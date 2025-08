Crunchyroll: Streaming-Service kündigt auf der AnimagiC 8 neue Anime-Simulcasts an

An diesem Wochenende findet in Mannheim einmal mehr die AnimagiC statt und natürlich haben es sich auch verschiedene in Deutschland aktive Anime-Publisher nicht nehmen lassen, auf der Messe einige aufregende Neuigkeiten zu verkünden. Hierzu gehört ebenfalls Sonys Streaming-Service Crunchyroll, der gleich mit mehreren unterschiedlichen Ankündigungen im Gepäck angereist war.

Unter anderem hat Crunchyroll auf einen Schlag gleich acht neue Anime-Simulcasts für die kommenden Monate enthüllt! Auf welche Anime-Serien ihr euch bald freuen dürft, fassen wir nachfolgend für euch in unserer Übersicht zusammen.

My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s

Start: Oktober 2025

Zu Beginn der Geschichte werden unser Protagonist Akira und seine Klassenkameraden in eine fremde beschworen und erhalten so mächtige Fähigkeiten einer bestimmten Charakterklasse. Akira wird zu einem Assassinen, der schwächsten Klasse. Dennoch kann er im Laufe der Story immer stärker werden. Als ihm jedoch ein Verbrechen angehängt wird, muss unser Held fliehen.

Das große Highlight der Simulcast-Ankündigungen ist zweifelsohne das Isekai-Abenteuer „My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s“. Hierfür schließen sich TMS Entertainment („Sakamoto Days“) und das renommierte Studio Sunrise („Mobile Suit Gundam“) zusammen. Regie führt Nobuyoshi Habara („Broken Blade“) nach einem Skript von Kunihiko Okada („The Eminence in Shadow“).

The Invisible Man and His Soon-to-Be Wife

Start: 2026

Akira Tounome betreibt eine eigene Detektei, was nicht sonderlich ungewöhnlich ist. Umso sonderbarer ist dafür, dass der Gentleman unsichtbar ist! Eine Fähigkeit, die überaus nützlich bei seiner Arbeit ist. Doch selbst Akira komplett unsichtbar ist, seine blinde Assistentin Shizuka findet ihn immer. Allmählich beginnt sich zwischen den beiden eine zarte Liebesgeschichte zu entwickeln.

Mit „The Invisible Man and His Soon-to-Be Wife“ kommen RomCom-Fans auf ihre Kosten.

Auch an RomCom-Fans hat Crunchyroll bei seinen neuen Anime-Simulcasts gedacht und zwar mit „The Invisible Man and His Soon-to-Be Wife“. Die kommende Anime-Serie entsteht unter der Regie von Mitsuho Seta im Studio Project No.9, das mit Titeln wie „Bottom-tier Character Tomozaki“ und „The Angel Next Door Spoils Me Rotten“ bereits Erfahrung mit dem Genre gesammelt hat.

This Monster Wants to Eat Me

Start: Oktober 2025

Hinako hat das ständige Gefühl, zu ertrinken. Als sie eines Tages das Bewusstsein verliert, staunt sie beim Aufwachen nicht schlecht, denn eine Meerjungfrau hat sie gerettet! Allerdings soll diese „Rettung“ ihren Preis haben, denn Hinako bleibt nur so lange am Leben, bis sie zu einer Mahlzeit herangereift ist. Doch dann entwickelt sich zwischen Beute und Jägerin eine ungewöhnliche Bindung.

Yuri- (Girls Love) und Horror-Fans sollten sich indes die Anime-Serie „This Monster Wants to Eat Me“ vormerken, die pünktlich zur dunklen Jahreszeit im Oktober 2025 bei Crunchyroll startet. Der Horror-Romance-Mix entsteht im Studio Lings („Yuri is My Job!“). Den Posten des Regisseurs bekleidet Naoyuki Kuzuya (unter anderem Episode Director bei „Persona 4 the Animation“ & „Sonic X“).

Weitere Crunchyroll-Anime-Ankündigungen von der AnimagiC 2025:

Alma-chan Wants to Have a Family (Start: 2025)

Mechanical Marie (Start: Oktober 2025)

Plus-sized Misadventures in Love! (Start: Oktober 2025)

Roll Over And Die (Start: 2026)

The Warrior Princess and the Barbaric King (Start: Oktober 2025)

Darüber hinaus hat Crunchyroll auf der AnimagiC die Starttermine brandneuer und auf Deutsch synchronisierter „Detektiv Conan“-Episoden angekündigt! Nachdem erst kürzlich neue 12 Folgen dem Katalog des VOD-Service hinzugefügt worden sind, folgen die Episoden 496-507 am 21. August. Am 18. September geht es mit den Episoden 508-519 weiter. Die Folgen 520-533 erscheinen am 16. Oktober.

Freut ihr euch auf die neuen Anime-Serien, die Crunchyroll auf der AnimagiC 2025 angekündigt hat?