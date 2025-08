Einzigartiger Horror-Trip zum Tiefstpreis: Unvergesslicher Albtraum im PS Store für PS5 und PS4 stark reduziert

Wer auf der Suche nach einem einzigartigen Horror-Abenteuer ist, dass neben einer ausgezeichneten Grusel-Atmosphäre auch mit seinem Gameplay und einer emotionalen Geschichte – die allerdings nur durch die Umgebung, die Ereignisse und die Interaktionen der Charaktere erzählt wird – überzeugen kann, wird aktuell im PS Store fündig.

Derzeit ist nämlich das im Februar 2021 veröffentlichte „Little Nightmares 2“ so günstig wie nie zuvor für die PS5 und PS4 erhältlich und bietet damit die perfekte Gelegenheit, den beliebten Puzzle-Plattformer nachzuholen – auch als Vorbereitung auf den kommenden dritten Teil: Am 10. Oktober 2025 wird nämlich „Little Nightmares 3“ erscheinen, ebenso wie die Enhanced Edition des Originals.

80 Prozent Rabatt auf Little Nightmares 2

Gültig ist das Angebot für „Little Nightmares 2“ im PS Store noch bis zum 14. August 2025 um 0:59 Uhr. Und dank eines Rabatts in Höhe von 80 Prozent werden statt der sonst üblichen 29,99 Euro nur noch 5,99 Euro fällig – absoluter PSN-Tiefstpreis.

Und für „Little Nightmares 2“ gilt – vor allem für Horror-Fans – eine uneingeschränkte Empfehlung. Das macht auch der Metascore deutlich, der 82 Punkte beträgt. Aber auch die Nutzerbewertungen kann sich mit 8,3 sehen lassen. Im PS Store zeigt sich ein ähnliches Bild: Nach 33.000 Bewertungen stehen 4,55 von 5 Sternen zu Buche.

Allen voran wird „Little Nightmares 2“ für seine Atmosphäre und das einzigartige Artdesign gelobt, wodurch eine unheimliche, beklemmende und surreale Welt entsteht, die von Anfang bis Ende zu fesseln weiß. Ein weiterer Pluspunkt ist die non-verbale Erzählung, während das Gameplay im Vergleich zum ersten Teil an den richtigen Stellen verbessert wurde, sodass unter anderem für mehr Abwechslung gesorgt ist.

Kritisiert wird hingegen die Steuerung, die in bestimmten Situationen – etwa im Kampf oder bei Sprungpassagen – etwas unpräzise sein kann, was wiederum zu Trial-and-Error-Momenten führen kann. Außerdem wurden von einigen Testern die kurze Spielzeit von 5 bis 7 Stunden kritisiert. Zudem biete die neue Kampfmechanik zwar Abwechslung, sei einigen aber zu simpel.

Ein Albtraum zu zweit

„Little Nightmares 2“ erzählt die Geschichte des Jungen Mono, der sich in der bizarren Welt von Pale City wiederfindet. Dort trifft er auf Six, die Protagonistin des ersten Teils. Gemeinsam machen sich die beiden auf den Weg durch die albtraumhafte Stadt, um einen Ausweg zu finden. Dabei stoßen sie nicht nur auf riesenhafte, groteske Erwachsene, sondern müssen sich auch aufgrund der „Transmission“ in Acht nehmen – ein mysteriöses Signal, das die Bewohner der Stadt in Zombies verwandelt.

Die Entwickler von „Little Nightmares“ arbeiten bereits an einem neuen Spiel:

Das Gameplay bietet eine gelungene Kombination aus Plattformer- und Puzzle-Elementen: Springend und kletternd bewegt man sich durch die Umgebung, um Hindernisse zu überwinden und Rätsel zu lösen. Gemeinsam können Mono und Six zudem unzugängliche Orte erreichen oder schwere Gegenstände bewegen. Und während man sich mit Stöcken oder Rohren gegen kleinere Gegner zur Wehr setzen kann, liegt der Fokus vor allem auf dem Schleichen und Verstecken vor monströsen Gegnern, deren Blicken es zu entkommen gilt.