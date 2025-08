Lords of the Fallen: CI Games senkt den Preis dauerhaft und liefert mit dem Update 2.0.55 Verbesserungen

Lords of the Fallen:

Ihr sucht nach einem Grund, das düstere Rollenspiel "Lords of the Fallen" endlich nachzuholen? Dann liefert euch CI Games mit einer dauerhaften Preissenkung einen weiteren Anreiz. Ergänzend dazu haben die Entwickler das Update 2.0.55 mit Bugfixes und Verbesserungen veröffentlicht.

Im vergangenen Monat räumte CI Games ein, dass das im Oktober 2023 veröffentlichte Rollenspiel „Lords of the Fallen“ mittlerweile mehr als 5,5 Millionen Spieler erreicht hat, die Entwicklungskosten bis heute jedoch nicht wieder einspielte.

Um das düstere Fantasy-Abenteuer für weitere Spieler attraktiver zu machen, kündigte der Publisher in dieser Woche eine dauerhafte Preissenkung an. Ab sofort ist die Standard Edition von „Lords of the Fallen“ auf allen Plattformen für 29,99 Euro erhältlich. Der Preis der digitalen Deluxe Edition wurde ebenfalls gesenkt und liegt nun bei 39,99 Euro.

Zu den exklusiven Inhalten der Deluxe Edition gehören eine zusätzliche Starterklasse in Form des Dunklen Kreuzritters, ein Rüstungs- und Waffen-Set, ein rund 100 Seiten starkes digitales Artbook, der Soundtrack sowie eine 3D-Modellgalerie.

Begleitet wurde die dauerhafte Preissenkung von einem neuen Update, das „Lords of the Fallen“ auf die Version 2.0.55 aktualisiert. Laut den verantwortlichen Entwicklern wird mit dem Update unter anderem ein Fehler mit den freischaltbaren Klassen behoben.

Des Weiteren überarbeitete das Team die Belohnungen im PvP-Modus und legte im Bereich der Animationen noch einmal Hand an.

Welche Verbesserungen sonst noch warten, verrät euch die folgende Übersicht.

Neuerungen & Verbesserungen

Freischaltbare Klassen wiederhergestellt: Ein Fehler wurde behoben, durch den bestimmte freischaltbare Klassen in betroffenen Speicherständen nicht verfügbar waren. Spieler mit diesen Speicherständen haben nun wieder Zugriff auf die entsprechenden Klassen beim Laden ihres Spiels.

Verbesserte Bewegungsanimationen: Die Lauf- und Geh-Animationen aller Charaktere wurden überarbeitet, um flüssigere und natürlichere Bewegungen während der Erkundung und im Kampf zu ermöglichen.

PvP-Belohnungen neu ausbalanciert: Die Dropraten und Loot-Pools für PvP-Belohnungen wurden angepasst, um mehr Fairness und Abwechslung zu gewährleisten.

Fehlerbehebungen

Notiz von Andreas of Ebb: Ein Problem wurde behoben, bei dem die Notiz von Andreas of Ebb nicht an ihrem vorgesehenen Ort erschien. Sie kann nun wie vorgesehen eingesammelt werden.

Fief-Tor: Ein Fehler wurde behoben, durch den sich das Fief-Tor nicht korrekt öffnen ließ. Der Spielfortschritt in diesem Bereich ist jetzt wieder reibungslos möglich.

Abschließend versprachen die Entwickler, dass sie sich das Feedback der Spieler zum Balancing im PvP-Modus und der allgemeinen Stabilität des Spiels genau anschauen. Mögliche Verbesserungen könnte das Team mit kommenden Updates vornehmen. Spruchreif sei diesbezüglich aber noch nichts.

„Lords of the Fallen“ ist für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich.