Mafia The Old Country: Editionen in der Übersicht – Vorbestellerboni nur noch kurze Zeit

Mafia The Old Country:

“Mafia: The Old Country” erscheint in der kommenden Woche in mehreren Editionen und lockt zuvor mit exklusiven Vorbesteller-Inhalten, die sich Spieler nur noch wenige Tage sichern können.

Die “Mafia”-Reihe erhält Zuwachs: “Mafia: The Old Country” verlegt den Handlungsort in das Sizilien des frühen 20. Jahrhunderts und konzentriert sich auf die Geschichte des jungen Enzo Favara. Geboten wird eine traditionelle Mafia-Erzählung, angesiedelt in einer Welt voller Rivalitäten, Loyalität und Gewalt.

Inhaltlich setzt das Spiel laut Hersteller auf ein filmreifes Storytelling und grafische Authentizität. Im Vorfeld der Veröffentlichung können sich Vorbesteller exklusive Bonis sichern, nachdem sie sich für eine der Editionen entschieden haben.

Soldato-Paket als Vorbestellerbonus

Alle Käufer, die “Mafia: The Old Country” in der Standard- oder Deluxe-Edition vor dem 8. August vorbestellen, erhalten Zugriff auf das exklusive Soldato-Pack. Dieses enthält:

Soldato-Outfit

Scannaturi Speciale (Messer)

(Messer) Tesoro (Pferd) mit Zubehör

(Pferd) mit Zubehör Lupara-Charme (passiver Effekt im Spiel)

Das Soldato-Pack ist zunächst ausschließlich als Vorbestellerbonus verfügbar. Ob eine spätere Verfügbarkeit separat geplant ist, wurde seitens des Publishers 2K nicht bestätigt.

Die Standard-Version auf Disk ist unter anderem bei Amazon erhältlich:

Deluxe-Edition mit zusätzlichen Inhalten

Neben der Standard-Edition von “Mafia: The Old Country” wird auch eine digitale Deluxe-Edition angeboten. Diese enthält zusätzliche Charakterpakete sowie digitales Bonusmaterial. Die Inhalte im Überblick:

Standard Edition:

Preis: 49,99 Euro

Umfasst das Spiel und bei Vorbestellung das Soldato-Pack

Deluxe Edition:

Preis: 59,99 Euro

Umfasst das Spiel und bei Vorbestellung das Soldato-Pack

Plus: Padrino-Pack, Gato-Nero-Pack, digitales Artbook und Originalmusik

Die beiden Zusatz-Packs der Deluxe-Edition von “Mafia: The Old Country” umfassen eine Reihe von Waffen und Zubehör. Dazu gehören:

Padrino Pack:

Schrotflinte „Lupara Speciale“

Pistole „Vendetti Speciale“

Amulett „Immortale“

Outfit „Padrino“

Messer „Stiletto Speciale“

Limousine „Eckhart Speciale“

Pferd „Cosimo“ und Accessoires

Gatto-Nero-Pack:

Pistole „Bodeo Nero“

Amulett „Velocità“

Outfit „Gatto Nero“

Rennwagen „Carozella Nero“

Budget-Preis, aber keine abgespeckte Spielerfahrung

“Mafia: The Old Country” setzt auf eine lineare Struktur mit einer Spielzeit von rund 10 bis 14 Stunden. Im Gegensatz zu “Mafia 3” verzichtet der neue Titel auf eine offene Welt. Die Entscheidung zugunsten eines klassischen Story-Fokus wurde laut Entwickler Hangar 13 auf Basis von Community-Feedback getroffen.

Auch wenn sich die Spielzeit im Vergleich zu anderen Genrevertretern im mittleren Bereich bewegt, liegt der Einstiegspreis mit rund 50 Euro unter dem üblichen Standard für Vollpreistitel. Daraus sollten allerdings keine Rückschlüsse gezogen werden, heißt es.

Der mittlerweile vierte Hauptteil der „Mafia“-Reihe erscheint am 8. August 2025 für PS5, Xbox Series X/S und den PC. Werdet auch ihr euch in das neue Gangster-Epos wagen?