Spider-Man Brand New Day: Erster Teaser enthüllt Spideys neuen Anzug – Zwei MCU-Rückkehrer bestätigt

Nächstes Jahr kehrt Spider-Man in „Spider-Man: Brand New Day“ in die Kinos zurück. Und während die Fans weiterhin auf einen Trailer zum neuen Film warten, hat Sony Pictures nun einen ersten kurzen Teaser veröffentlicht. Außerdem wurde bestätigt, dass zwei bekannte Marvel-Charaktere ebenfalls mit von der Partie sein werden.

Etwa ein Jahr lang müssen sich Fans noch gedulden, bis mit „Spider-Man: Brand New Day“ das nächste Leinwand-Abenteuer des bekannten Spinnenmanns in den Kinos zu sehen ist: Die Premiere für die Fortsetzung des 2021 veröffentlichten „Spider-Man: No Way Home“ ist für den 30. Juli 2026 geplant.

Und während ein erster Trailer zu „Spider-Man: Brand New Day“ auch noch weiterhin auf sich warten lässt, hat Sony Pictures nun einen ersten – aber leider auch ziemlich kurzen – Teaser präsentiert, der die Vorfreude weiter anheizt und einen ersten Blick auf Spideys neuen Anzug gewährt. Obendrein wurde die Rückkehr von zwei bekannten MCU-Charakteren bestätigt, mit denen es Peter Parker im nächsten Film zu tun bekommen dürfte.

Ein erster Blick auf den Anzug und altbekannte Charaktere

Der erste kurze Clip zu „Spider-Man: Brand New Day“ wurde von Sony Pictures auf dem offiziellen X-Account (via IGN) geteilt und fällt – wie bereits erwähnt – ziemlich kurz und auch sehr vage aus. Unter dem Zusatz „Etwas völlig Neues kommt“ und dem Hashtag „SpiderManDay“, gewährt der Teaser lediglich acht Sekunden lang einen Blick auf den Anzug, den der Superheld im neuen Film tragen wird.

Einen Tag später folgte schließlich ein etwas längeres Video, dass von den Verantwortlichen via YouTube veröffentlicht wurde und den neuen Anzug von Spider-Man in voller Pracht präsentiert. Und wie den findigen Fans bereits aufgefallen ist, scheint der neue Spider-Suit eine Art Mix den Kostümen von Tobey Maguires Spider-Man-Anzug (die hervorgehobenen Netze) aus den Filmen von Sam Raimi und von Andrew Garfields Version (das Spinnensymbol) zu sein.

Allerdings darf man sich nicht nur über einen neuen Anzug freuen, sondern auch über das Comeback zweier altbekannter Charaktere. Wie TheHollywoodReporter jetzt nämlich berichtet, wird Mark Ruffalo in „Spider-Man: Brand New Day“ als Bruce Banner, oder besser bekannt als Hulk, mitmischen. Der grüne Gigant hatte seinen letzten großen Leinwandauftritt in „Avengers: Endgame“ und war zuletzt in der Serie „She-Hulk: Die Anwältin“ zu sehen.

Und auch Scorpion wird im kommenden Film erneut mit dabei sein, nachdem er bereits in einer Post-Credit-Szene in „Spider-Man: Homecoming“ sein Live-Action- und MCU-Debüt gab. Zuvor wurde die Figur in Filmen oder Serien nur in animierter Form dargestellt. Verkörpert wird der Schurke von Schauspieler Michael Mando, der auch für seine Rollen als Nacho in „Better Call Saul“ oder als Vaas im Ubisoft-Spiel „Far Cry 3“ bekannt ist.

Auch ein brutaler Antiheld gibt sein MCU-Leinwanddebüt

Allerdings wird es nicht nur bei Hulk und Scorpion bleiben. Für „Spider-Man: Brand New Day“ wurde bereits ein weiterer Neuzugang bestätigt, der für eine spannende Konstellation sorgen dürfte und erstmals auf der großen Leinwand im MCU auftreten wird: der Punisher. Dargestellt wird der brutale Antiheld von Jon Bernthal, der die Figur auch schon in der gleichnamigen Netflix-Serie und in „Daredevil“ und „Daredevil: Born Again“ spielte.

Details zur Handlung des Films sind bislang noch nicht bekannt und werden unter Verschluss gehalten. Doch TheHollywoodReporter spekuliert, dass die Charaktere – ganz nach Marvel-Manier – anfangs selbst aneinandergeraten, bevor sie herausfinden, wer ihre wahren Gegner sind und die tatsächlichen Bösewichte entlarvt werden.

Für das Drehbuch zu „Spider-Man: Brand New Day“ zeichnet sich das altbekannte Duo aus Chris McKenna und Erik Sommers verantwortlich, die auch schon die bisherigen MCU-„Spider-Man“-Trilogie mit Tom Holland geschrieben haben. Die Regie übernimmt dieses Mal Destin Daniel Cretton („Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“), nachdem die letzten drei Filme noch von Jon Watts inszeniert wurden.