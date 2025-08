Battlefield 6: 60 FPS auf allen Plattformen, auf PS5 Pro laut Bericht bis zu 120 FPS

„Battlefield 6“ erscheint im Oktober und wird unter anderem für die dann fast ein Jahr alte PS5 Pro veröffentlicht. Käufer der leistungsstärkeren Konsole dürfen sich nach der Zahlung von bis zu 800 Euro auf eine verbesserte Performance einstellen, auch wenn offizielle Details bislang ausstehen.

Im offiziellen FAQ von „Battlefield 6“ wird eine Optimierung für die PS5 Pro ausdrücklich erwähnt. Auch im PlayStation-Store ist der EA-Shooter mit dem Hinweis „Für PS5 Pro optimiert“ gelistet.

Battlefield 6 mit bis zu 120 FPS auf der PS5 Pro

Während offizielle Angaben ausstehen, lieferte die Alpha-Testphase einen Hinweis auf die späteren Spezifikationen. Ein Playtester berichtet auf Reddit, nachdem die Erkenntnisse aus den Labs nun offiziell geteilt werden dürfen, dass der Performance-Modus von „Battlefield 6“ auf der PS5 Pro in dieser Testphase Bildraten zwischen 90 und 120 FPS erreichte. Gemessen wurde mithilfe eines FPS-Overlays auf einem LG G4-Gerät. Dabei kamen drei Karten zum Einsatz: Capstone, Abbasid und Battery, jeweils im 64-Spieler-Modus Conquest.

Auch auf der regulären PS5 zeigte der Performance-Modus von „Battlefield 6“ dem Bericht nach solide Ergebnisse: Laut Tester bewegten sich die Bildraten hier zwischen 65 und 90 FPS. Im Fidelity-Modus hingegen zielt das Spiel wie erwartet auf möglichst stabile 60 FPS ab.

Die Werte der Xbox Series X seien mit dem Ergebnis auf der Basis-PS5 vergleichbar, während bei der Xbox Series S im Rahmen der Playtests nur auf einen einzelnen Modus gesetzt wurde. Allerdings schreibt Electronic Arts in der offiziellen FAQ-Übersicht: „Es wird auf PS5 und Xbox Series S/X die Möglichkeit geben, zwischen höherer Leistung und Bildqualität zu wählen.“

Gänzlich neu sind die Zahlen nicht. Bestätigt wurde damit im Grunde ein Gerücht von Mai 2025. Schon damals deuteten Playtester an, dass die PS5 Pro in der Lage ist, „Battlefield 6“ mit bis zu 120 FPS zu stemmen. Schon wenige Tage zuvor war die Performance ein Thema.

Was sagen die Entwickler?

Zu beachten ist, dass sich sämtliche Werte bis zum finalen Launch von „Battlefield 6“ und darüber hinaus ändern könnten. Das Team selbst gab zwischenzeitlich immerhin bekannt, dass auf allen Konsolen mindestens 60 FPS geboten werden sollen. Darauf verwies Florian Le Bihan, der leitende Spieledesigner von DICE, in einem Gespräch mit Tech & Co. Man habe viel Aufwand in die Optimierung von „Battlefield 6“ gesteckt und die Entwickler möchten „60 FPS bei allen Konsolen-Erlebnissen garantieren“.

Auch die zwei Modi wurden bestätigt: So heißt es in der oben genannten FAQ-Übersicht: „Ja, es wird auf PS5 und Xbox Series X/S die Möglichkeit geben, zwischen höherer Leistung und Bildqualität zu wählen.“

Selbst die einzelnen Frames und Pixel zählen dürfen Spieler schon bald. Im August finden mehrere Beta-Phasen statt, zu denen wir im folgenden Artikel weitere Informationen bereithalten:

Detailliertere Informationen zu den Optimierungen für die PS5 Pro werden folgen, spätestens mit der Analyse von Digital Foundry. In der Zwischenzeit können sich Interessenten auch auf den finalen Launch von „Battlefield 6“ vorbereiten, der für den 10. Oktober 2025 angesetzt wurde. Unterstützt werden die Konsolen PS5 (Pro) und Xbox Series X/S sowie der PC. Eine Veröffentlichung für die Switch 2 ist derzeit nicht geplant.