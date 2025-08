PlayStation-Spiele für Xbox: Welche Titel bringt Sony? Insider heizt die Spekulationen an

Während Microsoft bereits überaus erfolgreich die eigenen und ehemals Xbox-exklusiven Spiele auch für die PS5 veröffentlicht – „Forza Horizon 5“ soll Berichten zufolge das bislang erfolgreichste PS5-Spiel des Jahres sein -, scheint auch Sony in Zukunft verstärkt auf Multiplattform-Veröffentlichungen zu setzen.

Angeheizt wurden die entsprechenden Gerüchte Ende Juni durch eine Stellenausschreibung des PlayStation-Herstellers. Demnach ist man derzeit auf der Suche nach einem Senior Director of Multiplatform & Account Management. Der Aufgabenbereich: die kommerzielle Präsenz auch außerhalb der eigenen Plattform stärken.

Und nachdem bereits „Helldivers 2“ für die Xbox Series X/S bestätigt wurde, zeigt sich auch ein bekannter Insider sicher, dass wir zukünftig weitere PlayStation-Spiele auf den Xbox-Plattformen sehen werden. Um welche Titel es sich dabei handeln könnte? Bislang unbekannt. Mit seiner jüngsten Aussage sorgte der Branchenkenner aber für weitere Spekulationen.

Insider-Gerüchte: Welche PlayStation-Spiele kommen auf die Xbox?

Bei dem besagten Insider handelt es sich um NateTheHate, der in der Szene als überaus zuverlässiger Leaker gilt. Dass nach seinem Kenntnisstand weitere PlayStation-Titel für die Xbox erscheinen werden, machte er bereits vor wenigen Tagen deutlich, wie wir auch schon berichtet hatten. Allerdings ging er nicht näher ins Detail, um welche Spiele es sich handeln könnte.

Jetzt brachte er die Gerüchteküche erneut zum Brodeln. In einem weiteren Beitrag auf X (via r/GamingLeaksAndRumours) machte er jetzt nochmals deutlich: „Basiert auf dem, was ich gehört habe: Sony bringt mehr Spiele auf die Xbox; ich habe aber keine genauen Details, um welche es sich handelt“.

Allerdings stellte er klar, dass es sich dabei um PlayStation-Spiele handelt, die noch nicht offiziell für die Xbox angekündigt wurden. Zuvor hatten ihn mehrere Nutzer darauf festgenagelt, dass sich seine Aussage auch auf bereits bestätigte Titel wie Bungies „Marathon“ beziehen könnte.

„Ich spreche offensichtlich nicht über Spiele, die bereits für die Plattform angekündigt oder veröffentlicht wurden – wie Marathon oder MLB (auch wenn das nicht von Sony publiziert wird)“, so der Insider weiter.

Die Community spekuliert

Auf Reddit sind die Nutzer nun fleißig am Spekulieren: Während einige beispielsweise auf „Knack 3“ tippen, werfen andere – natürlich scherzhaft – auch Titel wie „Concord 2“ in den Raum. Weitere und deutlich realistischere Kandidaten: Der Live-Service-Shooter „Fairgame$“ oder das Prügelspiel „Marvel Tokon: Fighting Souls“. Auch das „Horizon“-Multiplayer-Spin-off wird genannt, während es an anderer Stelle heißt: „Eine weitere Neuveröffentlichung von [The] Last of Us steht bevor.“

Andere wiederum halten es für besonders „offensichtlich“, dass Sony Spiele auf andere Plattformen bringen wird, die ihnen „nicht wirklich gehören“, beispielsweise „Death Stranding“, „Nioh“, „Stellar Blade“ oder das kommende „Lost Soul Aside“.

Ein anderer glaubt zudem, dass Sony noch nicht einmal selbst wisse, „wohin die Reise geht“. „Sie tasten sich langsam vor, warten die Ergebnisse ab und entscheiden dann über die nächsten Schritte. Zwar haben sie wahrscheinlich mögliche Szenarien vorbereitet, falls bestimmte Ziele erreicht werden, aber ich bezweifle, dass sich Sony schon auf einen Weg festlegt, bevor die Ergebnisse bekannt sind.“

Insider NateTheHate erklärte außerdem, er könne sich selbst „nicht vorstellen, dass sie mehr als Live-Service-Spiele und einige andere kleine Veröffentlichungen machen“. Zuletzt äußerte sich mit DetectiveSeeds obendrein auch noch ein weiterer Leaker zu Sonys vermeintlichen Multiplattform-Push und erklärte, dass Sony die Titel der PlayStation-Studios ohnehin „frühestens nach mindestens einem Jahr auf anderen Plattformen veröffentlichen“ wird.

Welche Spiele von Sony könnten eurer Meinung nach auf die Xbox kommen? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar und teilt eure Vermutungen oder Wünsche.