PS Plus Essential: Diablo 4 und mehr – Sichert euch die Juli-Titel, ehe sie entfernt werden

In dieser Woche kündigte Sony Interactive Entertainment anlässlich des 15. Geburtstags von PlayStation Plus nicht nur ein Avatar-Set an, das Motive aus bekannten Spielen wie „God of War: Ragnarök“ oder „Cyberpunk 2077“ enthält.

Zudem stellten die PlayStation-Macher die Essential-Titel für den kommenden Monat vor, die alle Abonnenten von PlayStation Plus ab Dienstag, den 5. August 2025 herunterladen und spielen können. Das Highlight im Augst 2025 ist sicherlich das gefeierte Soulslike „Lies of P“.

Parallel zur Freischaltung der August-Titel müssen die Spiele aus dem Juli 2025 weichen. Solltet ihr euch diese noch nicht heruntergeladen haben, solltet ihr dies schleunigst nachholen. Einmal gesichert, könnt ihr die Titel immer wieder herunterladen und spielen.

Natürlich immer vorausgesetzt, ihr verfügt über eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft. Zu den Essential-Titeln im Juli gehörte unter anderem das Action-Rollenspiel „Diablo 4“.

PlayStation Plus Essential im Juli 2025

Diablo 4 – PS5, PS4

Veröffentlicht im Juni 2023

Metascore: 86

User-Score: 2,5

Score im PS Store: 4,03

Preis im PlayStation Store: 59,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

The King of Fighters 15 – PS5, PS4

Veröffentlicht im Februar 2022

Metascore: 79

User-Score: 7,7

Score im PS Store: 4,46

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Jusant – PS5

Veröffentlicht im Oktober 2023

Metascore: 85

User-Score: 7,6

Score im PS Store: 4,59

Preis im PlayStation Store: 24,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Nach der Freischaltung der Essential-Titel eines Monats folgt traditionell die Enthüllung der Neuzugänge für die PS Plus-Stufen Extra und Premium. Diese nimmt Sony Interactive Entertainment üblicherweise am zweiten Mittwoch eines Monats und somit am 13. August 2025 vor.

Die Freischaltung der neuen Titel erfolgt dann am darauffolgenden Dienstag, dem 19. August 2025 – meist bereits gegen 10 Uhr vormittags.

Den Schlusspunkt unter einen Monat mit PlayStation Plus setzt traditionell die Ankündigung der Essential-Titel am letzten Mittwoch des Monats. In diesem Fall wäre dies der 27. August 2025.

Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums von PlayStation Plus sprach Sony Interactive Entertainment über die Zukunft des Abodienstes. Wie das Unternehmen betonte, liegt die beste Zeit von PlayStation Plus noch vor den Nutzern, die sich in den kommenden Jahren auf zahlreiche hochwertige Spiele und einige Überraschungen freuen dürfen.