Silent Hill f: Spielzeit, Anzahl der Enden und die mögliche Bedeutung des rätselhaften „f“

Wie lange wird der Horror-Trip in „Silent Hill f“ durch das Japan der 1960er-Jahre wohl andauern? Im Rahmen der aktuellen Previews wurde nun die Spielzeit enthüllt, ebenso wie die Anzahl der Enden. Außerdem äußersten sich die Entwickler zur Bedeutung des „f“ im Titel.

Nach der überaus erfolgreichen Veröffentlichung der Neuauflage von „Silent Hill 2“, steht im September dieses Jahres mit „Silent Hill f“ ein neuer Teil von Konamis alteingesessener Survival-Horror-Reihe an – der erste, seit über einem Jahrzehnt. Der letzte Teil der Serie, „Silent Hill: Downpour“, ist im März 2012 erschienen.

Im Rahmen eines Preview-Events konnten ausgewählte Vertreter der Presse kürzlich erstmals selbst Hand an „Silent Hill f“ anlegen, was natürlich jede Menge neue Details ans Tageslicht brachte, etwa zum Kampfsystem oder den Rätseln. Außerdem wurde enthüllt, mit wie viel Spielzeug zu rechnen ist und wie viele Enden geboten werden. Und auch zum mysteriösen „f“ im Titel haben sich die Entwickler geäußert.

So viel Spielzeit bietet Silent Hill f

Was die Spielzeit betrifft, scheint „Silent Hill f“ laut der Vorschau von IGN (via Tech4Gamers) eine passende Länge für ein Survival-Horrorspiel zu bieten. Demnach soll der erste Durchgang Produzent Motoi Okamoto zufolge wohl 12 bis 13 Stunden in Anspruch nehmen – aufgrund der Bosskämpfe womöglich auch etwas länger. Zudem dürfte die Zeit je nach Spielstil ebenfalls noch etwas variieren. Zum Vergleich: Ein Durchgang durch das „Silent Hill 2“-Remake dauert laut HowLongToBeat im Durchschnitt etwa 16 Stunden.

Doch mit einmaligen Durchspielen ist es noch nicht getan: Wie Polygon verrät, wird „Silent Hill f“ – ganz in der Tradition der Serie – mehrere Enden bieten. Genauer gesagt gibt es 5 verschiedene Enden, darunter auch das bekannte UFO-Ende, ein Running Gag der Konami-Horror-Reihe. Freigespielt werden die zusätzlichen Enden wie gewohnt im New Game Plus, das weitere Bosskämpfe, mehr zu entdecken und neue Story-Inhalte mit sich bringt, wodurch die Spielzeit nochmals steigt.

Was bedeutet das f?

Mit Polygon sprach Okamoto außerdem auch über die mögliche Bedeutung des „f“ in „Silent Hill f“. Allerdings gab sich der Produzent – ähnlich wie der Titel des Spiels – sehr geheimnisvoll: „Wir haben viele verschiedene Bedeutungen in dieses ‚f‘ gesteckt“, so Okamoto via Übersetzer, „aber das möchten wir als offene Frage stehen lassen, die die Spieler selbst erkunden und zu ihren eigenen Schlüssen kommen sollen. Deshalb werde ich das nicht weiter ausführen.“

Als auch Creative Director Al Yang nach einer möglichen Bedeutung befragten, verwies er lachend auf seinen Kollegen Okamoto und machte nochmals deutlich: „Wir haben uns mehrere verschiedene Bedeutungen ausgedacht und möchten, dass die Spieler sich die Zeit nehmen, diese selbst herauszufinden.“

Die Kollegen von Polygon haben aber schon ein paar Vermutungen: So könnte das „f“ für Fünf stehen, womit Konami andeuten würde, dass es sich um den fünften Hauptteil der Reihe handelt. Eine andere Möglichkeit ist, dass das „f“ für das musikalische Zeichen „forte“ steht, was „laut“ oder „stark“ bedeutet und einen Kontrast zu „silent“ (still) darstellt. Eine weitere Theorie: „f“ könnte „female“ (weiblich) bedeuten und auf die Protagonistin Hinako Shimizu verweisen.

Ab dem 25. September 2025 können die Spieler schließlich selbst herausfinden, wofür das „f“ wohl stehen könnte, wenn „Silent Hill f“ für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheint. Wer sich für die digitale Deluxe Edition des Horrorspiels entscheidet, kann dank Early Access bereits zwei Tage früher loslegen.