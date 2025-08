PS Plus Essential August 2025: Neuzugänge vor Freischaltung und das erwartet euch

Die Freischaltung der Neuzugänge für PS Plus Essential steht bevor. Drei weitere "Gratis-Titel" kommen im August in die Grundstufe. Doch was steckt drin? Wir haben eine Übersicht.

Im August 2025 erhalten PS-Plus-Abonnenten im Rahmen ihres Abos eine Reihe von Neuzugängen, darunter die Spiele der Essential-Stufe, die am vergangenen Dienstag angekündigt wurden.

In wenigen Tagen stehen mit „Lies of P“, „DayZ“ und „My Hero One’s Justice 2“ demnach drei weitere Games zum Download bereit. Besonders das zuerst genannte Spiel dürfte auf ein breiteres Interesse stoßen. Doch was bieten die drei für August ausgewählten Abo-Spiele, von denen ebenfalls Mitglieder der Extra- und Premium-Stufen profitieren? Wir haben eine Übersicht.

Lies of P

Plattform: PS5, PS4

PS5, PS4 Release: 13. September 2023

13. September 2023 Metascore: 8.3

8.3 PSN-Score: 4.68

4.68 USK: 16

16 Spieler: 1

„Lies of P“, der Aufmacher des PS-Plus-Essential-Drops für August 2025, ist ein düsteres Action-Rollenspiel, das von Neowiz Games entwickelt wurde und sich lose an die Geschichte von Pinocchio anlehnt. In einer viktorianisch inspirierten Steampunk-Welt steuert der Spieler die Puppe P, die sich durch eine von Wahnsinn und mechanischen Monstern verseuchte Stadt namens Krat kämpft.

Die Spielmechanik orientiert sich stark an „Soulslike“-Titeln wie „Bloodborne“ oder „Dark Souls“, mit taktischen Kämpfen, kniffligen Bossen und einer dichten Atmosphäre. Die Hauptfigur kann Lügen erzählen. Es ist ein zentrales Spielelement, das Einfluss auf Storyverlauf und Enden nimmt.

„Lies of P“ legt großen Wert auf eine düstere Ästhetik, die melancholisch-verfallene Welt und ein komplexes Kampfsystem mit allerlei Waffen-Modifikationen. Neben der kämpferischen Herausforderung stehen moralische Entscheidungen im Vordergrund, die sich auf Ps Menschlichkeit auswirken. Trotz der Anleihen bei anderen Genregrößen schafft es „Lies of P“ letztlich, durch eine ungewöhnliche Thematik und gelungene Inszenierung eine eigene Identität zu entwickeln und eine Fangemeinde aufzubauen.

Wer mehr davon erleben möchte: Seit Juni 2025 können sich Spieler in die Prequel-Erweiterung „Overture“ stürzen, die nicht nur die Spielwelt erweitert, sondern auch einen Boss-Rush-Mode und ein Replay-Feature umfasst. 29,99 Euro werden hierfür im PSN fällig.

Pro: Sehr hoher Schwierigkeitsgrad

Starke Atmosphäre

Originelles Pinocchio-Setting

Anspruchsvolle Kämpfe

Modulare Waffen-/Arm-Systeme

Entscheidungen mit Einfluss Contra: Sehr hoher Schwierigkeitsgrad

Wenig Gameplay-Innovationen

Teilweise steife Animationen und Reaktionen

Wiederholungen bei Levelaufbau und Gegnertypen

Laut HowLongToPlay benötigen Spieler im Schnitt 29 Stunden für die Hauptstory von „Lies of P“. Werden die Nebenquests mitgenommen, können es auch 36 Stunden sein. Auf etwa 58 Stunden erhöht sich die Spielzeit für Leute, die quasi jede Ecke des Spiels untersuchen.

Jenseits des PS-Plus-Angebotes für Mitglieder ab der Essentials-Stufe werden für „Lies of P“ im PlayStation-Store 59,99 Euro fällig. Der bisherige Bestpreis im PSN liegt bei 29,99 Euro.

DayZ

Plattform: PS4

PS4 Release: 29. Mai 2019 (PSN)

29. Mai 2019 (PSN) Metascore: 31

31 PSN-Score: 3.71

3.71 USK: 18

18 Spieler: 60

„DayZ“, der zweite „Gratis-Titel“ für PS Plus Essential im August 2025, ist ein Hardcore-Survival-Spiel, das ursprünglich als Mod für „ARMA 2“ begann und seit einigen Jahren als eigenständiger Titel auf PC, PS4 und Xbox One verfügbar ist. In einer fiktiven post-sowjetischen Region namens Chernarus versuchen Spieler, in einer von Zombies und anderen Überlebenden bevölkerten Welt zu bestehen.

Die Spielmechanik konzentriert sich auf Aspekte wie Nahrung, Wasser, Krankheiten, Wunden, Waffenhandling und Ausrüstung. Der Schwerpunkt liegt stark auf sozialer Interaktion, wobei Begegnungen mit anderen Spielern potenziell tödlich, aber auch kooperativ sein können.

