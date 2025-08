Battlefield 6: Inspiriert von den besten Teilen – Wie DICE an glorreiche Zeiten anknüpfen möchte

Nach dem enttäuschenden „Battlefield 2042“ möchten die Entwickler von DICE mit dem im Oktober erscheinenden „Battlefield 6“ zu alter Stärke zurückfinden.

Wie Vince Zampella, Executive Vice President von EA, in der aktuellen Ausgabe des „Friends Per Second“-Podcasts (via VGC) versicherte, blicken EA und DICE dem Wettbewerb mit dem voraussichtlich im November erscheinenden Shooter „Call of Duty: Black Ops 7“ relativ gelassen entgegen. Man sei intern nicht nur überzeugt davon, mit „Battlefield 6“ wieder in die Spur gefunden zu haben.

Darüber hinaus wies Zampella darauf hin, dass es sich bei „Battlefield 6“ um nicht weniger als den geistigen Nachfolger zu zwei der beliebtesten Serienableger überhaupt handeln soll.

So möchte DICE an die erfolgreichen Zeiten anknüpfen

„Battlefield ist ein zwei Jahrzehnte altes Franchise mit einigen der größten und kultigsten Spiele. Wenn Battlefield einschlägt und alles richtig macht, ist es der absolute Wahnsinn, oder“, fragte Zampella und ergänzte, dass es dem Entwicklerteam von Anfang an um einen geistigen Nachfolger zu „Battlefield 3“ (2011) und „Battlefield 4“ (2013) ging.

„Wir sehen es als spirituellen Nachfolger von [Battlefield] 3 und 4. Wie würde dieser nächste spirituelle Nachfolger aussehen? Damit haben wir angefangen.“

Bei der Entwicklung von „Battlefield 6“ profitierte DICE laut Zampella vor allem von der Tatsache, dass sich die Teams sowohl aus langjährigen „Battlefield“-Veteranen als auch neuen Entwicklern zusammensetzen. Dadurch sei nicht nur gewährleistet, dass die klassische „Battlefield“-DNA, die die Reihe in der Vergangenheit auszeichnete, auch in „Battlefield 6“ zu finden ist.

Darüber hinaus sorgen jüngere beziehungsweise neu zum Team gestoßene Entwickler dafür, dass auch moderne Elemente des Shooter-Genres berücksichtigt werden. Dadurch richtet sich „Battlefield 6“ sowohl an langjährige Serienfans als auch an Spieler, die bislang nicht mit der Reihe in Kontakt gekommen sind.

„Wir haben Leute, die seit den Anfängen bei Battlefield dabei sind, und gleichzeitig viele neue Studios und frisches Blut, das mit einem neuen Blickwinkel an die Sache herangeht“, erklärte Zampella. „Das ist wichtig und die Battlefield-Fans wissen, dass die grundlegende DNA erhalten bleiben muss. Wir müssen diese groß angelegten Karten einfach richtig hinbekommen.“

„Battlefield 6“ erscheint am 10. Oktober 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Zum Launch wird neben der Standard Edition auch die Phantom Edition erhältlich sein, zu deren Inhalten ihr hier weitere Details findet.

Vor der Veröffentlichung plant DICE zudem eine offene Beta, die in drei Phasen stattfinden wird.