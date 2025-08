Clair Obscur Expedition 33: Entwickler prophezeien Trendwende zu AA-Spielen – GTA 6 als Ausnahme

Mit „Clair Obscur: Expedition 33“ hat Sandfall Interactive mit einem kleinen Team einen großen Erfolg erzielt. Und auch das Budget war begrenzt, was nach Ansicht des französischen Indie-Studios einen Trend einleiten könnte: Aufgrund der explodierenden Entwicklungskosten könnten bald wieder mehr AA-Spiele erscheinen - Titel wie „GTA 6“ seien die Ausnahme.

Nach dem Release im April dieses Jahres konnte sich „Clair Obscur: Expedition 33“ in exakt 33 Tagen bereits 3,3 Millionen Mal verkaufen – Zahlen, die sich wohl niemand ausdenken könnte. Und so ist dem französischen Indie-Studio Sandfall Interactive gelungen, einen der größten Überraschungshits der jüngsten Vergangenheit abzuliefern, mit beeindruckenden Wertungen und jeder Menge Lob, sodass selbst der französische Präsident gratulierte.

Und all das bewerkstelligten die Entwickler mit einem 32 Mitarbeiter starkem Team und einem vergleichsweise überschaubaren Budget. Das wiederum könnten sich andere Entwicklerstudios als Vorbild nehmen, sodass in Zukunft wohl wieder vermehrt Spiele der AA-Klasse erscheinen könnte. Davon zeigten sich jetzt zumindest Sandfall-CEO Guillaume Broche und Tom Guillermin, Lead Programmer von „Clair Obscur: Expedition 33“, in einem aktuellen Interview überzeugt.

Sandfall Interactive sieht Zukunft in AA-Spielen

Während der Computer Entertainment Developers Conference 2025, kurz CEDEC, Japans größter Konferenz für Entwickler in der Computer- und Videospielbranche, die Ende Juli in Yokohama stattfand, sprachen die beiden Entwickler von Sandfall Interactive mit Automaton über die Gaming-Branche und die immer weiter steigenden Kosten für die Entwicklung.

Und nachdem „Clair Obscur: Expedition 33“ einen solch großen Erfolg erzielen konnte, sind sie davon überzeugt, dass sich dieser Entwicklungsstil in Zukunft wohl wieder behaupten könnte. „Angesichts der steigenden Entwicklungskosten werden wir wohl einen Anstieg von Unternehmen wie unserem sehen, die AA-Spiele produzieren“, sagte Studiochef und Game Director Broche.

Er führte aus: „Dank der Unreal Engine lässt sich der Ressourcenbedarf im Verhältnis zur Produktionsgröße jetzt leichter abschätzen. So können auch kleinere Teams effizient unterhaltsame Spiele entwickeln.“ Um seine Aussage zu untermauern, führte Broche das beliebte Sci-Fi-Spiel „The Alters“ an, das am 13. Juni dieses Jahres veröffentlicht wurde und ebenfalls mit einem geringen Budget auskommen musste.

Rockstar Games und GTA 6: Eine Ausnahme

Darüber hinaus machten die beiden Entwickler deutlich, dass die explodierenden Entwicklungskosten – vor allem im Triple-A-Bereich – nur noch von den wenigstens Studios getragen werden können. „Ich glaube, nur Rockstar Games ist in der Lage, diese Anforderungen zu erfüllen“, ergänzte Guillermin.

„Daher müssen die Entwickler die Budgets begrenzen, und wir werden zwangsläufig erleben, wie mehr Unternehmen sich für ein Entwicklungsmodell wie unseres entscheiden“, so der leitende Programmierer weiter.

Bereits Ende Mai prangerte Matthew Handrahan von „Clair Obscur: Expedition 33“-Publisher Kepler Interactive die „unverantwortlichen Praktiken“ der Branche an: „Einige Spiele können es schaffen. Grand Theft Auto 6 wird es schaffen, das können wir wohl alle mit großer Zuversicht sagen. Aber es gibt viele Spiele, die mit sehr großen Teams und für sehr viel Geld entwickelt werden, die nicht erfolgreich sind, und das hat seinen Preis. Menschen verlieren ihre Arbeit.“

Und auch der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida lobte die Herangehensweise von Sandfall Interactive bereits im Mai dieses Jahres und hob die „perfekte Balance“ aus „Triple-A-Ambitionen, einem AA-Budget und einer unabhängigen Vision“ hervor, die die Branche verfolgen sollte.