Apex Legends: EA-Präsidentin spricht über große Pläne – So soll das Universum erweitert werden

Obwohl der Erfolg von „Apex Legends“ in den letzten Jahren nachgelassen hat, zählt der Free-to-Play-Shooter für Electronic Arts dennoch zu den wichtigsten Einnahmequellen. Und wie EA-Präsidentin Laura Miele jetzt erklärte, sieht man auch nach wie vor großes Potenzial in der Marke und verfolgt entsprechende Pläne, um das Universum weiter auszubauen.

Im Februar 2019 wurde „Apex Legends“ wie aus dem Nichts veröffentlicht und legte einen echten Überraschungsstart hin: Bereits nach nur drei Tagen zählte der kostenlose Battle-Royale-Shooter, der im „Titanfall“-Universum angesiedelt ist, 10 Millionen Spieler. Binnen des ersten Monats stieg die Zahl auf über 50 Millionen.

Darüber hinaus erhielt „Apex Legends“ viel Lob von Presse und Spielern, während sich Publisher Electronic Arts über einen regelrechten Geldregen freuen konnte: Schon im Jahr 2021 wurde die Marke von 1 Milliarde US-Dollar Umsatz geknackt.

Seit vergangenem Jahr kämpft das Spiel jedoch mit sinkenden Spielerzahlen und Einnahmen. Dennoch gilt „Apex Legends“ noch immer als wichtiger Umsatzfaktor für EA. Und wie EA-Präsidentin Laura Miele jetzt verraten hat, verfolgt man dementsprechend auch große Pläne, um das bekannte Universum zu erweitern.

EA plant Film- oder Serienadaption von Apex Legends

Und diese Erweiterung soll über die Welt der Videospiele hinausgehen. Das erklärte Miele jetzt in einem aktuellen Interview mit Variety (via VGC). Demnach sehe man bei Electronic Arts großes Potenzial darin, „Apex Legends“ für Film oder Fernsehen zu adaptieren. „Wir sind ziemlich motiviert, das zu tun und es auf eine Weise zu tun, die die Marke und das Franchise wirklich respektiert und aufrechterhält“, so Miele.

Der Grund: Spieler „haben nicht die ganze Hintergrundgeschichte, die Historie, und es gibt einfach reichhaltige Welten und eine reiche Geschichte mit diesen Charakteren und diesen Legenden, die durch lineare Medien und Partnerschaften zum Leben erweckt werden können“, führte die EA-Präsidentin weiter aus.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurden außerdem auch der geplante „Die Sims“-Film, für dessen Umsetzung sich Margot Robbies („The Wolf of Wall Street“, „Barbie“) Produktionsfirma LuckyChap verantwortlich zeichnet, und mögliche Anknüpfungen thematisiert.

„Wo wir heute stehen, aus technologischer und innovationsbezogener Perspektive, befinden wir uns an einem Punkt, an dem wir tatsächlich Inhalte gemeinsam schaffen und uns gegenseitig verstärken können, um den Fans diese großartigen Erlebnisse zu bieten“, so Miele weiter. „Es wird so fulminant und erfüllend sein, Inhalte linear und interaktiv gleichzeitig anzubieten und sie sogar an die Fans und die Entwicklung der Dinge anzupassen.“

„Wenn wir ein paar Ideen haben, wie wir mit einem Film und ein paar verschiedenen Ausdrucksformen auf den Markt gehen, denke ich, dass die Gelegenheit so reif ist“, sagte die EA-Präsidentin abschließend.

Apex Legends 2.0 und Entlassungen bei Respawn

Und wie geht es mit dem Videospiel „Apex Legends“ weiter? Zuletzt hatte sich Electronic Arts noch von einer Fortsetzung und somit von einem möglichen „Apex Legends 2“ distanziert. Doch nachdem die letzte Season des Battle-Royale-Shooters hinter den Erwartungen zurückblieb und die Spielerzahlen weiter sinken, scheinen die Verantwortliche ein „umfassendes Update“ zu planen – eine Art „Apex Legends 2.0“.

„Unsere Erwartung ist, dass Apex eine dieser Franchises sein wird [die über Jahre hinweg weiter wachsen werden], und dass es irgendwann, auf einem längeren Zeithorizont, ein noch größeres, bedeutsameres Update für diese breitere Spielerfahrung geben wird, ein Apex 2.0, wenn man so will“, erklärte EA-CEO Andrew Wilson Anfang Februar. „Dies wird nicht die endgültige Inkarnation von Apex sein. Das Team bleibt unglaublich engagiert.“

Unterdessen kam es beim verantwortlichen Entwicklerstudio Respawn Entertainment im April dieses Jahres zu Umstrukturierungen und Entlassungen. Rund 100 Mitarbeiter mussten ihren Posten räumen. Darüber hinaus sollen gleich mehrere Projekte eingestellt worden sein, Berichten zufolge auch „Titanfall Legends“ und ein Extraction-Shooter im „Titanfall“-Universum. Der zukünftige Fokus von Respawn: „Apex Legends“ und die „Star Wars Jedi“-Reihe.