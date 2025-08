Battlefield 6: Die perfekte Lösung? Entwickler äußern sich zu Matchmaking und Crossplay

Um Matchmaking-Probleme in „Battlefield 6“ zu vermeiden, haben die Entwickler entschieden, Spieler nicht ausschließlich nach ihrem Können zusammenzubringen. Und auch für die Crossplay-Funktion hat man sich eine Lösung überlegt.

Das Skill-Based-Matchmaking, kurz SBMM, soll in kompetitiven Online-Shootern für ausgeglichene Matches sorgen. Dennoch führt es für viele Spieler oft zu Frust: Da man permanent gegen gleich starke oder bessere Gegner antritt, kann der Spaß am entspannten Spielen verloren gehen. Zudem werden häufig Kompromisse eingegangen, um Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten zu finden – etwa bei der Verbindungsqualität.

Und auch die Crossplay-Funktion, die es ermöglicht, dass Spieler von unterschiedlichen Plattformen zusammen spielen können, birgt Kehrseiten. Das größte Problem: der Wettbewerbsnachteil aufgrund der Steuerungsmethoden, den Konsolenspieler oft gegenüber PC-Spieler haben.

Aus diesem Grund haben sich die Entwickler von „Battlefield 6“ eine Lösung für beide Problematiken überlegt und dazu nun weitere Details bekannt gegeben

Battlefield 6 verzichtet auf striktes SBMM

Wie MP1st berichtet, haben die Entwickler bestätigt, auf ein striktes SBMM für „Battlefield 6“ zu verzichten. So wollen die Verantwortlichen den Fokus vor allem auf den Spielspaß legen und die Spieler nicht in bestimmte Matchmaking-Pools zwingen. Deshalb wird das Matchmaking im kommenden Shooter nicht nur auf dem Können der Spieler basieren, sondern auch Faktoren wie Ping, Standort und Server-Auslastung berücksichtigen.

Darüber hinaus wird die Gewichtung der einzelnen Faktoren je nach Spielmodus variieren. Im Conquest-Modus zum Beispiel, wo es darum geht, so viele Spieler wie möglich zusammenzubringen, dürfte die Server-Auslastung an erster Stelle stehen, gefolgt von Standort und Ping. In kompetitiveren Spielvarianten oder Ranglistenmodi hingegen wird das Können der Spieler wohl höchste Priorität haben.

Dank Battlefield Portal und dem Server-Browser wird es in „Battlefield 6“ außerdem auch Alternativen zum Matchmaking geben. Spieler können sich dann einfach selbst einen Server aussuchen, auf dem sie spielen möchten.

Die perfekte Crossplay-Lösung?

Bereits in unserem Angespielt-Bericht zu „Battlefield 6“ hatten wir bestätigt, dass auch der kommende Teil von Electronic Arts’ Shooter-Reihe Crossplay unterstützen wird – als optionales Feature, dass sich auf Wunsch auch deaktivieren lässt.

Wer die Funktion jedoch aktiviert, muss nicht in Sorge sein, auf der Konsole ständig gegen PC-Spieler mit Maus und Tastatur anzutreten. Denn auch in diesem Fall haben sich die Entwickler eine Lösung überlegt: Konsolenspieler werden vorrangig mit anderen Konsolenspielern gematcht.

„Wenn du Crossplay anlässt, arbeitet EA nach eigener Aussage daran, sicherzustellen, dass Konsolenspieler gegen andere Konsolenspieler gematcht werden. PC-Spieler kommen nur dazu, wenn Lobbys gefüllt werden müssen“, heißt es in einem X-Beitrag von CharlieIntel (via Insider Gaming).

Selbst überzeugen können sich die Spieler von „Battlefield 6“ bereits am 9. und 10. August sowie vom 14. bis zum 17. August 2025 im Rahmen einer offenen Beta. Der Early Access startet sogar schon am 7. August, während der Download ab dem 4. August verfügbar ist. Erscheinen wird „Battlefield 6“ schließlich am 10. Oktober 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC.