Sony zahlt am besten: Neue Gehaltsdaten aus Japans Spieleindustrie

Sony, Bandai Namco und Nintendo führen das Ranking der bestzahlenden Spieleunternehmen in Japan an. Ein Vergleich zeigt, wie hoch das durchschnittliche Gehalt bei den großen Firmen ausfällt.

Ein neues Ranking gewährt Einblicke in die Vergütungsstruktur japanischer Spieleentwickler. Die Auswertung basiert auf öffentlich zugänglichen Unternehmensdaten und erlaubt einen Vergleich der Gehälter.

Laut der Erhebung des auf Wirtschaftsdaten spezialisierten Softwareunternehmens SalesNow liegt die Sony Group Corporation mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 11.132.231 Yen (etwa 75.000 US-Dollar) an der Spitze der japanischen Spieleindustrie. Knapp dahinter folgt Bandai Namco Holdings mit 10.950.000 Yen (rund 74.000 US-Dollar). Auf dem dritten Platz rangiert Nintendo mit durchschnittlich 9.626.857 Yen (etwa 65.000 US-Dollar).

Die Zahlen stammen aus der SalesNow DB, einer japanischen Unternehmensdatenbank, die Informationen aus öffentlichen Quellen wie Steuererklärungen aggregiert. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Unternehmen wie die Sony Group Corporation oder Bandai Namco Holdings mehr als nur die reine Entwicklung von Videospielen abdecken, was den Vergleich womöglich etwas verzerrt. Nachfolgend neuste Erhebung via Automaton Media.

Rang Unternehmen Einkommen in Yen 1 Sony Group Corporation 11.132.231 (75k USD) 2 Bandai Namco Holdings 10.950.000 (74k USD) 3 Nintendo 9.626.857 (65k USD) 4 Sega Sammy Holdings 8.791.596 (59k USD) 5 Akatsuki 8.557.000 (57k USD) 6 DeNA 8.540.000 (57k USD) 7 Capcom 8.328.000 (56k USD) 8 Koei Tecmo Holdings 8.105.686 (54k USD) 9 GungHo Online Entertainment 7.504.000 (50k USD) 10 Bank of Innovation 7.421.000 (50k USD) 11 Crooz 7.290.000 (49k USD) 12 Nexon 7.256.000 (49k USD) 13 Drecom 7.188.223 (48k USD) 14 Konami Group Corporation 7.108.375 (48k USD) 15 Digital Hearts Holdings 6.743.000 (45k USD) 16 Colopl 6.719.000 (45k USD) 17 Imagineer 6.528.603 (44k USD) 18 KLab 6.449.000 (43k USD) 19 MyNet 6.339.917 (42k USD) 20 FuRyu 6.231.302 (42k USD)

Bekannte Namen fehlen

Auffällig ist das Fehlen prominenter Studios wie Square Enix oder FromSoftware (bzw. Kadokawa). Obwohl diese Unternehmen international bekannt und erfolgreich sind, tauchen sie in der aktuellen Erhebung nicht unter den zwanzig bestbezahlenden Videospielunternehmen auf, aus welchen Gründen auch immer.

Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass Mitarbeiter in japanischen Gaming-Unternehmen tendenziell weniger verdienen als ihre Kolleginnen und Kollegen in den USA. Dort liegt das durchschnittliche Jahresgehalt bei über 100.000 US-Dollar, berichtet The Gamer. Allerdings relativiere sich dieser Unterschied, wenn man die Lebenshaltungskosten berücksichtigt: In Tokio liegen diese etwa 30 Prozent unter denen von Los Angeles.

Hinzu kommt: In Japan sind längere Betriebszugehörigkeiten und moderate Gehaltsentwicklungen üblich, während der US-Markt stärker durch häufige Jobwechsel, Bonuszahlungen und nicht selten durch Entlassungen geprägt ist.

Die Daten geben zudem einen Hinweis auf die Attraktivität der genannten Firmen auf dem japanischen Arbeitsmarkt selbst. So beträgt das durchschnittliche Jahresgehalt in Japan branchenübergreifend rund 4,4 Millionen Yen, was etwa 38.000 US-Dollar entspricht.