Battlefield 6: Entwickler versprechen über 40 Waffen zum Start – diese Favoriten kehren zurück

In der vergangenen Woche präsentierten Electronic Arts und DICE erstmal den Mehrspieler-Modus von „Battlefield 6“. Neben einem Trailer gab es sich reichlich Gameplay zu sehen, während die wichtigsten Informationen – darunter etwa auch der Release-Termin – bekannt gegeben wurden.

Auch wir hatten die Möglichkeit, „Battlefield 6“ auf dem Reveal-Event anzuspielen und uns erstmals selbst in die groß angelegten Schlachten zu stürzen. Neun Erkenntnisse, die wir dabei gewinnen konnten, könnt ihr in unserem ausführlichen Preview-Bericht nachlesen. Was bislang aber noch nicht feststand: Wie viele Waffen im Shooter zur Auswahl stehen werden. Doch auch dieses Detail wurde nun bestätigt.

Das bislang bekannte Launch-Arsenal von Battlefield 6 im Überblick

Demnach werden in „Battlefield 6“ bereits zum Start über 40 Waffen geboten. Das hat Produzentin Alexia Christofi von Entwicklerstudio DICE in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (via DualShockers) enthüllt, als sie darauf hinwies, dass das Arsenal für die geplante Open Beta begrenzt sein wird.

„Das Reveal-Event und die offene Beta werden eine kleinere Auswahl an Waffen haben, weniger als zum Start. Zum Start werden es über 40 sein“, so Christofi in ihrem Beitrag. Um welche Waffen es sich dabei genau handeln wird, haben die Verantwortlichen noch nicht bestätigt, doch die nötigen Infos liefern der Enthüllungstrailer und entsprechende Datenfunde aus dem „BF Labs“-Client.

So ist ein großer Teil der zum Release verfügbaren Waffen bereits bekannt, auch wenn es natürlich im Laufe der Zeit noch zu Änderungen kommen kann. Zudem dürfte das Arsenal nach der Veröffentlichung noch erweitert werden. Doch laut aktuellem Stand können sich die Spieler auf folgende Waffen einstellen:

Sturmgewehre

ACE 32

G36

SCAR-L

HK433

FX05 Xiuhcoatl (BF Labs)

G3KA4 (BF Labs)

Tavor 7 (BF Labs)

Maschinenpistolen

UMP

MPX

MP5

KRISS Vector (BF Labs)

MP5A3 (BF Labs)

MP7 (BF Labs)

Karabiner

M4A1

AK-205

AK12

Leichte Maschinengewehre

RPK

Ultimax 100

M60

MG338 (BF Labs)

M249 Para (BF Labs)

MG4/MG5 (BF Labs)

M27 IAR (BF Labs)

Scharfschützengewehre

SV-98M

M2010 ESR (BF Labs)

DMRs (Designated Marksman Rifles)

HK417

M14 EBR

KelTec RFB

M39 EMR (BF Labs)

Chukavin SVCh (BF Labs)

Schrotflinten

M1014

Pistolen

M18

P320 oder P22X (BF Labs)

Werfer

AT4

RPG-7V2 (BF Labs)

Nahkampf und Verschiedenes

Vorschlaghammer

M320 mit Munitionsvarianten

Open Beta mit vier Maps und vier Modi

Selbst überzeugen können sich interessierte Spieler von „Battlefield 6“ bereits in diesem Monat, sobald die Open Beta startet: Der Early Access startet bereits am kommenden Donnerstag, dem 7. August 2ß25, während die Testphase dann am 9. und 10. August sowie vom 14. bis zum 17. August 2025 für alle verfügbar sein wird.

Und wie Executive Producer Ryan MacArthur bereits bestätigt (via Insider Gaming) hat, werden in der Open Beta dieselben Inhalte zur Verfügung stehen, die auch schon im Rahmen des Multiplayer-Reveals präsentiert wurden. Demnach können sich die Spieler auf den vier Karten Liberation Peak, Siege of Cairo, Iberian Offensive und Empire State in den Modi Conquest, Breakthrough, Squad-TDM und Domination austoben.

Erscheinen wird „Battlefield 6“ schließlich am 10. Oktober 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Dann steigt die Anzahl der verfügbaren Karten auf 9 und die Modi auf insgesamt 8. Neben dem Mehrspieler-Part wird außerdem auch erstmals wieder eine traditionelle Kampagne für Einzelspieler geboten.