Battlefield 6: Trailer stimmt auf Open Beta ein – Verfügbare Maps und Modi im Detail

Am kommenden Wochenende startet die Open Beta zu „Battlefield 6“, sodass interessierte Spieler den Shooter selbst ausprobieren können. Ein neuer Trailer stimmt jetzt auf die Testphase ein, während mittlerweile auch fest steht, welche Maps und Modi an den beiden Beta-Wochenenden zur Verfügung stehen.

In der vergangenen Woche enthüllte Electronic Arts im Rahmen eines großen Reveal-Events den Multiplayer-Modus von „Battlefield 6“. Neben einem ersten Trailer gab es vor allem jede Menge Gameplay zu sehen, während auch die wichtigsten Informationen – wie etwa der Release-Termin – serviert wurden.

Doch bevor der Shooter im Oktober dieses Jahres erscheint, bekommen interessierte Spieler die Möglichkeit, selbst Hand an „Battlefield 6“ anzulegen und sich ein eigenes Bild zu machen – und zwar dank einer Open Beta, die an den beiden kommenden Wochenenden stattfinden wird. Um auf die bevorstehende Testphase einzustimmen, haben die Verantwortlichen jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht. Und auch die Maps und Modi, die gespielt werden können, sind inzwischen bekannt.

Die Maps der Open Beta im Überblick

Los geht es dank Early Access bereits am nächsten Donnerstag, dem 7. August 2025. Alle anderen Spieler können dann am 9. und 10. August, sowie vom 14. bis zum 17. August 2025 dazu stoßen. Gespielt wird auf vier der insgesamt neun verschiedenen Karten, die zum Start von „Battlefield 6“ verfügbar sein werden.

Dazu zählen „Belagerung von Kairo“, „Iberische Offensive“, „Liberation Peak“ und „Empire State“. Letztgenannte wird aber erst am zweiten Wochenende hinzugefügt. Von offizieller Seite aus werden die vier Maps, die in der Open Beta gespielt werden können, wie folgt beschrieben:

Belagerung von Kairo : Erlebe intensive Häuserkämpfe auf den Straßen von Kairo. Die Belagerung Kairos ist ein Katz- und Mausspiel zwischen Infanterie und Panzern. Kämpfe in Gassen, fliehe aus Gebäuden und halte immer die Augen offen!

: Erlebe intensive Häuserkämpfe auf den Straßen von Kairo. Die Belagerung Kairos ist ein Katz- und Mausspiel zwischen Infanterie und Panzern. Kämpfe in Gassen, fliehe aus Gebäuden und halte immer die Augen offen! Iberische Offensive : Sprinte durch die windigen Straßen Gibraltars, schleiche durch seine Gassen, weiche schweren Panzern aus und stürme Gebäude – Iberische Offensive bietet zahlreiche Wege, einen taktischen Vorteil zu erlangen.

: Sprinte durch die windigen Straßen Gibraltars, schleiche durch seine Gassen, weiche schweren Panzern aus und stürme Gebäude – Iberische Offensive bietet zahlreiche Wege, einen taktischen Vorteil zu erlangen. Liberation Peak : Willkommen in den mächtigen Bergen Tadschikistans. Diese weitläufige Felslandschaft bietet Jets und Helikoptern in Luftkämpfen Deckung oder einen Höhenvorteil für Infanterie und Panzer.

: Willkommen in den mächtigen Bergen Tadschikistans. Diese weitläufige Felslandschaft bietet Jets und Helikoptern in Luftkämpfen Deckung oder einen Höhenvorteil für Infanterie und Panzer. Empire State: Empire State ist eine reine Infanteriekarte mit explosiven Kämpfen auf Dächern und in den legendären Straßen von Brooklyn, New York.

Diese Modi können gespielt werden

Was die Spielmodi betrifft, stehen am ersten Wochenende der Open Beta fünf verschiedene Varianten zur Verfügung: „Eroberung“, „Geschlossene Waffen-Eroberung“, „Durchbruch“, „Vorherrschaft“ und „König des Hügels“. Am zweiten Wochenende werden dann „Rush“ und „Squad-Deathmatch“, ergänzt und für weitere Abwechslung zu sorgen.

Eroberung : Eroberung (Conquest) ist das typische „All-out-War“-Erlebnis von „Battlefield“, bei dem Panzer, Jets und Kampfhubschrauber das Schlachtenglück wenden können. Zwei Teams kämpfen darum, mehrere Schlüsselziele auf der Karte zu kontrollieren. Wer mehr Ziele hält, lässt die Leben des gegnerischen Teams stetig sinken, und das Match endet, wenn die Leben eines Teams null erreichen.