Die Konsolenversion von „DayZ“ bringt das Survival-Erlebnis auf große Bildschirme und funktioniert im Kern genauso wie auf dem PC, allerdings ohne Modding-Community. Die visuelle Qualität, die Bildrate und andere Elemente können jedoch nicht rundum überzeugen. Viele Systeme bleiben trotz jahrelanger Entwicklung sperrig oder schwer unzugänglich. Das spiegelt sich auch in den großteils schlechten Bewertungen wider.

Pro: Authentisches Hardcore‑Survival-Erlebnis

Freiheit im Spielstil & emergente Geschichten

Regelmäßige Updates und Events

Spannung durch echte Spielerinteraktion Contra: Häufige Bugs, Crashes, visuelle Rendering-Fehler

Klobiges Inventar, schlechte Menübedienung

Spiel wirkt visuell veraltet und leblos

„DayZ“ kostet im PlayStation-Store abseits von Sales 54,99 Euro. Regelmäßig fällt der zu zahlenden Betrag allerdings auf 27,49 Euro – zuletzt im Mai dieses Jahres. Bei Händlern wie Amazon ist eine Disk-Fassung von „DayZ“ erhältlich. Aufgrund der Aufnahme in die Stufe PS Plus Essential kann darauf allerdings verzichtet werden, sofern eine aktive Mitgliedschaft besteht.

My Hero One’s Justice 2

Plattform: PS4

PS4 Release: 13. März 2020

13. März 2020 Metascore: 68

68 PSN-Score: 5.6

5.6 USK: 12

12 Spieler: 1-4

„My Hero One’s Justice 2“ ist ein 3D-Kampfspiel, das auf dem populären Anime und Manga „My Hero Academia“ basiert. Es bietet actiongeladene Kämpfe mit einer großen Auswahl an Charakteren aus der Serie, darunter Helden, Schüler und Schurken. Die Geschichte deckt grob die Ereignisse der dritten und vierten Staffel ab und wird in Form von Comic-ähnlichen Zwischensequenzen erzählt.

Der Fokus des dritten PS-Plus-Essential-Spiels für August 2025 liegt vor allem auf actionreichen Kämpfen, bei denen sich Spieler mit Spezialfähigkeiten (den sogenannten „Quirks“) messen können. Sowohl Solo- als auch Mehrspielermodi stehen zur Verfügung, darunter Online-Duelle und ein lokaler Versus-Modus.

Spielerisch punktet „My Hero One’s Justice 2“ mit einer leicht zugänglichen Steuerung und den effektgeladenen Kämpfen, die Fans der Vorlage ansprechen sollen. Dennoch bleibt das Spiel hinter den Möglichkeiten zurück: Die Story-Präsentation wirkt oft oberflächlich und der Gameplay-Loop kann sich nach einiger Zeit wiederholen. Zudem fehlt es dem Spiel an Tiefgang im Vergleich zu Games wie „Dragon Ball FighterZ“ oder „Guilty Gear“.

Pro: Große Charakterauswahl aus dem „My Hero Academia“-Universum

Effektvolle Spezialattacken im Anime-Stil

Lokaler und Online-Multiplayer sorgen für Langzeitmotivation

Zugängliches Kampfsystem für Einsteiger Contra: Wiederholendes Gameplay ohne viel taktische Tiefe

Story-Modus wirkt oberflächlich und unspektakulär erzählt

Kamera- und Zielsystem in Kämpfen manchmal unpräzise

Kaum Weiterentwicklungen im Vergleich zum Vorgänger

Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft können sich den Kauf von „My Hero One’s Justice 2“ ab der kommenden Woche sparen. Hierfür wären im PlayStation-Store momentan 39,99 Euro fällig. Bei einem Blick auf den Preisverlauf im PSN sind allerdings 9,99 Euro eher der Normalpreis. Der Titel ist quasi monatlich im Sale vertreten. Für diesen Preis gibt es laut HowLongToBeat eine Hauptstory mit im Schnitt 5,5 Stunden Spielzeit. Danach ist allerdings noch lange nicht Schluss.

PS Plus Essential im August 2025 – Freischaltung steht bevor und es kommt noch mehr

Freigeschaltet werden die August-Neuzugänge für PS Plus Essential am 5. August 2025, also am kommenden Dienstag. In der Regel kann der Download ab 10 oder 11 Uhr gestartet werden.

Insgesamt sind die Termine für PlayStation Plus mittlerweile allerdings recht wackelig:

PlayStation Plus hat im August 2025 noch mehr zu bieten: Auch die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium stehen bevor. Hier sollten Abonnenten zunächst am 13. August die Augen und Ohren offenhalten, vielleicht auch schon einen Tag zuvor. Bei der Ankündigung der PS-Plus-Essential-Spiele für Auguts legte Sony einen Frühstart hin.

Und nicht vergessen: Schnappt euch die Juli-Spiele von PS Plus Essential, bevor sie weg sind. Verweilen sie einmal in der persönlichen Bibliothek, ist ein langfristiger Zugriff möglich. Allerdings nur bei einer aktiven Mitgliedschaft.