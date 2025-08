Battlefield 6: Maus-und-Tastatur-Support für PS5? DICE liefert Antwort

In der vergangenen Woche stellten die Entwickler von DICE den Multiplayer-Modus des kommenden Shooters „Battlefield 6“ ausführlich vor und nannten im Anschluss an die Präsentation diverse Details zur Mehrspieler-Komponente.

Wie bereits bekannt sein dürfte, handelt es sich bei „Battlefield 6“ um einen Crossplay-Titel, der plattformübergreifende Lobbys und Gruppen ermöglicht. Eine Ankündigung, die bei vielen Nutzern schnell die Befürchtung aufkommen ließ, dass Konsolenspieler im Duell mit PC-Spielern wettbewerbstechnisch im Nachteil sein könnten.

Schließlich lässt sich mit Maus und Tastatur deutlich schneller und präziser zielen als mit den Analogsticks eines Controllers. Dieser Tatsache sind sich auch die Entwickler von DICE bewusst und bestätigten auf Nachfrage, dass „Battlefield 6“ auf der PS5 und Xbox Series X/S ebenfalls mit Maus und Tastatur spielbar sein wird.

Crossplay lässt sich auf Wunsch deaktivieren

Da DICE in Person von Produzentin Alexia Christofi nicht näher ins Detail ging, bleibt abzuwarten, wie genau die Maus-und-Tastatur-Unterstützung auf den Konsolen umgesetzt wird. Vermutlich wird es jedoch ähnlich wie bei anderen Crossplay-Shootern gehandhabt, bei denen Spieler mit Maus und Tastatur unabhängig von ihrer Plattform im selben Matchmaking-Pool landen.

In unserer ausführlichen Vorschau zum Multiplayer von „Battlefield 6“ wiesen wir bereits darauf hin, dass es sich beim Crossplay um ein optionales Feature handelt. Möchtet ihr ausschließlich gegen andere Konsolen- beziehungsweise Gamepad-Spieler antreten, ist das problemlos möglich.

Zur Art und Weise, wie im Crossplay-Modus die Lobbys zugeordnet werden, schrieb Charlie Intel auf X: „Wenn du Crossplay aktiviert hast, arbeitet EA laut eigener Aussage daran, sicherzustellen, dass Konsolenspieler gegen andere Konsolenspieler gematcht werden. PC-Spieler kommen nur dann in die Lobby, wenn freie Plätze aufgefüllt werden müssen.“

Ergänzend zu diesen Aussagen bestätigten die Verantwortlichen von DICE, dass in „Battlefield 6“ auf ein strikt skillbasiertes Matchmaking (SBMM) verzichtet wird. Spieler werden also nicht ausschließlich anhand ihres Könnens in bestimmte Matchpools einsortiert. Stattdessen berücksichtigt das Matchmaking verschiedene Faktoren. Alle wichtigen Details dazu haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Battlefield 6“ erscheint am 10. Oktober 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Vor dem offiziellen Release findet eine offene Multiplayer-Beta statt, die Spielern Zugriff auf mehrere Modi und Maps gewährt.