: Eroberung (Conquest) ist das typische „All-out-War“-Erlebnis von „Battlefield“, bei dem Panzer, Jets und Kampfhubschrauber das Schlachtenglück wenden können. Zwei Teams kämpfen darum, mehrere Schlüsselziele auf der Karte zu kontrollieren. Wer mehr Ziele hält, lässt die Leben des gegnerischen Teams stetig sinken, und das Match endet, wenn die Leben eines Teams null erreichen. Geschlossene Waffen-Eroberung : Ein intensiver, zielbasierter Modus, in dem Angreifer versuchen, Sektoren zu sichern und die Frontlinie voranzutreiben, während Verteidiger darum kämpfen, ihr Gebiet zu halten oder zurückzuerobern und die begrenzten Leben der Angreifer zu reduzieren – diesmal mit der zusätzlichen Neuerung von an Klassen gebundenen Waffen.

: Ein intensiver, zielbasierter Modus, in dem Angreifer versuchen, Sektoren zu sichern und die Frontlinie voranzutreiben, während Verteidiger darum kämpfen, ihr Gebiet zu halten oder zurückzuerobern und die begrenzten Leben der Angreifer zu reduzieren – diesmal mit der zusätzlichen Neuerung von an Klassen gebundenen Waffen. Durchbruch: Durchbruch (Breakthrough) ist „Battlefield“ von seiner intensivsten Seite – ein fokussierter, zielorientierter Kampf, bei dem jede Bewegung zählt. Zwei Teams treten mit klaren Rollen gegeneinander an: Angreifer versuchen, Sektoren zu sichern und die Frontlinie voranzutreiben, während Verteidiger darum kämpfen, ihr Gebiet zu halten oder zurückzuerobern und die begrenzten Leben der Angreifer zu reduzieren.

Vorherrschaft : Erobere und halte mehrere Kontrollpunkte, um den Gegner zu überholen, und halte dich nicht zurück – dieser Modus ist schnell.

: Erobere und halte mehrere Kontrollpunkte, um den Gegner zu überholen, und halte dich nicht zurück – dieser Modus ist schnell. König des Hügels : Trupps kämpfen um die Kontrolle über einen einzigen Eroberungspunkt. Je mehr die Zeit abläuft, desto härter wird der Kampf.

: Trupps kämpfen um die Kontrolle über einen einzigen Eroberungspunkt. Je mehr die Zeit abläuft, desto härter wird der Kampf. Rush : Waffen schärfen und entschärfen. Ein Team von Angreifern und Verteidigern kämpft um die Kontrolle über eine Reihe von Militärkommunikationssystemen (M-COMs). Angreifer müssen an jedem System Sprengsätze platzieren und die Verteidiger daran hindern, diese zu entschärfen, bevor sie detonieren. Wenn alle M-COMs zerstört sind, verlagert sich der Kampf in den nächsten Sektor. Das Match endet, wenn alle M-COM-Systeme zerstört sind oder den Angreifern die Leben ausgehen.

: Waffen schärfen und entschärfen. Ein Team von Angreifern und Verteidigern kämpft um die Kontrolle über eine Reihe von Militärkommunikationssystemen (M-COMs). Angreifer müssen an jedem System Sprengsätze platzieren und die Verteidiger daran hindern, diese zu entschärfen, bevor sie detonieren. Wenn alle M-COMs zerstört sind, verlagert sich der Kampf in den nächsten Sektor. Das Match endet, wenn alle M-COM-Systeme zerstört sind oder den Angreifern die Leben ausgehen. Squad-Deathmatch: Schnapp dir eine Waffe, stell ein Team zusammen und mach dich bereit für einen rasanten Deathmatch-Modus auf engstem Raum. Vier Teams kämpfen um den Sieg mit einem einfachen Ziel: Wer zuerst das Kill-Limit erreicht, gewinnt.

Darüber hinaus haben alle Teilnehmer der Open Beta die Möglichkeit, verschiedene Herausforderungen (7 am ersten Wochenende, 3 am zweiten Wochenende) abzuschließen, um Belohnungen zu verdienen, die im Anschluss in der Vollversion von „Battlefield 6“ genutzt werden können.

Wer an der Testphase teilnehmen möchte, hat seit heute um 17 Uhr unserer Zeit auch schon die Möglichkeit, den Preload anzuwerfen. Im PS Store werdet ihr an dieser Stelle fündig, während der Download rund 34 Gigabyte wiegt.

Erscheinen wird „Battlefield 6“ am 10. Oktober 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC.