese als Stufe-1-Empfänger behandelt. Mit ihren Effekten unterbrechen sie gegnerische Aktionen. Falls das Lecker-Thema euer Interesse geweckt hat: Die Karten harmonieren gut mit den Himmelsjäger- und Antiker-Feendrache-Themen.

Konami war so freundlich, uns ein „Yu-Gi-Oh! Justice Hunters“-Display zuzuschicken. Zu unseren besten Pulls gehören sicherlich Drachoschwanz Arthalion, Drachoschwanz Mululu, K9-X „Werewolf“ sowie Keksmiez★Lecker und Lecker★Greifi.

Einige unserer Pulls aus „Yu-Gi-Oh! Justice Hunters“.

„Yu-Gi-Oh! Justice Hunters“ ist seit dem 31. Juli 2025 im Handel erhältlich.

